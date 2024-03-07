Bitcoin встановив рекорд: $69,202 за монету

Bitcoin, найвідоміша криптовалюта світу, знову опинилась у центрі уваги фінансових ринків, встановивши новий рекордний показник своєї вартості, ці новини публікує Амоледо.

Ціна однієї монети досягла небачених $69,202, чим значно перевершила попередній історичний максимум, зафіксований у 2021 році на позначці $68,999.99. Цей рекорд став результатом значного інтересу інвесторів та зростаючої популярності криптовалют як альтернативи традиційним інвестиційним активам.

Попри те, що після досягнення рекорду ціна Bitcoin дещо впала до $65,079.5, загальна тенденція росту залишається незаперечною. Зокрема, з жовтня ціна на Bitcoin зросла на вражаючі 160%, при цьому 44% приросту припало лише на лютий. Таке стрімке зростання було частково спричинено рішенням Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) про схвалення запуску перших 11 ETF, що інвестують безпосередньо у Bitcoin.

Значну роль у торгівлі Bitcoin відіграють азійські інвестори, особливо з Південної Кореї та Китаю, на які припадає близько 70% всього обсягу торгів. Це підкреслює глобальний характер ринку криптовалют та зростаючу інтеграцію Bitcoin у світові фінансові системи.

У поточному році Bitcoin не лише продовжує зміцнювати свої позиції як провідна криптовалюта, але й випереджає традиційні інвестиційні активи, такі як акції та золото. Співвідношення ціни Bitcoin до вартості дорогоцінних металів досягло найвищого рівня за останні два роки, що вказує на зміну в інвестиційних перевагах та пошук нових можливостей для збереження та зростання капіталу серед інвесторів.

Такий рекордний ріст Bitcoin є важливим індикатором змін у світовій економіці, де цифрові валюти відіграють все більш значущу роль. Це також відображає зростаючу довіру до криптовалют як надійного інвестиційного активу, здатного забезпечити не лише збереження капіталу, а й його значне зростання. У контексті постійних економічних викликів та нестабільності, Bitcoin і подібні до нього криптовалюти пропонують альтернативний шлях для інвесторів, що шукають різноманітність у своїх інвестиційних портфелях та хочуть мінімізувати ризики, пов'язані з традиційними фінансовими інструментами.

Раніше повідомлялося, що Україна розглядає впровадження нових економічних ініціатив для поповнення державної казни, в тому числі застосування військового збору для індивідуальних підприємців, які раніше були звільнені від його сплати, а також розширення обсягу цього збору на додаткові види економічної активності, як-от торгівля нерухомістю та ювелірними виробами.