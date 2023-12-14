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Комплекс будинків на природі УЛІС презентував аудіогід “Подорож у Київське Полісся”
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УЛІС — комплекс будинків на природі, де слухають тишу, а чують себе, презентував соціальний імерсивний проєкт “Подорож у Київське Полісся”.
Це аудіогід від Києва до УЛІСа, який поєднує GPS-аудіопрогулянки містом та етнографічні експедиції невідомими місцевостями. У цьому форматі слухачі мають безрозривний аудіосупровід у міжміських подорожах. Гід знайомить з історією краю, занурює в самобутню атмосферу його мешканців та сприяє укоріненню українців.
Ввімкнувши аудіогід, постійно спостерігаєш момент якогось дива: неймовірно чуттєві історії героїв, цікаві факти дослідників, а також несподіваний музичний супровід, коли в якийсь момент асфальт стає музичним інструментом, тон якого залежить від вашої швидкості руху.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Проєкт народився завдяки експедиції, яку було проведено майстернею GPS-аудіоподорожей «RoadDREAM». Її команда складається з антрополога Олексія Москаленко та саундпродюсера Тараса Галаневича, в портфоліо яких вже є археологічна аудіоекскурсія з Києва до Витачева. Цього ж разу ми подорожуємо вже з Києва до Дудок, де розташувався УЛІС.
Дуже важливим є те, що “Подорож у Київське Полісся” має соціальну місію: щоб якнайбільше людей знало про історію свого краю та пишалося ним. Гід знаходиться у відкритому доступі й ним може скористатися будь-хто, а УЛІС у свою чергу буде сприяти його розповсюдженню. У майбутньому є плани розширити географію покриття та розповідати й далі цікаві історії. Своїм проєктом УЛІС також планує підштовхнути й інших підприємців розвивати свою громаду.
Голосом “Подорожі у Київське Полісся” став Дмитро Сухолиткий-Собчук — режисер кінострічки “Памфір”.
Переходь за посиланням https://expedition.ulis.me/ та відчуй усю магію подорожі!