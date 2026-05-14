Оновлений модельний ряд

Автовласники дедалі частіше обирають страхування з покриттям воєнних загроз та доступні програми економкласу, а страховики розширюють лінійку продуктів і вдосконалюють дистанційне врегулювання.

Автомобільне страхування (КАСКО) залишається однією з головних рушійних сил страхового ринку. За даними НБУ, за 9 місяців 2025 року страховики наростили збір премій КАСКО на 20%. За попередніми оцінками, зростання цього сегмента страхового ринку за 2025 рік становило 20-25%.

Така динаміка зумовлена не лише інфляційною складовою. Дійсно, мало місце подорожчання автомобілів, запчастин до них та зростання вартості ремонтних робіт. Втім свою роль зіграв і попит від страхувальників, що поступово відновлюється.

Найбільший інтерес автовласники виявляють до продуктів, які забезпечують захист від воєнних ризиків, а також до програм бюджетного сегменту, які хоч і містять певні обмеження, як-от фіксована страхова сума, високі франшизи тощо, але при цьому мають привабливу вартість, яка може відрізнятися від повного КАСКО в 1,5-2 рази.

Страховики досить швидко вловили ці тренди і за останній рік суттєво розширили та оновили лінійку страхових продуктів.

Базова комплектація

Якірною програмою автострахування у всіх страховиків, як і раніше, є повне КАСКО. Воно охоплює найширший перелік ризиків та забезпечує максимальне покриття транспортного засобу.

За купівлі такого поліса авто захищено від пошкоджень внаслідок ДТП та інших непередбачених ситуацій (падіння/попадання сторонніх предметів), стихійних лих, протиправних дій третіх осіб та від викрадення. Франшиза буде мінімальною, на рівні 0,5-1%, або взагалі "нульовою".

Додатково страхова компанія буде готова здійснювати виплати за будь-якою кількістю випадків протягом дії договору без перегляду (зменшення) страхової суми. Крім цього, страхувальник зможе отримати компенсацію за пошкодження дрібних деталей (насамперед скляних елементів) необмежену кількість разів і без довідок ві компетентних органів (поліції).

Ще одна перевага повного КАСКО — розширений асистанс, у межах якого страховик сплатить евакуацію з місця ДТП (приблизно 4000-5000 грн), надасть замінний автомобіль на час ремонту застрахованого транспортного засобу, забезпечить підвезення палива, екстрене відкриття замків або заміну проколотого колеса.

Врегулювання збитків організовано максимально зручно та майже повністю переведене у дистанційний формат. По-перше, працівники страхової компанії у режимі 24/7 проконсультують з будь-яких питань, що стосуються оформлення страхових випадків. По-друге, з місця ДТП автомобіль одразу вирушає на СТО, і страховик самостійно контролює весь процес його ремонту. По-третє, не доведеться витрачати час і нерви на збирання необхідних документів та іншу тяганину, все це візьме на себе страхова компанія.

Зрозуміло, за такий сервіс доводиться платити, і чимало. Страховий тариф за програмами повного КАСКО може сягати 10-20% суми покриття (ринкової ціни авто). Середній тариф становить 4-6 %. Тож за вартості автомобіля в 1 млн грн за поліс потрібно буде заплатити 40-60 тис. грн.

Економія не на шкоду якості

Звичайно, є значно бюджетніші варіанти страхування автомобіля. Серед найбільш популярних — КАСКО зі зменшеним покриттям, яке у багатьох компаній має назву міні-КАСКО або КАСКО-економ. Особливість у тому, що виплата за такою програмою лімітована фіксованою сумою у розмірі 200-300 тис. грн.

Тобто, хоч би яким був збиток, страхувальник отримає не більше обумовленої суми. Покриття теж може бути обмежене двома-трьома ключовими ризиками: ДТП, викрадення та стихійні лиха.

Звісно, буде присутня франшиза і, ймовірно, досить суттєва — на рівні 5-10% (умовна) або у розмірі 3-5 тис. грн (абсолютна). Тому частину збитку однозначно доведеться компенсувати зі своєї кишені. Але ці недоліки компенсуються нижчою вартістю, яка становить від 1,5% до 8% суми покриття, у середньому 2-3%, або 4-9 тис. грн. Крім того, такий поліс зазвичай можна оформити онлайн та навіть без огляду автомобіля, що досить зручно.

