Бізнес-бранч "Стратегія. Енергія. Відповідальність": бізнес, який формує майбутнє України
24 березня 2026 року у ресторані "Веранда на Дніпрі" бізнес-видання "Перший бізнесовий | BIZ" зібрало представників великого бізнесу, управлінців, експертів і лідерів думок.
Це була подія про щось набагато більше, ніж бізнес – про відповідальність, силу та людей, які сьогодні тримають економіку країни. У час викликів саме бізнес стає опорою держави через податки, робочі місця та соціальні ініціативи.
Відкрила захід Катерина Тюря (HRD ресторанів Veranda /Fenix), яка говорила про баланс між кар’єрою, родиною та соціальною місією. Ключовий меседж – ці ролі не існують окремо, а ефективність починається з внутрішнього ресурсу людини.
Одним із центральних блоків стала панельна дискусія "Медіа, PR і репутація: як комунікувати в епоху недовіри" (модератор – Дмитро Чепур, керівник відділу спецпроєктів Mind UA).
Учасники – Дмитро Самолюк (Head of Digital "Ми – Україна", "Ми Україна+"), Наталія Холод (засновниця та CEO агенції ВАРТО), Уляна Колодій (засновниця комунікаційної агенції u.comms), Валентина Йовенко (директорка з корпоративних комунікацій мережі "Аптека 9-1-1") – відзначили, що сучасна комунікація базується на швидкості, адаптивності та системності.
Ключові акценти:
- домінування цифрових каналів (YouTube, TikTok, Telegram);
- необхідність правильної подачі контенту;
- комунікаційний комплаєнс як інструмент запобігання кризам.
Валентина Йовенко наголосила: антикризова комунікація – це щоденна робота бізнесу, яка потребує чітких протоколів, підготовлених меседжів і постійного моніторингу. Дмитро Самолюк акцентував увагу на ролі контенту та AI у формуванні видимості брендів. Уляна Колодій підкреслила, що більшість криз можна спрогнозувати, а Наталія Холод – важливість правильної подачі інформації та ролі зовнішніх експертів у кризі.
Окрему частину програми склав виступ Олени Крекніної (AXOR Industry), яка підкреслила роль українського виробництва як драйвера економіки. Made in Ukraine сьогодні формує новий рівень довіри, розвиває експорт і створює робочі місця.
Марина Заволока (Octava Capital) говорила про управління людьми у часи війни: ключовими стають стабільність, підтримка та сильне лідерство.
Любов Підгорна (ТОВ МСП) акцентувала, що клієнтська лояльність – це стратегія, яка будується через емоції, системну взаємодію та довіру.
У межах другої панельної дискусії "Стратегія, відповідальність і довіра в новій економіці" (модераторка – Надія Шуляк) виступили Андрій Длігач (Advanter Group), Катерина Кузьміна (AB InBev Efes Ukraine) та Наталія Ємченко (SCM).
У центрі – нова модель економіки, де ключову роль відіграють партнерства, відкритість і довіра. Катерина Кузьміна наголосила на важливості сценарного мислення та прозорості, Андрій Длігач – на переході від конкуренції до співдії, а Наталія Ємченко – на довірі як економічному ресурсі та здатності бізнесу трансформувати кризу у зростання.
Також у програмі виступила Лілія Олійник (бізнес-леді, громадська діячка, засновниця ТМ ilive), яка підкреслила: майбутнє бізнесу формується через виховання дітей і цінності, закладені в родині.
Завершив подію Артем Гончаренко (Інститут ветеранів КНУБА), представивши перспективи міжнародних програм підтримки ветеранів та роль співпраці зі США.
Партнери події: Veranda on the River , Maison Castel, AB InBev Efes Ukraine, AXOR Industry, Octava Capital, Мережа "Аптек 9-1-1" , МСП (Майстерня Сервісу та Подарунків), Avalon, Primax, Інститут ветеранів "Архітектура стійкості" КНУБА
Інформаційні партнери заходу: Телеканал "Ми-Україна+, Бізнес-видання Mind, Телеканал "Прямий", РБК Україна, Медіа холдинг "Апостроф". Коментарі, Delo.ua, 33 канал, Телеканал "Ми-Україна", Media company FM-TV, Ділова столиця, Cabinet Boss, FEMIDA.UA, Studio of my Dreams, GLORY Magazine, Best People Club, STAR BROTHERS, BUT.IN.UA, Super Lady, Infovision, Діловий PRO
Бізнес-бранч "Стратегія. Енергія. Відповідальність" став майданчиком для змістовної розмови про те, що сьогодні насправді визначає майбутнє країни: сильний бізнес, відповідальні лідери, довіра, люди, партнерства та готовність діяти не лише в інтересах власних компаній, а й в інтересах України.
Саме такий бізнес сьогодні не просто працює – він формує майбутнє.