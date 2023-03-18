1 млн гривень на розширення підприємства з переробки лісових ягід та грибів — обрано переможця грантової програми Think ON. Ukraine від Lenovo

15 березня проходив фінальний пітчинг грантової програми Think ON. Ukraine від компанії Lenovo, де за результатами оцінок від експертного журі було обрано переможця. Ним стала компанія BIONERICA з міста Івано-Франківськ, що займається заготівлею, обробкою та реалізацією грибів і культивованих ягід. BIONERICA набрала найвищу оцінку та отримала грантове фінансування у розмірі 1 000 000 гривень на розвиток інновацій.

Грантова програма Think ON. Ukraine від компанії Lenovo проходила з нагоди 30-річчя бренду ноутбуків ThinkPad, щоб підтримати розвиток інновацій серед малого та середнього бізнесу.

“Ніхто з членів журі не очікував, що буде настільки складно обрати переможця. BIONERICA найбільше вразила нас тим, що, працюючи в доволі традиційному для України аграрному секторі, використовує такі інноваційні технології як-от рекуперація енергії та інші”, — говорить Тарас Джамалов, генеральний директор Lenovo в Україні. — Дякую всім підприємцям за участь і за те, що ви робите для країни та суспільства. Ми в компанії віримо, що розвиток інновацій — це шлях до створення кращого майбутнього. І я сподіваюсь, що вже зовсім скоро ваші інновації також стануть частиною цього майбутнього”.

Про грантовий проєкт переможця

Компанія BIONERICA майже 10 років працює у сфері agrofoodtech. Презентований ними бізнес-проєкт спрямований на розширення виробничих потужностей переробного підприємства. Компанія планує придбати обладнання для збільшення обсягів виробництва сушеного мухомора, попит на який стрімко зростає у всьому світі. Окрім цього залучення грантового фінансування допоможе компанії реалізувати важливу соціальну місію — залучення нових збирачів грибів та збільшення кількості постачальників нішeвої сировини.

“Ми раді отримати грант від компанії Lenovo та визнання інноваційності нашої роботи членами журі. Маємо за честь бути серед цих десятьох підприємців, які створюють важливі для України проєкти. — поділився Максим Заіка, операційний директор компанії BIONERICA. — Завдяки грантовим коштам ми зможемо вийти на новий для нас ринок фармакології, постачаючи натуральну українську грибну продукцію. Ця сировина має потенціал для виготовлення знеболювальних, заспокійливих, снодійних засобів та має попит в багатьох країнах світу”.

Переможець Максим Заіка BIONERICA.

Про пітчинг

Фінальний пітчинг грантової програми THINK ON. Ukraine проходив 15 березня в інноваційному парку UNIT.City. Фіналісти мали по десять хвилин на виступ, протягом якого презентували інноваційний бізнес-проєкт, що потребує фінансування, та по п’ять хвилин на питання від членів журі. Бізнес-проєкти оцінювались за чітко визначеними критеріями: життєздатність бізнесу, обґрунтування грантового проєкту та його інноваційність відносно регулярної діяльності бізнесу, навички комунікації представника та здатність вести дискусію.

Експертне журі програми — це досвідчені підприємці, кожного з яких можна сміливо назвати новаторами у своїх галузях та обличчями сучасного українського підприємництва:

Артем Бородатюк — засновник групи ІТ-компаній Netpeak Group;



В’ячеслав Лисенко — бізнесмен, засновник “Укр-Китай Communication”, акціонер Meest China, член наглядової ради CEO Club Ukraine;

Тарас Джамалов — генеральний директор компанії Lenovo в Україні;

Василь Хмельницький — засновник холдингу UFUTURE, інноваційного парку UNIT.City та фонду K.FUND;

Володимир Федорін — редактор-засновник Forbes Ukraine;

Влад Ноздрачов — засновник школи цифрових професій SUPERLUDI;

Інна Поперешнюк — співзасновниця “Нова пошта”, співвласниця ресторану “100 років тому вперед” у Києві та ресторану "Інші" у Львові.

Кожен фіналіст отримав у подарунок інноваційний ноутбук для бізнесу — Lenovo ThinkPad X1 Fold. Спеціальний приз, а це 6 місяців резидентства від партнера програми UNIT.Сity, отримала компанія SilentBox. А компанії Indi Vision, Bembi та Sanimed-M отримали сертифікати на додаткове навчання у школі цифрових професій SUPERLUDI.

Про програму

Прийом заявок на участь у грантовій програмі тривав з 9 грудня по 12 лютого, і в підсумку свої бізнес-проєкти подали 246 підприємств. Щоб зробити програму корисною для якомога більшої кількості підприємців, компанія Lenovo провела безплатний інтенсивний навчальний курс, орієнтований на актуальні потреби представників малого та середнього бізнесу. Фіналісти проходили спеціальний тренінг з публічних виступів та персональну підготовку до пітчингу разом з експертами програми.

Проєкт реалізовано за підтримки партнерів: UNIT.City — перший інноваційний парк в Україні, SUPERLUDI — школа цифрових професій та Forbes — найбільше світове бізнес-медіа.