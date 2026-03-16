Глобальний аграрний сектор входить у фазу глибоких структурних змін. Аналітика міжнародних консалтингових компаній, зокрема McKinsey, свідчить: найближчі роки стануть періодом трансформації моделей управління, інвестицій та виробничих процесів у сільському господарстві. Водночас масове витіснення людей роботами залишається питанням перспективи, а не найближчої реальності.

Згідно з дослідженнями McKinsey 2025 року, ключовими драйверами змін в агросекторі стають ефективність використання ресурсів, управління даними, автоматизація окремих процесів та стійкість бізнес-моделей в умовах глобальної нестабільності. Йдеться не про повну роботизацію, а про перехід до більш точного, прогнозованого та керованого агровиробництва.

"Аграрна галузь сьогодні стоїть на порозі фундаментальних змін, але очікувати, що роботи масово і скрізь у 2026 році замінять людей у полі, – передчасно. Основний виклик – не у впровадженні машин, а у зміні підходів до управління", – зазначає аграрний експерт та підприємець Дмитро Рожко.

За його словами, сучасний агробізнес дедалі більше потребує системного мислення: чіткого планування, контролю процесів, аналітики та роботи з ризиками. Саме ці фактори, а не технології самі по собі, визначатимуть конкурентоспроможність компаній у найближчі роки.

Дмитро Рожко є одним із найбільш відомих українських експертів у сфері агробізнесу, стратегічного консалтингу та управління інфраструктурними проєктами. Протягом багатьох років він працює на перетині українського та американського ринків, допомагаючи компаніям адаптувати бізнес-моделі до нових економічних умов, залучати інвестиції та впроваджувати сучасні управлінські рішення.

Рожко є засновником і керівником консалтингової компанії, що спеціалізується на супроводі аграрних і виробничих бізнесів, а також консультантом для підприємців, які працюють із міжнародними ринками. Його експертиза охоплює як операційні питання, так і стратегічне планування розвитку бізнесу в умовах війни, посткризового відновлення та глобальної трансформації агросектору.

За внесок у розвиток підприємництва та аграрної галузі Дмитро Рожко був відзначений державною нагородою – премією Кабінету Міністрів України. В експертному середовищі його розглядають як одного з фахівців, які формують сучасний погляд на трансформацію сільського господарства – від традиційної моделі до керованої, аналітичної та орієнтованої на довгострокову ефективність.

Аналітики McKinsey, за словами Рожка, також наголошують, що автоматизація та роботизація в агросекторі розвиватимуться поступово. Основний фокус найближчих років – не заміна людської праці, а підвищення продуктивності через дані, точне управління ресурсами та оптимізацію ланцюгів постачання. У цьому контексті роль експертів, які здатні поєднати технології, економіку та реальний досвід управління, стає вирішальною.

"Роботи в класичному розумінні вже починають виходити у поле замість людей, але поки що це не стало масовим явищем. Сьогодні вже існують автономні трактори, роботизовані обприскувачі, міжрядні роботи для боротьби з бур’янами, дрони для обробки та моніторингу полів, системи точного внесення добрив і засобів захисту рослин, а також AI-технології для аналізу стану ґрунтів і прогнозування врожайності. Це не повна заміна людини, а розширення її можливостей. Ті, хто почнуть готуватися до цього переходу вже сьогодні, отримають стратегічну перевагу в найближчі роки", – переконаний Дмитро Рожко.