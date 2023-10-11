Анастасія Літус, директорка департаменту електронної комерції "Аптеки доброго дня", розповіла про новий цифровий сервіс add.ua

«Аптека Доброго Дня» стала кращою онлайн аптекою 2023 року за версією редакції Delo.ua. Переможця номінації обирали за найбільш розвинутий сервіс онлайн замовлення ліків та сервіс їх доставки.

На сьогодні в столиці найкращі умови пропонує “Аптека Доброго Дня”. Як і у найближчих конкурентів у них є можливість замовлення ліків онлайн, існують чат-боти у Viber та Telegram, але вирішуючим аргументом для перемоги стала добре розвинена власна курʼєрська доставка ліків, як додому, так і до найближчого аптечного відділення. Ми вирішили поцікавитись у Анастасії Літус, директорки департаменту електронної комерції, чим саме сайт add.ua такий привабливий для користувачів.

Анастасіє, ви на позиції директорки департаменту електронної комерції «Аптека Доброго Дня» вже більше ніж 1,5 роки. Якими здобутками можете пишатись?

- Ми повністю перезапустили наш сайт, оновили дизайн, завдяки чому юзер флоу (англ. user flow – дослівно «шлях користувача») став набагато простішим. Також ми покращили багато сервісів та впровадили нові: cross-sell, up-sell, підбір аналогів, розумний пошук, розшифровка рецепту з фото та інші. Таким чином, конверсія сайту зросла вдвічі. Завдяки новій digital-стратегії сайт почала відвідувати більша кількість користувачів, в середньому це понад 2 млн щомісяця.

Також, завдяки оптимізації і автоматизації процесів ми суттєво покращили швидкість та якість обробки замовлень.

Що ви можете сказати про можливості сайту «Аптека Доброго дня»?

Загалом, наш сайт такий як інші – тільки дещо кращий J З точки зору поняття юзабіліті (англ. usability — дослівно «зручність користування») – будь-який інтернет-магазин має бути простим та зрозумілим користувачу. Але ми знаємо, що українцям сьогодні потрібен не просто сервіс, а wow-сервіс, де доставка не просто швидка, а ще й доступна, де замовляти товар можна всього у декілька кліків, де пошук товару зручний та функціональний тощо. Тому наші клієнти можуть замовити товар на сайті, а отримати будь-яким зручним способом: забрати самостійно в аптеці поблизу дому (завдяки функції геовизначення, сайт запропонує варіанти аптек залежно від поточного розташування користувача); отримати доставку кур’єром, вона у нас безкоштовна при замовленні від 500 гривень та доступна у 82 містах України; замовити поштовими службами «Нова Пошта» чи «Укрпошта», доставка «Укрпоштою» зараз безкоштовна у всі куточки України (окрім тимчасово окупованих територій).

Якщо під час оформлення замовлення у користувача виникнуть питання – він може отримати консультацію операторів 24/7 у зручному форматі: зателефонувавши, чи написавши в онлайн-чат.

Які «плюшки» отримують користувачі add.ua?

Кожен користувач першим дізнається про вигідні пропозиції компанії та акції, у тому числі про ті, що доступні лише для користувачів сайту, наприклад, вигідний тиждень, знижки на косметику до -50%, безкоштовна доставка та інші. Окрім цього, клієнтам доступні зручні цифрові рішення.

Що це за «цифрові рішення»?

Це розумний пошук, що допомагає знайти товар, навіть якщо користувач не до кінця знає назву препарату і вводить приблизну або допустив помилку в написанні. Якщо ж необхідного товару немає в наявності – ми налаштували систему аналогів до багатьох препаратів, яка спочатку запропонує повний аналог товару, далі аналог у іншій формі випуску і надасть список схожих за терапевтичним ефектом товарів. Та все ж, якою б досконалою не була система, краще проконсультуватись із лікарем, бо самолікування може бути шкідливим для здоров’я!

Також, часто клієнти не можуть самотужки розшифрувати рецепт від лікаря, а можливості прийти до аптеки, аби це зробив фармацевт – немає. Саме для цього ми запровадили на сайті онлайн розшифровку рецептів із фото. Як це працює: клієнт може завантажити фото прямо на сайті, або надіслати нам його у Viber, чи Telegram, а наші фармацевти розшифрують рецепт та відправлять користувачу.

На нашому сайті користувач може створити список покупок та поділитись ним у будь-який зручний спосіб, просто скопіювавши посилання на нього (наприклад, за допомогою месенджерів).

Окрім цього, на нашому сайті ми запровадили веб-доступність для слабозорих користувачів, щоб юзери з різними вадами зору могли зручно купувати необхідні препарати та косметику на add.ua.

В «Аптека Доброго Дня» можна придбати не тільки ліки. Які ще категорії товарів доступні до покупки на сайті?

Так, наша мережа аптек – це не тільки про покупку ліків. Ми хочемо, аби наші клієнти асоціювали нас не лише із медикаментами, що допомагають, коли вже сталась проблема зі здоров’ям. Адже у нас також можна придбати БАДи, вітаміни, аптечну косметику та товари для дітей. Зупинюсь трохи саме на розділі косметики, адже у нас представлена велика кількість ексклюзивних європейських брендів, які не тестуються на тваринах, містять натуральні компоненти та допомагають задовольнити потреби під різні запити. Серед таких брендів Babaria, Beter, Numee, Dr. Shcheller, Bio:Vegane та інші. Якщо клієнти вже є прихильниками якогось із наших брендів, на сайті є зручна система фільтрів та сортувань.

Яка ідеологія «Аптека Доброго Дня»?

Загалом, стратегія нашої компанії базується на «трьох китах»:

Один: зручність – це саме тому наші аптеки мають зручну розкладку та допоміжну навігацію для пошуку товарів, а сайт розгрупований не лише за категоріями товарів, а і за проблематикою, що може задовольнити певну потребу користувача.

Два: піклування – саме тому наші клієнти, що купують онлайн та у фізичних аптеках завжди знають, що можуть розраховувати на добру пораду від наших фармацевтів.

Три: інновації – тому наші аптеки сучасні та містять не лише зони із нашими товарами, але й Простори сталого здоров’я – де клієнт може перепочити, чи зробити міні чек-ап свого стану, а на сайті клієнту доступні інноваційні рішення, що мають зручні сервіси та сучасний і швидкий формат оформлення замовлення.