ФГИ выставил на продажу ПАО "Херсонский завод "Судмаш" по стартовой цене 67,2 млн грн

Фонд государственного имущества объявил, что 14 января состоится онлайн-аукцион по приватизации херсонского завода "Судмаш". Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Стартовая цена объекта приватизации составляет 67,235 млн гривен. В состав ПАО "Херсонский завод "Судмаш" входят 11 объектов недвижимости имущества, в том числе участки по производству судового оборудования и арматуры, по изготовлению крепи, насосная станция, здание, склад и другие объекты.

Общая площадь выставленных на продажу зданий составляет почти 33 тысячи квадратных метров.

Предприятие создали еще в 1998 году как производителя судовой арматуры и оборудования. Затем оно расширило сферу деятельности и выполняло заказы проектных организаций, сельхозмашиностроения, МЧС, оборонной отрасли. Здесь наладили выпуск гидроцилиндров для сельскохозяйственной техники, телескопических подъемников, развернули участок по ремонту пожарных автолестниц.

"Приватизировав актив, инвестор получит перспективное и инвестиционно привлекательное предприятие", — утверждают в ФГИ.

Напомним, приватизация объектов промышленности далеко не всегда проходит так, как запланировали власти. В Одесской области уже в пятый раз пытаются продать сахарный завод в селе Заплазы Любашевской громады. Не помогает даже то, что продавец готов компенсировать покупателю расходы на участие в торгах.

Неудачей закончилась также продажа другого бывшего украинского гиганта — завода "Электронмаш", который находится в Киеве. Некогда крупнейшее в СССР предприятие по производству вычислительных машин пытаются продать с 2015 года. В 2021 году победителем тендера на покупку стало ООО "Лортен Групп", но затем аукцион был признан несостоявшимся.

Хотя в этой сфере есть и успехи. В начале декабря 2021 года Фонд государственного имущества на онлайн-аукционе продал за 333 млн 333 тысячи 333 грн Узловское место ведения деятельности и хранения спирта во Львовской области. На торгах было семь участников, а стоимость лота в ходе них выросла со стартовых 21,08 млн грн в 15,8 раза.