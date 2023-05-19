Бренд Philadelphia долучився до ініціативи VIDDANI, щоб підтримати жінок постраждалих від війни й подарувати кожній більше ніжності та тепла

В минулу суботу м. Рівне стало центром події, де пройшла ініціатива у підтримку внутрішньо переміщених українок, на якому кожна з учасниць отримала відчуття справжньої жіночності. Громадська організація “Жіноча взаємоДія” у колаборації з жіночим акселератором “Відважна” запросили до участі жіночу ініціативу VIDDANI, яка спільно з брендом Philadelphia долучилась до важливої мети — підтримати жінок, які були вимушено переміщені через воєнні дії в країні.

Засновниця ініціативи розповіла, що історія VIDDANI почалась з красивої сукні, якою хотілося поділитися з жінкою, яка залишилася наодинці з тривожною валізою. Сьогодні — це кожна, хто долучається своїм ресурсом, талантом, покликанням, речами й жагою до життя, щоб підтримати ту, в кого це нахабно вкрали. А створювати відчуття жіночності допомагають нутриціологині, фотографині, візажисти, психологині, арттерапевти й тренер з танців.

“Ініціатива VIDDANI обдаровує жінок, що постраждали від війни, стильним вбранням вихідного дня. Ми прагнемо замінити відчуття дефіциту у жінок на почуття гідності. Президент зауважив, що памперсами війну не виграти. VIDDANI ж додають: макаронами жінку не окрилити”. Кудінова Анна — засновниця ініціативи VIDDANI.

Ініціатива VIDDANI — це більше, ніж про роздачу гуманітарної допомоги. Щоб жінки перестали думати, що їм немає більше куди одягнути вечірні сукні, ділові костюми, туфлі та клатчі, засновники перетворили візити жінок в стильний шоурум, де все відбувається з абсолютною любов'ю, повагою та без присмаку меншовартості. А завдяки імпровізованим подіумам й спалахам фотокамер створили миттєвий привід відчувати себе жіночно, бути чарівними й відчувати себе кожного дня щасливою, адже кожен день, який вибороли ЗСУ — це вже свято.

Кожен рух, кожен дотик, кожна посмішка — все це створює атмосферу турботи, поваги та безмежної любові, що допомагає жінкам відчувати себе особливими. Philadelphia є соціально відповідальним брендом й з особливим трепетом ставиться до подібних ініціатив.

“Для команди бренду Philadelphia було важливо стати частиною жіночої спільноти й долучитись до ініціативи, схожою із нашим баченням: дарувати ніжність та тепло. Проєкт VIDDANI для нас став справжньою віддушиною, бо ми знаємо, як важко відчувати себе справжньою жінкою не лише у себе вдома”. Команда Philadelphia Ukraine

Саме тому, команда бренду приєдналась до організації заходу: дарувала позитивні емоції та ніжні подарунки. А родзинкою стала еко-листівка з переробленого паперу та насінням, яка згодом виросте в цілий букет квітів й надихатиме жінок протягом тривалого періоду. Також команда створила для всіх учасниць сирний фуршет, наповнений ніжністю, навіть у відсутності слів.

“Впевнені, що українські бренди мають підтримувати соціально важливі ініціативи, тому наша команда планує й надалі долучатись до ініціатив від VIDDANI, дарувати ніжність та стояти пліч-о-пліч з тими, хто цього потребує”. Команда Philadelphia Ukraine