Також варіацією урізаного КАСКО є програми, сконструйовані за принципом 50/50. Клієнт під час укладення договору платить половину страхової премії, а решту лише за настання страхового випадку. За їзди без аварій поліс обійдеться вдвічі дешевше. Причому такі програми зазвичай не усічені за страховою сумою і набором ризиків, та й франшизу за бажання можна встановити суто символічну, на рівні 0,5-1%. Тож можна сказати, що КАСКО 50/50 — це, по суті, повне КАСКО, але для впевнених у собі досвідчених водіїв.

Тариф становить від 1% до 16%, у середньому 5-7%. Якщо авто оцінено в 1 млн грн, то страховий платіж буде у розмірі 50-70 тис. грн. Але насправді автовласник заплатить вдвічі менше — 25-35 тис. грн, якщо він за час дії договору не заявить про жодний страховий випадок і не звернеться до страховика по виплату.

Формула ринкового зростання у КАСКО — це поєднання якісного врегулювання та мультиканальної моделі продажів. Умови покриття на ринку майже не відрізняються, тому вирішальним для клієнтів стає процес виплат: швидкість, прозорість розрахунків і комфортна комунікація зі страховиком без зайвої бюрократії. Клієнти прагнуть, щоб до них ставилися чесно: виплати мають бути оперативними та здійснюватись у повному обсязі. Другий компонент — розгалужена система продажів. Автосалони, банки, лізингові компанії, брокери, агенти, онлайн-канали, прямі продажі — страховик має забезпечити максимальну кількість точок дотику з клієнтом. Найбільшим попитом продовжує користуватися класичне повне КАСКО, яке покриває повну ринкову вартість авто — саме таке покриття обирає абсолютна більшість наших клієнтів. Продукти з обмеженим покриттям користуються значно меншим попитом: частка таких продуктів у нашому портфелі КАСКО протягом останніх років не змінюється й залишається невеликою. Водночас КАСКО з покриттям воєнних ризиків на повну вартість авто поступово набирає популярності: за продуктом "Патронус" у 2025 році ми застрахували вдвічі більше транспортних засобів, ніж у 2024-му. Однак порівняно з повним КАСКО частка цього продукту в портфелі все одно залишається невеликою: коли обстрілів тривалий час немає, багатьом здається, що страхуватися від воєнних ризиків не потрібно. Марина Авдєєва голова наглядової ради СК "Арсенал Страхування"

Апгрейд воєнного часу

Безперечно, однією з найважливіших тенденцій ринку останніх років стало поширення страхування воєнних ризиків на програми автострахування. Йдеться як про окремі програми, так і про опції у межах інших продуктів КАСКО. Варто наголосити, що після повномасштабного вторгнення страховиків, які мали подібні пропозиції, можна було перерахувати на пальцях однієї руки.

Нині страхування авто від воєнних ризиків є у продуктовій лінійці більшості компаній. Загальна спільна риса таких продуктів — можливість застрахувати автомобіль віком до 5-10 років, якщо він перебуває поза зоною бойових дій, а саме не ближче 50-100 км від лінії фронту. Серед загроз, що покриваються, — попадання ракет і безпілотних літальних апаратів, зокрема їхніх уламків, засобів протиповітряної/протиракетної оборони, літальних бойових припасів за винятком стрілецької зброї, ядерної зброї, гранат, ствольної артилерії. Страхова сума не перевищує 3-5 млн грн. Тому повне знищення дорогого автомобіля дроном або ракетою такий поліс не покриє. Також практично завжди є франшиза, яка може досягати 20% страхової суми, і від неї відмовитися неможливо.

Середній тариф при страхуванні авто від воєнних ризиків становить 1-3%. Отже, страховий платіж може досягати 30-90 тис. грн. Втім є альтернатива: підібрати програму, в якій захист від воєнних ризиків є додатковою опцією. Покриття у такому разі може бути трохи менше: наприклад, при настанні страхового випадку, пов’язаного з воєнною загрозою, виплата становитиме не більш ніж 0,5-1 млн грн, або 10-20% вартості авто.

Натомість і доплатити за таку опцію доведеться лише 5-10 тис. грн. На додаток до цього страхувальник зможе користуватися іншими перевагами своєї основної програми КАСКО — асистансом та дистанційним врегулюванням.