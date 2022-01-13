СМИ сообщили об остановке военного завода "Искра": в Минобороны свою вину отрицают

Руководство казенного предприятия "Научно-производственный комплекс "Искра" (Запорожье) решило остановить производство из-за отказа Министерства обороны от всех заказов, сообщает издание "Оборонно-промышленный курьер" со ссылкой на представителя завода.

Отмечается, что из-за этого был отменен государственный оборонный заказ на изготовление производителем радиолокационной техники "двух очень весомых приборов", создававшихся в интересах Вооруженных сил Украины. При этом прекращаются и опытно-конструкторские работы.

Министерство обороны же накануне заявило, что информация о его отказе от продукции "Искры" не соответствует действительности, а виноват в ситуации сам завод, который якобы не выполняет обязательств в положенные сроки, несмотря на выделяемое финансирование.

"Продукция КП "НПК "Искра" важна для надлежащего выполнения задач по обороне государства. Минобороны имеет долгую и успешную историю сотрудничества с данным предприятием. Ведомство настроено продолжать это сотрудничество в правовом поле при условии неукоснительного соблюдения законодательства и надлежащего выполнения "Искрой" своих обязательств по действующим контрактам", — говорится в сообщении.

В частности, в 2021 году Минобороны сотрудничало с предприятием по четырем контрактам и неоднократно платило авансом, а также соглашалось на просьбы предприятия о переносе сроков поставки продукции, когда для этого были правовые основания.

Так, в декабре министерство заплатило "Искре" более 51 млн грн по двум "успешно выполняемым" контрактам, а в целом в этом месяце заплатило наперед предприятиям ОПК 2,5 млрд грн.

"Вместе с тем в августе-октябре 2021 года по одному из контрактов предприятие в очередной раз не выполнило обязательство вовремя, в результате чего возникла дебиторская задолженность в размере более 58 млн грн. В соответствии с действующим законодательством, при таких условиях Минобороны не может производить дальнейшее авансирование работ", — указывают в ведомстве.

Отмечается, что авансирование будет возобновлено в случае погашения дебиторской задолженности предприятием или во исполнение соответствующего решения суда.

"КП "НПК "Искра" обратилось с соответствующим иском. По результатам его рассмотрения Минобороны будет принимать необходимые меры. Ведь наша общая цель — чтобы высокотехнологичное оборудование как можно быстрее попало в войска", — сказал заместитель министра Анатолий Петренко.

В оборонном ведомстве также рассчитывают, что ситуация, в частности, по одному из контрактов с "Искрой", станет предметом внимания руководства госконцерна "Укроборонпром" для "принятия соответствующих управленческих решений в интересах повышения обороноспособности Украины".

Отметим также, что радары РЛС и РЭБ производства НПК "Искра" генеральный директор "Укроборонпром" Юрий Гусев ранее называл приоритетной для концерна продукцией в контексте его реформирования, предусматривающего закрытие большинства оборонных предприятий, которые "фактически выживают, если не умирают".