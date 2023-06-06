Bratex - металочерепиця в Одесі топ 2023 року

Хочете довговічний і красивий дах - вибирайте металочерепицю в Одесі від польського бренду Bratex - нового, але надійного гравця на покрівельному ринку Європи та України. Перший продукт Братекс був представлений у 2015 році і мав великий успіх. За 7 років компанія пройшла великий шлях і посіла гідне місце серед найкращих виробників металочерепиці. Компанія RoofStone рекомендує модульну черепицю Bratex як оптимальний варіант з найкращим співвідношенням ціни та якості.

Модульність - особливості та переваги

Модульна металочерепиця - це не просто компактні листи, які зручно вантажити і переміщати. До кожного аркуша (модуля), як елементу системи, висуваються суворі вимоги, він повинен мати певні особливості та допущення, а також складатися як пазл. Модулі відрізняються особливим тисненням, торцями, карбуванням, щоб ідеально рівно і без випирання стикуватися один з одним. Тому на покрівельних листах Bratex не затримується дощова вода і з них відмінно відводиться конденсат. Завдяки спеціальній 2-сегментній кишені листи не падають на карниз. Місця кріплень втоплені і спеціально підготовлені, щоб не дряпати полімерне покриття і прискорити проведення монтажних робіт.

Склад металочерепиці Bratex

В основі виробів Братек - оцинкована і покрита лаком сталь від відомого фінського виробника SSAB. Метал додатково захищений цинковим шаром щільністю 350 г/м2, що на 27% більше, ніж у інших виробників. Лицьовий бік заґрунтований і покритий декоративним полімером на основі ріпакової олії, що є унікальним рішенням. Зворотний бік захищений епоксидним лаком (10-12 мкм).

Виробник надає рекордну гарантію терміном у 75 років. Це приклад високої якості та функціональності. Модульна металочерепиця Bratex важить 3,7 кг. Листи легко переносити на скат. Вони не бояться вітру і деформацій, а для укладання вимагають участі тільки 2 майстрів.

Модель Скандинавія

Це системний продукт із класичною естетикою і сучасною технологією виконання. Ним можна облаштовувати покрівлі з кутом нахилу 12°. Модель подобається покрівельникам за можливість швидко, просто і якісно здійснювати укладання.

Модель Саванна

Плоска металочерепиця Bratex, виконана в дусі сучасних тенденцій до простоти і мінімалізму. Покриття ідеально підходить сучасним житловим будівлям. Плоска поверхня і низький профіль металочерепиці Саванна вимагають хорошої гідроізоляції з використанням мембрани або термозварювального руберойду.

Познайомитися з унікальним асортиментом модульної черепиці Bratex можна в компанії RoofStone. У нас тільки сертифікований покрівельний продукт для створення ваших грандіозних проектів. Вам треба лише завітати до нашого офісу, обрати колірний варіант, щоб створити унікальний та естетичний дизайн. Наші менеджери допоможуть з вибором і доставкою товару в будь-який куточок Одеси та області.