«612 км»: сучасний комплекс для водіїв

«612 км»: український сервіс, що виріс із маленької стоянки в сучасний комплекс для водіїв

Історія комплексу «612 км» розпочалася у 2000-х роках з невеликої точки для далекобійників на трасі «Київ — Чоп» у селі Добряни Стрийського району Львівської області. Саме тут зародилася ідея створити місце, де водії та подорожні могли б не просто зупинитися, а відчути комфорт, турботу й справжню гостинність. Завдяки чіткому розумінню потреб ринку, рішучості керівництва та командній праці «612 км» поступово перетворився на багатофункціональний комплекс, який сьогодні об’єднує більше ніж десяток сервісів.

Від перших кроків до комплексного сервісу

Комплекс 612 км не розвивався стрімко — навпаки, це була послідовна, продумана робота, що тривала роками. Починалося все з найнеобхіднішого для водіїв: стоянка, мінімальні зручності, базові послуги. Однак кожні 2–3 роки команда відкривала новий напрямок, реагуючи на потреби клієнтів і зміни на ринку.

Спершу з’явилася точка харчування, яка швидко стала популярною серед далекобійників завдяки доступним цінам і домашньому смаку. Потім додалися ремонтні послуги, магазин автотоварів і місця для відпочинку. Згодом «612 км» виріс у повноцінний сервісний хаб із продуманою інфраструктурою — зручною як для водіїв великовантажного транспорту, так і для мандрівників на легкових авто.

Такий поступовий підхід дозволив не просто розширити перелік послуг, а вибудувати стабільну систему, яка працює як єдиний механізм. Стратегічне бачення керівництва та увага до деталей стали фундаментом зростання, що триває й сьогодні.

Сучасний «612 км»: усе необхідне в одному місці

Зараз «612 км» — це повноцінний багатофункціональний комплекс, де подорожні та професійні водії можуть знайти все, що потрібно в дорозі. Тут створені комфортні умови для відпочинку, харчування, обслуговування автомобіля та вирішення побутових питань. Усе продумано до дрібниць — від меню в їдальні до місця для зарядки електрокара.

Серед основних сервісів комплексу «612 км»:

продуктовий міні-маркет, столова та мотель — смачні, ситні та доступні обіди у Стрию з можливістю доставлення по місту, шашлик «з вогню», зручні та тихі номери для короткочасного відпочинку;

обіди у Стрию з можливістю доставлення по місту, шашлик «з вогню», зручні та тихі номери для короткочасного відпочинку; власна пекарня — щодня свіжий хліб, солона та солодка випічка, яка готується на місці;

автопослуги — весь спектр послуг від шиномонтажу до капітального ремонту автомобіля, а також автомийка, магазин із автотоварами для всіх видів транспортних засобів, ремонт, виготовлення та заміна тентів;

тахосервіс і сертифікація — послуги для професійних перевізників відповідно до чинних вимог;

аптека та пункт обміну валют — для зручного та швидкого вирішення нагальних питань у дорозі;

перукарня — кваліфіковані працівники та сучасне обладнання для оновлення зовнішнього вигляду навіть під час робочих поїздок;

фінська сауна — повне відновлення сил після довгої дороги;

second hand — великий вибір якісного одягу для дітей і дорослих за низькими цінами;

просторий паркінг із охороною — передбачені зони для вантажівок і легкових автомобілів, а також зарядки для електромобілів.

Ключові напрями комплексу працюють цілодобово, щоб забезпечити зручність клієнтів незалежно від часу прибуття. Комплекс «612 км» став місцем, де можна перепочити, а також швидко, зручно та без зайвого клопоту отримати повний спектр послуг у дорозі.

Сервіс і цінності, що формують «612 км»

За кожним етапом розвитку багатофункціонального комплексу «612 км» стоїть команда, яка з перших днів працює з вірою в результат і любов’ю до своєї справи. Саме людський чинник став головною рушійною силою: уважність до деталей, чесність у роботі та прагнення зробити більше, ніж очікує клієнт. Керівництво комплексу не просто розвиває бізнес, а формує культуру сервісу, де головне — турбота, стабільність і довіра.

Попри всі труднощі, зокрема й у період військових дій, «612 км» продовжує розширювати свої можливості та вдосконалювати послуги. Підприємство зберігає робочі місця, інвестує в якість, покращує інфраструктуру та не знижує стандартів обслуговування. Це приклад витривалості українського бізнесу, який у будь-яких умовах прагне розвитку.

Комплекс «612 км» — це більше, ніж сервісна зупинка. Це простір, де можна відчути турботу, відпочити після дороги, смачно поїсти, отримати професійну допомогу та просто побути в атмосфері доброзичливості. Тут цінують кожного клієнта — від далекобійників до подорожніх із сім’ями, а головним пріоритетом залишається якість, людяність і постійне вдосконалення.