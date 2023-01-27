10 лютого відбудеться конференція Big Trade-Marketing Show-2023: Моменти істини сьогодення

На щорічній конференції Big Trade-Marketing Show-2023: Моменти істини сьогодення зберуться понад 300 учасників, щоб обговорити тренди та тенденції розвитку трейд-маркетингу у 2023 році.

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Організатор заходу – В2В-компанія TradeMasterGroup.

Місце проведення: м. Київ, UBI Конференц Хол, вул. Дорогожицька, 8

Партнери конференції

Спікери конференції:

Модератор конференції Сергій Цимбал, Керівник департаменту навчання і розвитку персоналу, ТОВ «Епіцентр К»

Катерина Калюжна, Senior Research Executive, Brand Guidance Kantar Ukraine, – Емоційна складова комунікації. що зараз чекає клієнт?

Senior Research Executive, Brand Guidance Kantar Ukraine, Марина Забарило, директорка Consumer Panel & Services, GfK Ukraine, – Як змінилася поведінка покупців та як це впливає на ринок?



директорка Consumer Panel & Services, GfK Ukraine, В'ячеслав Сауц, директор з маркетингу мережі аптек "Подорожник", – Діджиталізація... на часі.



директор з маркетингу мережі аптек "Подорожник", Ольга Момчилович, директорка з маркетингу "ЛотОК", - Підвищення лояльності споживача через персоналізацію клієнтського досвіду.



директорка з маркетингу "ЛотОК", Ірина Громова, Директорка з маркетингу Art Nation Loyalty, - Практики фіджитал для покращення клієнтського досвіду у ритейлі.



Директорка з маркетингу Art Nation Loyalty, Андрій Боровський, керівник відділу маркетингу Хенкель Баутехник (Украина), – Виклики для маркетингу в умовах воєнної економіки.



керівник відділу маркетингу Хенкель Баутехник (Украина), Максим Незвієцький, віце-директор з маркетингу мережі мультимаркетів Аврора, – Акції лояльності у воєнний період.



віце-директор з маркетингу мережі мультимаркетів Аврора, Дмитро Тимохін, Керівник управління трейд-маркетингу МХП, –Як використовувати BIG DATA-рішення при розробці трейд маркетингової стратегії, що працює зараз?



Керівник управління трейд-маркетингу МХП, Леся Нікуліна, Начальник відділу торгового маркетингу мережі Фокстрот, - Емоційна складова комунікації в умовах воєнної економіки. Як задовольнити очікування клієнта на тор. Майданчику.



Начальник відділу торгового маркетингу мережі Фокстрот, Ростислав Прядко, Партнер, керівник з розвитку та маркетингу в Pepsell – Нові підходи до стимулювання продажів



Партнер, керівник з розвитку та маркетингу в Pepsell Марина Вознесенська, Директор з маркетингу мережі магазинів «Експрес Маркет box» - ЕФЕКТИВНІ НЕЦІНОВІ ПРОМО ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДАЖ ТА ЛОЯЛЬНОСТІ ПОКУПЦІВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ.



Директор з маркетингу мережі магазинів «Експрес Маркет box» Столярук Іван Ігорович, Провідний фахівець з просування та розробки програмного забезпечення OUTFORZ, - PICSELL: ефективне рішення задач по управлінню полицею та командою мерчендайзерів.



Провідний фахівець з просування та розробки програмного забезпечення OUTFORZ, Євген Чорний, керівник з продуктів Big Data, Kyivstar, - Big Data-аналітика: як залишатися актуальним для клієнта?



керівник з продуктів Big Data, Kyivstar, Василь Яцишин, Керівник служби торгового маркетингу Кормотех, - Розробляємо ефективну а гнучку програму лояльності. Нові підходи у персональній комунікації. Чому виробник також може мати програму лояльності.

У рамках конференції відбудеться виставка товарів – експозиція рішень та послуг для трейд-маркетингу.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Учасники Конференції, які не зможуть бути фізично присутніми на заході, матимуть доступ.

Ознайомитись з детальною інформацією, програмою та зареєструватися на Конференцію можна за посиланням РЕЄСТРАЦІЯ або за тел. +380 67 851 10 65.