Агентство чи фрілансер-рекрутер: як обрати партнера для закриття ключових вакансій

Компанії, яким потрібно закрити вакансію, зазвичай обирають між двома варіантами: звернутися до рекрутингової агенції або найняти фрілансера. Обидва варіанти присутні на ринку, обидва мають свою логіку. Питання не в тому, хто кращий у принципі, а в тому, яке завдання стоїть перед конкретним бізнесом у конкретний момент.

Що реально вміє фрілансер

Фрілансер-рекрутер - це окремий спеціаліст без команди і структури. Його головна перевага - нижча вартість послуг. Підходить коли вакансія одна і не горить: є час на пошук, позиція не критична для поточних процесів, ринок кандидатів широкий.

Там де фрілансер працює добре це, здебільшого, масові вакансії, менеджери по роботі з клієнтами, адміністратори, лінійний персонал. Тут кандидатів на ринку десятки якщо не сотні, пошук не вимагає глибокої спеціалізації і можна обійтись стандартними job-порталами.

Але є чітка межа. Фрілансер працює в один потік - одночасно він веде обмежену кількість вакансій. У нього немає команди яка паралельно проводить пошук, немає відпрацьованої методології для нішевих позицій і, як правило, немає формальних гарантій. Якщо кандидат не вийшов на роботу - фрілансер рідко бере на себе зобов'язання повторного пошуку без додаткової оплати.

Де агентство дає іншу якість

Агентство - це командний пошук з паралельними процесами. Поки один рекрутер веде переговори з кандидатами, інший продовжує sourcing (пошук нових). Це скорочує строки і підвищує якість воронки.

Різниця особливо відчутна на позиціях де місяць простою має конкретну грошову вартість. Компанія без керівника відділу продажів втрачає виручку щотижня. Головний бухгалтер потрібен до звітного періоду - інакше штрафи і ризики. Business Development Manager на етапі виходу на новий ринок - це затримка всієї комерційної стратегії. IT-спеціаліст у команді з дедлайном - зрив релізу і репутаційні втрати перед клієнтом.

На таких позиціях агентство також дає гарантію: якщо кандидат не пройшов випробувальний строк - пошук відновлюється без додаткової оплати. Це не бонус, а базова умова співпраці.

Київський ринок - окрема розмова

У Києві конкуренція за сильних кандидатів на управлінські та IT-позиції суттєво вища ніж у регіонах. Досвідчений РОП або senior-розробник одночасно розглядає кілька офферів. Він не чекає тижнями поки роботодавець прийме рішення - він обирає того хто рухається швидко і чітко комунікує.

У цих умовах рекрутингова агенція у Києві з активною базою кандидатів і налагодженим процесом закриває вакансії значно швидше ніж фрілансер який працює в один потік. Перші кандидати - протягом кількох днів після старту, а не через місяць після розміщення вакансії на порталі.

Практичне правило вибору

Вибір між фрілансером і агентством - це не питання бюджету, це питання типу вакансії.

Фрілансер підходить коли: вакансія масова, кандидатів на ринку багато, строки не критичні, бюджет обмежений.

Агентство підходить коли: позиція впливає на виручку або операційну стійкість бізнесу, строки стислі, попередній досвід самостійного пошуку вже показав слабкий результат, або вакансія вузькоспеціалізована і потребує активного headhunting-у.

Фрілансер і агентство - інструменти для різних задач. Правильний вибір партнера по найму - це рішення яке або прискорює бізнес або гальмує його на місяці.