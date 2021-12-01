В Греции людей старше 60 лет начнут штрафовать за отказ от вакцинации против Covid-19

В Греции начнут выписывать ежемесячные штрафы в размере 100 евро людям старше 60 лет, которые отказываются от вакцины против Covid-19. Об этом сообщает CNBC.

Каждый гражданин Греции старше 60 лет обязан до 16 января 2022 года сделать хотя бы одну прививку против коронавируса. Все люди этой возрастной группы, которые не успеют вакцинироваться до середины января, будут обязаны заплатить штраф в размере 100 евро.

"Это не наказание. Это цена здоровья, но также и акт справедливости по отношению к вакцинированным", - заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

По состоянию на 30 января в Греции обнаружили за сутки 7720 новых случаев заболевания на Covid-19, что ниже рекордного уровня в 8 969 в начале ноября .

Однако власти обеспокоены дальнейшим ростом числа заболевших в преддверии новогодних и рождественских праздников. Поэтому в Греции увеличивают число ежедневных тестов на коронавирус.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, по состоянию на 30 ноября около 62% населения Греции были полностью вакцинированы против коронавируса - это ниже среднего показателя по ЕС (66%).

Однако данные министерства здравоохранения показали, что около 520 000 человек в возрасте старше 60 лет до сих пор не получили вакцину. Население Греции составляет около 11 миллионов человек.

Тем временем украинские власти только стремятся к тому, чтобы в Украине двумя дозами вакцинировались 40% взрослого населения. По состоянию на конец ноября более 10 млн взрослых украинцев еще не получили ни одной дозы вакцины.

Чтобы мотивировать население делать прививки против коронавируса президент Владимир Зеленский решил, что всем вакцинированным гражданам раздадут по тысяче гривен.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что обещанную тысячу гривен от государства смогут получить все вакцинированные от Covid-19 украинцы, независимо от даты прививок.

Чтобы получить деньги, украинцы должны будут пройти верификацию в приложении "Дія" и получить банковскую карту, которая предназначена специально для получения этой выплаты. У них будет четыре месяца, чтобы потратить эти средства.

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