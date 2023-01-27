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10 лютого відбудеться конференція Big Trade-Marketing Show-2023: Моменти істини сьогодення
На щорічній конференції Big Trade-Marketing Show-2023: Моменти істини сьогодення зберуться понад 300 учасників, щоб обговорити тренди та тенденції розвитку трейд-маркетингу у 2023 році.
Організатор заходу – В2В-компанія TradeMasterGroup.
Місце проведення: м. Київ, UBI Конференц Хол, вул. Дорогожицька, 8
Партнери конференціїПідписуйтесь на наш Telegram канал
- Партнер з лояльності Art Nation Loyalty
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Партнер з стимулювання продажів- Pepsell
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Партнер з мерчендайзингових рішень – OUTFORZ
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Партнер з автоматизації та консалтингу - Consulting for Retail
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Трансформаційний Партнер – YouCoach
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Партнер кава-брейків - ONE LOVE
Спікери конференції:
Модератор конференції Сергій Цимбал, Керівник департаменту навчання і розвитку персоналу, ТОВ «Епіцентр К»
- Катерина Калюжна, Senior Research Executive, Brand Guidance Kantar Ukraine, – Емоційна складова комунікації. що зараз чекає клієнт?
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Марина Забарило, директорка Consumer Panel & Services, GfK Ukraine, – Як змінилася поведінка покупців та як це впливає на ринок?
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В'ячеслав Сауц, директор з маркетингу мережі аптек "Подорожник", – Діджиталізація... на часі.
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Ольга Момчилович, директорка з маркетингу "ЛотОК", - Підвищення лояльності споживача через персоналізацію клієнтського досвіду.
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Ірина Громова, Директорка з маркетингу Art Nation Loyalty, - Практики фіджитал для покращення клієнтського досвіду у ритейлі.
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Андрій Боровський, керівник відділу маркетингу Хенкель Баутехник (Украина), – Виклики для маркетингу в умовах воєнної економіки.
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Максим Незвієцький, віце-директор з маркетингу мережі мультимаркетів Аврора, – Акції лояльності у воєнний період.
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Дмитро Тимохін, Керівник управління трейд-маркетингу МХП, –Як використовувати BIG DATA-рішення при розробці трейд маркетингової стратегії, що працює зараз?
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Леся Нікуліна, Начальник відділу торгового маркетингу мережі Фокстрот, - Емоційна складова комунікації в умовах воєнної економіки. Як задовольнити очікування клієнта на тор. Майданчику.
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Ростислав Прядко, Партнер, керівник з розвитку та маркетингу в Pepsell – Нові підходи до стимулювання продажів
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Марина Вознесенська, Директор з маркетингу мережі магазинів «Експрес Маркет box» - ЕФЕКТИВНІ НЕЦІНОВІ ПРОМО ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДАЖ ТА ЛОЯЛЬНОСТІ ПОКУПЦІВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ.
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Столярук Іван Ігорович, Провідний фахівець з просування та розробки програмного забезпечення OUTFORZ, - PICSELL: ефективне рішення задач по управлінню полицею та командою мерчендайзерів.
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Євген Чорний, керівник з продуктів Big Data, Kyivstar, - Big Data-аналітика: як залишатися актуальним для клієнта?
- Василь Яцишин, Керівник служби торгового маркетингу Кормотех, - Розробляємо ефективну а гнучку програму лояльності. Нові підходи у персональній комунікації. Чому виробник також може мати програму лояльності.
У рамках конференції відбудеться виставка товарів – експозиція рішень та послуг для трейд-маркетингу.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ
Учасники Конференції, які не зможуть бути фізично присутніми на заході, матимуть доступ.
Ознайомитись з детальною інформацією, програмою та зареєструватися на Конференцію можна за посиланням РЕЄСТРАЦІЯ або за тел. +380 67 851 10 65.