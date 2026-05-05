Автоматизація транспортної логістики в умовах воєнного часу

Автоматизація транспортної логістики як конкурентна перевага в умовах воєнного часу

Українська транспортна логістика переживає безпрецедентний стрес-тест. Повномасштабне вторгнення зруйнувало звичні маршрути, змінило структуру вантажопотоків і оголило критичну залежність більшості компаній від застарілих, «ручних» методів управління.

Ще кілька років тому диспетчер із телефоном і Excel-таблицею міг цілком справлятися зі своїми задачами. Сьогодні це — рецепт катастрофи. Логістичне середовище змінюється щогодини: маршрути перекриваються, перевізники відмовляються від рейсів у зони підвищеного ризику, черги на кордонах розтягуються на добу, а вартість пального стрибає непередбачувано.

Компанії, що досі покладаються виключно на людський фактор, стабільно програють тим, хто вже впровадив цифрові інструменти управління.

Автоматизація перестала бути конкурентною перевагою майбутнього — вона стала умовою виживання вже сьогодні.

Виклики воєнного часу та нова реальність для перевізників

Зміна маршрутів та інфраструктурні руйнування

Знищені мости, заміновані дороги, закриті регіони — все це змушує логістичні компанії щодня переглядати маршрутну мережу. Те, що спрацювало вчора, сьогодні може коштувати вантажу, транспортному засобу або — що найстрашніше — водію.

Черги на кордонах та митні затримки

Перевантаженість КПП на польському, румунському та словацькому кордонах стала нормою. Очікування в 30–60 годин безпосередньо впливають на дотримання термінів доставки та збільшують операційні витрати: паливо витрачається на холостому ходу, водії отримують добові, клієнти виставляють штрафні санкції.

Дефіцит кадрів та палива

Мобілізація скоротила кількість досвідчених водіїв категорій C та CE. Ті, що залишилися, коштують дорожче, а знайти заміну — складно. Паралельно нестабільність цін на дизельне паливо робить бюджетування рейсів завданням із непередбачуваним результатом.

Безпекові ризики

Ракетні удари, повітряні тривоги та активні бойові дії в окремих регіонах створюють ризики, яких жоден диспетчер не може відстежити вручну в режимі реального часу.

Як TMS-система змінює правила гри?

TMS-система — це програмний комплекс, що дозволяє автоматизувати планування, виконання та контроль транспортних операцій. В умовах воєнного часу функціонал TMS-системи набуває особливого стратегічного значення.

Оптимізація маршрутів у реальному часі

Сучасна TMS-система інтегрується з картографічними сервісами, державними реєстрами дорожніх обмежень та джерелами безпекової інформації. Це дозволяє:

Автоматично прокладати альтернативні маршрути при виникненні перешкод (перекрите КПП, аварія, зона бойових дій)

при виникненні перешкод (перекрите КПП, аварія, зона бойових дій) Мінімізувати порожні пробіги — один із найбільших прихованих витрат у логістиці

Приклад: Перевізник із Львова планував доставку до Харкова через стандартний маршрут. TMS система зафіксувала оперативне зведення про перекриття траси та автоматично запропонувала альтернативу через Полтаву з перерахунком вартості рейсу та нового часу прибуття — все це без участі диспетчера, протягом 40 секунд.

Консолідувати вантажі з різних замовлень на одному маршруті, усуваючи сценарій, коли фура їде напівпорожньою. За даними галузевих досліджень, частка порожніх пробігів у нераціонально організованій логістиці сягає 30–40% від загального пробігу. TMS-система здатна скоротити цей показник вдвічі.

Контроль палива

Паливо — друга за величиною стаття операційних витрат після зарплат. TMS система забезпечує:

Телематичний моніторинг витрат палива в режимі реального часу з виявленням аномального споживання (злив, неефективна їзда)

в режимі реального часу з виявленням аномального споживання (злив, неефективна їзда) Розрахунок оптимального темпу руху для мінімізації витрат на конкретному маршруті

для мінімізації витрат на конкретному маршруті Автоматичне формування звітів про відхилення від норм витрат із прив'язкою до водія та транспортного засобу

Приклад: Логістична компанія з Дніпра після впровадження TMS-системи виявила, що три з дванадцяти водіїв систематично витрачали на 18–22% більше палива на ідентичних маршрутах. Коригування стилю водіння та маршрутних профілів дало економію понад 140 000 грн на квартал.

Моніторинг безпеки

GPS-трекінг із геозонами — TMS система автоматично сповіщає диспетчера, якщо транспортний засіб відхиляється від погодженого маршруту або заїжджає у визначену зону ризику

— TMS система автоматично сповіщає диспетчера, якщо транспортний засіб відхиляється від погодженого маршруту або заїжджає у визначену зону ризику Двосторонній зв'язок із водієм через мобільний застосунок, інтегрований із системою

через мобільний застосунок, інтегрований із системою Автоматична реакція на тривогу: при оголошенні повітряної тривоги система може надіслати водію сповіщення із зазначенням найближчого укриття або безпечної зони для зупинки

Автоматизація як інвестиція, а не витрата

Типове заперечення керівників логістичних компаній: «Зараз не час для інвестицій — виживаємо». Але економіка процесу говорить протилежне.

Пряме зниження собівартості

Напрям Середня економія після впровадження TMS Скорочення порожніх пробігів 15–35% Економія палива 10–20% Зниження адміністративних витрат 25–40% Скорочення кількості штрафних санкцій до 60%

Швидкість прийняття рішень

У кризовій ситуації перевагу отримує той, хто реагує першим. TMS система дозволяє:

Перепланувати 50+ рейсів за лічені хвилини замість годин ручного перерахунку

Миттєво оцінити вплив форс-мажору на всю операційну мережу

Прийняти обґрунтоване рішення на основі даних, а не інтуїції

Репутація та клієнтоорієнтованість

Клієнти, особливо в B2B-сегменті, готові платити більше за передбачуваність. Компанія, що надає точні дані про місцезнаходження вантажу та реальний час доставки в режимі онлайн, будує довгострокову лояльність — і це прямий фінансовий актив.

Автоматизація через TMS-систему — це не разовий проєкт, а формування операційної стійкості, здатності функціонувати в умовах постійної нестабільності без пропорційного зростання витрат.

Цифровізація як єдиний шлях уперед

Українська логістика виходить із цього випробування іншою — більш зрілою, більш технологічною або не виходить взагалі. Компанії, що інвестують у цифрові інструменти управління зараз, формують фундамент для повоєнного зростання: відбудова країни потребуватиме колосальних вантажопотоків, і пропускна здатність ринку дістанеться тим, хто вже готовий масштабуватися.

TMS-система — не розкіш і не технологічний тренд. Це операційний хребет сучасного перевізника, що дозволяє залишатися ефективним, коли все навколо змінюється щодня.

Автоматизуватися зараз — означає конкурувати завтра. Зволікати — означає наздоганяти вічно