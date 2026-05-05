Автоматизація транспортної логістики в умовах воєнного часу
Українська транспортна логістика переживає безпрецедентний стрес-тест. Повномасштабне вторгнення зруйнувало звичні маршрути, змінило структуру вантажопотоків і оголило критичну залежність більшості компаній від застарілих, «ручних» методів управління.
Ще кілька років тому диспетчер із телефоном і Excel-таблицею міг цілком справлятися зі своїми задачами. Сьогодні це — рецепт катастрофи. Логістичне середовище змінюється щогодини: маршрути перекриваються, перевізники відмовляються від рейсів у зони підвищеного ризику, черги на кордонах розтягуються на добу, а вартість пального стрибає непередбачувано.
Компанії, що досі покладаються виключно на людський фактор, стабільно програють тим, хто вже впровадив цифрові інструменти управління.
Автоматизація перестала бути конкурентною перевагою майбутнього — вона стала умовою виживання вже сьогодні.
Виклики воєнного часу та нова реальність для перевізників
Зміна маршрутів та інфраструктурні руйнування
Знищені мости, заміновані дороги, закриті регіони — все це змушує логістичні компанії щодня переглядати маршрутну мережу. Те, що спрацювало вчора, сьогодні може коштувати вантажу, транспортному засобу або — що найстрашніше — водію.
Черги на кордонах та митні затримки
Перевантаженість КПП на польському, румунському та словацькому кордонах стала нормою. Очікування в 30–60 годин безпосередньо впливають на дотримання термінів доставки та збільшують операційні витрати: паливо витрачається на холостому ходу, водії отримують добові, клієнти виставляють штрафні санкції.
Дефіцит кадрів та палива
Мобілізація скоротила кількість досвідчених водіїв категорій C та CE. Ті, що залишилися, коштують дорожче, а знайти заміну — складно. Паралельно нестабільність цін на дизельне паливо робить бюджетування рейсів завданням із непередбачуваним результатом.
Безпекові ризики
Ракетні удари, повітряні тривоги та активні бойові дії в окремих регіонах створюють ризики, яких жоден диспетчер не може відстежити вручну в режимі реального часу.
Як TMS-система змінює правила гри?
TMS-система — це програмний комплекс, що дозволяє автоматизувати планування, виконання та контроль транспортних операцій. В умовах воєнного часу функціонал TMS-системи набуває особливого стратегічного значення.
Оптимізація маршрутів у реальному часі
Сучасна TMS-система інтегрується з картографічними сервісами, державними реєстрами дорожніх обмежень та джерелами безпекової інформації. Це дозволяє:
- Автоматично прокладати альтернативні маршрути при виникненні перешкод (перекрите КПП, аварія, зона бойових дій)
- Мінімізувати порожні пробіги — один із найбільших прихованих витрат у логістиці
Приклад: Перевізник із Львова планував доставку до Харкова через стандартний маршрут. TMS система зафіксувала оперативне зведення про перекриття траси та автоматично запропонувала альтернативу через Полтаву з перерахунком вартості рейсу та нового часу прибуття — все це без участі диспетчера, протягом 40 секунд.
- Консолідувати вантажі з різних замовлень на одному маршруті, усуваючи сценарій, коли фура їде напівпорожньою. За даними галузевих досліджень, частка порожніх пробігів у нераціонально організованій логістиці сягає 30–40% від загального пробігу. TMS-система здатна скоротити цей показник вдвічі.
Контроль палива
Паливо — друга за величиною стаття операційних витрат після зарплат. TMS система забезпечує:
- Телематичний моніторинг витрат палива в режимі реального часу з виявленням аномального споживання (злив, неефективна їзда)
- Розрахунок оптимального темпу руху для мінімізації витрат на конкретному маршруті
- Автоматичне формування звітів про відхилення від норм витрат із прив'язкою до водія та транспортного засобу
Приклад: Логістична компанія з Дніпра після впровадження TMS-системи виявила, що три з дванадцяти водіїв систематично витрачали на 18–22% більше палива на ідентичних маршрутах. Коригування стилю водіння та маршрутних профілів дало економію понад 140 000 грн на квартал.
Моніторинг безпеки
- GPS-трекінг із геозонами — TMS система автоматично сповіщає диспетчера, якщо транспортний засіб відхиляється від погодженого маршруту або заїжджає у визначену зону ризику
- Двосторонній зв'язок із водієм через мобільний застосунок, інтегрований із системою
- Автоматична реакція на тривогу: при оголошенні повітряної тривоги система може надіслати водію сповіщення із зазначенням найближчого укриття або безпечної зони для зупинки
Автоматизація як інвестиція, а не витрата
Типове заперечення керівників логістичних компаній: «Зараз не час для інвестицій — виживаємо». Але економіка процесу говорить протилежне.
Пряме зниження собівартості
|Напрям
|Середня економія після впровадження TMS
|Скорочення порожніх пробігів
|15–35%
|Економія палива
|10–20%
|Зниження адміністративних витрат
|25–40%
|Скорочення кількості штрафних санкцій
|до 60%
Швидкість прийняття рішень
У кризовій ситуації перевагу отримує той, хто реагує першим. TMS система дозволяє:
- Перепланувати 50+ рейсів за лічені хвилини замість годин ручного перерахунку
- Миттєво оцінити вплив форс-мажору на всю операційну мережу
- Прийняти обґрунтоване рішення на основі даних, а не інтуїції
Репутація та клієнтоорієнтованість
Клієнти, особливо в B2B-сегменті, готові платити більше за передбачуваність. Компанія, що надає точні дані про місцезнаходження вантажу та реальний час доставки в режимі онлайн, будує довгострокову лояльність — і це прямий фінансовий актив.
Автоматизація через TMS-систему — це не разовий проєкт, а формування операційної стійкості, здатності функціонувати в умовах постійної нестабільності без пропорційного зростання витрат.
Цифровізація як єдиний шлях уперед
Українська логістика виходить із цього випробування іншою — більш зрілою, більш технологічною або не виходить взагалі. Компанії, що інвестують у цифрові інструменти управління зараз, формують фундамент для повоєнного зростання: відбудова країни потребуватиме колосальних вантажопотоків, і пропускна здатність ринку дістанеться тим, хто вже готовий масштабуватися.
TMS-система — не розкіш і не технологічний тренд. Це операційний хребет сучасного перевізника, що дозволяє залишатися ефективним, коли все навколо змінюється щодня.
Автоматизуватися зараз — означає конкурувати завтра. Зволікати — означає наздоганяти вічно