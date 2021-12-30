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ФГИ выставил на продажу ПАО "Херсонский завод "Судмаш" по стартовой цене 67,2 млн грн
Фонд государственного имущества объявил, что 14 января состоится онлайн-аукцион по приватизации херсонского завода "Судмаш". Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.
Стартовая цена объекта приватизации составляет 67,235 млн гривен. В состав ПАО "Херсонский завод "Судмаш" входят 11 объектов недвижимости имущества, в том числе участки по производству судового оборудования и арматуры, по изготовлению крепи, насосная станция, здание, склад и другие объекты.
Общая площадь выставленных на продажу зданий составляет почти 33 тысячи квадратных метров.
Предприятие создали еще в 1998 году как производителя судовой арматуры и оборудования. Затем оно расширило сферу деятельности и выполняло заказы проектных организаций, сельхозмашиностроения, МЧС, оборонной отрасли. Здесь наладили выпуск гидроцилиндров для сельскохозяйственной техники, телескопических подъемников, развернули участок по ремонту пожарных автолестниц.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, приватизация объектов промышленности далеко не всегда проходит так, как запланировали власти. В Одесской области уже в пятый раз пытаются продать сахарный завод в селе Заплазы Любашевской громады. Не помогает даже то, что продавец готов компенсировать покупателю расходы на участие в торгах.
Неудачей закончилась также продажа другого бывшего украинского гиганта — завода "Электронмаш", который находится в Киеве. Некогда крупнейшее в СССР предприятие по производству вычислительных машин пытаются продать с 2015 года. В 2021 году победителем тендера на покупку стало ООО "Лортен Групп", но затем аукцион был признан несостоявшимся.
Хотя в этой сфере есть и успехи. В начале декабря 2021 года Фонд государственного имущества на онлайн-аукционе продал за 333 млн 333 тысячи 333 грн Узловское место ведения деятельности и хранения спирта во Львовской области. На торгах было семь участников, а стоимость лота в ходе них выросла со стартовых 21,08 млн грн в 15,8 раза.