Арматура А500С чи А400? Розбираємося в марках сталі, щоб не тріснув фундамент

Коли ви приїжджаєте на металобазу купувати арматуру 12 мм, менеджер може запитати: "Вам А400 чи А500?". Для більшості забудовників це просто цифри. Хтось каже: "Дайте ту, що дешевше", а хтось: "Дайте ту, що діди використовували (А3)".

Але різниця між цими класами — це не просто цифри. Це різниця між тим, чи можна варити каркас зварювальним апаратом, і тим, скільки навантаження витримає ваша плита перекриття. Експерти центру металопрокату Park Plus розкладають по поличках стандарт ДСТУ 3760, щоб ви могли купувати метал свідомо.

1. Що означають цифри та букви?

Літера "С" — Ключ до швидкості

Найголовніша відмінність сучасної арматури А500С від старої А400 (або А3 за ГОСТом) — це маленька літера "С" у назві. Вона означає "Зварювана" (Свариваемая).

Хімічний склад сталі (низький вміст вуглецю) дозволяє варити її звичайною електродуговою сваркою. Шов виходить міцним і пластичним. Ви можете швидко поварити каркас на ділянці. А400 (А3): Цю арматуру варити заборонено (без спеціальних технологій). Від високої температури дуги сталь у місці шва стає крихкою, як скло. При навантаженні каркас просто лусне по швах. Її можна тільки в'язати дротом.

Висновок: Якщо ви плануєте використовувати зварювання (наприклад, для паркану, воріт або швидкого монтажу каркасів) — беріть тільки А500С.

2. Міцність: 500 проти 400

Цифра в маркуванні — це межа плинності в Ньютонах на квадратний міліметр (МПа).

Витримує 400 МПа до початку незворотної деформації (розтягування). А500С: Витримує 500 МПа.

Що це дає на практиці? Арматура А500С на 20-25% міцніша. У великих проектах це дозволяє економити: замість товстої арматури А400 можна взяти тоншу А500С, або покласти її рідше (з більшим кроком), зберігши ту саму несучу здатність плити. Для приватного забудовника це просто додатковий запас надійності за ті самі гроші.

3. Як відрізнити на вигляд? (Лайфхак)

Не треба бути металургом, щоб відрізнити ці два класи. Просто подивіться на ребра (рифлення) прута.

А400 (Класика/Радянська): Ребра мають форму кілець. Поперечні ребра перетинаються з поздовжніми (ті, що йдуть вздовж прута). Це жорстке з'єднання, яке створює концентрацію напруги (саме тому вона гірше працює на втому металу). А500С (Євростандарт): Ребра мають форму серпа (півмісяця).

(півмісяця). Поперечні ребра НЕ торкаються поздовжніх ребер. Вони плавно сходять нанівець.

Поперечні ребра НЕ торкаються поздовжніх ребер. Вони плавно сходять нанівець. Така форма краще тримається в бетоні і менше травмує саму сталь при навантаженнях.

4. ДСТУ 3760:2019 проти старого ГОСТ 5781

Часто в старих проектах (або проектах, скачаних з інтернету) вказана арматура класу А-III. Це старий радянський ГОСТ 5781-82. В Україні діє сучасний стандарт ДСТУ 3760. Заводи (наприклад, "АрселорМіттал Кривий Ріг") вже давно масово катають саме А500С за ДСТУ. Знайти "чисту" стару А400 зараз складніше, і вона часто дорожча через менший попит.

Чи можна замінити А400 на А500С? Так! Це заміна "кращого на хороше". А от навпаки (замінити А500С на А400) — не можна без перерахунку проекту, бо А400 слабша.

5. Чому А500С — це вибір №1 у Park Plus?

Ми рекомендуємо клієнтам саме арматуру А500С з трьох причин:

Універсальність: Хочете — в'яжіть дротом, хочете — варіть електродами. Помилки не буде. Еластичність: Вона краще поводиться при згинанні (наприклад, коли ви робите "жабки" або кути для фундаменту). Стара А400 частіше ламається при згинанні на холодну. Ціна/Якість: При майже однаковій ціні за тонну, ви отримуєте метал, який на 20% краще працює в бетоні.

Висновок

Не бійтеся нових стандартів. Якщо ваш виконроб просить "стару добру А3", поясніть йому, що А500С — це її сучасна, покращена версія. Вона міцніша, зручніша в роботі і пробачає помилки зі зварюванням.

