Готельний бізнес зсередини: як працює готель у 2026?

Поняття готельного бізнесу у 2026 році принципово принципово відрізняється, від того, що малося на увазі п’ять років тому. З’явилися генератори, замість ключа, на заміну ключам почали використовувати мобільні додатки. А замість власника-директора управління взяла на себе керуюча компанія. Ринок адаптувався до нових умов, і ця адаптація змінила саму логіку того, як готель заробляє і функціонує щодня. Читайте на Delo.ua про те, як влаштований сучасний готельний бізнес зсередини.

Хто насправді керує готелем

Перша і найважливіша структурна зміна останніх років проявляється у розділенні ролей власника та оператора. Якщо раніше власник нерухомості найчастіше сам і керував готелем, то у 2026 році цю функцію дедалі частіше передають профільним керуючим компаніям.

Так, власник або інвестор купує об'єкт чи окремий юніт в апарт-комплексі, підписує договір з керуючою компанією і отримує пасивний дохід. Усе операційне навантаження, як-то:

сервіс,

маркетинг,

канали бронювання,

прибирання,

комунальні витрати,

пошук гостей — лягає на оператора.

Сам же власник не бачить щоденної операційної рутини і не вирішує, скільки коштуватиме номер у п'ятницю проти неділі.

Кондомініумна модель дедалі ширше застосовується в нових готельних проєктах в Україні. За даними Property Times, приватні інвестори купують окремі юніти (номери або апартаменти) і передають їх в управління професійному готельному оператору, який централізовано забезпечує їх експлуатацію.

Власник отримує дохід від використання свого юніта, а оператор відповідає за управління готельним комплексом. Умови розподілу доходу та винагороди оператора залежать від конкретного проєкту й договору.

Як виглядає один день готелю

За зачиненими дверима службових зон сучасного готелю відбувається кілька паралельних процесів, які гість майже не бачить.

Ціноутворення в реальному часі

Ціна номера на завтра формується не вручну, а алгоритмами динамічного ціноутворення, які щогодини аналізують завантаженість, конкурентів, сезонний попит і навіть погоду. Штучний інтелект тут допомагає прогнозувати завантаженість і коригувати тарифи без участі менеджера. При чому, це вже стандарт для готелів, що працюють з операторами.

Канали бронювання

Замовлення надходять одночасно з OTA-платформ, прямого сайту, Instagram, Telegram, а також через адміністраторів і чат-боти. За даними Ribas Hotels Group, на які посилається Інтерфакс-Україна у сезоні 2025/2026 частка прямих бронювань через сайт зросла до 25–30%, тоді як частка міжнародних OTA-платформ, зокрема Booking та Expedia, скоротилася до 10–20%. До 60% бронювань генерують соціальні мережі, зокрема Instagram і Telegram, а також адміністратори та чат-боти.

Обслуговування номерів

Стандартний цикл: прибирання, перевірка комплектації, підготовка до заїзду. У готелях із кондомініумною моделлю оператор несе всі витрати на обслуговування, від заміни рушників до ремонту кліматичної системи. Власник юніта за це не платить окремо.

Персонал

Це один із найгостріших болів галузі у 2026 році. Мобілізація і виїзд за кордон забрали технічних спеціалістів, інженерів та кваліфікований сервісний персонал. Готелі відповідають підвищенням зарплат, мультифункціональними ролями і нестандартними рішеннями. Наприклад, домовляються з конкурентами про спільне використання персоналу в пікові дати.

Технологічна інфраструктура: що змінилося

Сучасний готель у 2026 році — це насамперед об'єкт із власною технологічною архітектурою. Частина з неї стала обов'язковою через безпекові виклики, частина ж, через зміну очікувань гостей.

Безконтактний сервіс

Мобільний заїзд і виїзд, відкриття номера смартфоном, замовлення послуг через додаток вже стало навіть не «фішкою» готелів, а базовим сервісом. Гість може пройти увесь цикл від бронювання до виселення, не підходячи до стійки реєстрації.

Енергетична автономність

Це, мабуть, найважливіша технологічна інвестиція останніх двох років. Генератор, акумуляторна система, резервне живлення для рецепції, систем доступу, відеоспостереження та інтернету стало стандартною конфігурацією для конкурентоспроможного об'єкта. Відсутність енергоавтономності, за оцінкою Ribas Hotels Group, може призводити до втрати до 40% зимового доходу. Стартові витрати сягають від кількох тисяч до десятків тисяч доларів залежно від масштабу об'єкта.

Укриття

За новими будівельними нормами, готелі мають забезпечити гостям і персоналу безпечний простір під час тривог. Об'єкти, які це врахували ще на етапі будівництва або реконструкції, отримують конкурентну перевагу в очах корпоративних клієнтів і міжнародних організацій.

Хто гість сьогодні

Портрет гостя українського готелю у 2026 році суттєво змінився. За оцінкою президентки UHRA Ірини Сідлецької, структура попиту виглядає приблизно так: 80% — це українці, 20% — іноземці. Серед українців більше подорожують жінки з дітьми, чоловіки супроводжують рідше. У бізнес-готелях традиційно переважають чоловіки у відрядженнях.

З'явилися і нові категорії гостей, які ринок не прогнозував. Міські жителі, які оселяються в готелі під час тривалих відключень електроенергії, тепер повноцінний сегмент попиту. В Одесі частка таких гостей за останній місяць 2025 року зросла з 4% до 15%, зі середнім терміном перебування майже чотири ночі. Готель як «острів стабільності» в умовах блекаутів стало цілком новою бізнес-реальністю.

Ще одна нова категорія — Workation-гості. Вони поєднують роботу та відпочинок і готові платити за стабільний інтернет, тихі робочі зони та резервне живлення. Під цей запит міські готелі переобладнують лобі на коворкінги, відкривають переговорні та пропонують денні тарифи без ночівлі.

Чим сучасний готель відрізняється від формату 2019 року

Тож, якщо готель 2019 року продавав ночівлю, готель 2026 року продає функціональність і надійність.

Ціноутворення стало динамічним і алгоритмічним. Джерела доходу диверсифіковані:

номерний фонд,

SPA,

ресторан,

конференц-сервіс,

коворкінг,

і кожен із цих напрямків стає самостійним revenue-центром. Управління тепер відокремлено від власності, а енергетична автономність перетворилася з розкоші на мінімальний стандарт. Готель, який у 2026 році не пройшов цю трансформацію, конкурує не просто за гостя — він конкурує за право залишатися на ринку.