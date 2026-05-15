Новини компаній
Дата публікації

Бюро перекладів "Експрес" – офіційний переклад, легалізація та юридичний супровід клієнтів

Бюро перекладів "Експрес" – це спеціалізована агенція з офіційного перекладу, нотаріального засвідчення та легалізації документів, що працює в Україні та надає послуги дистанційно клієнтам по всьому світу.

Головний офіс компанії розташований у Львові. Завдяки налагодженій системі онлайн-обслуговування, клієнти з будь-якої країни можуть отримати повний комплекс послуг без необхідності особистої присутності.

Офіційний переклад документів

Агенція виконує сертифіковані та нотаріально засвідчені переклади особистих, освітніх, юридичних і корпоративних документів для подання до державних органів, університетів, роботодавців та міжнародних установ.

Серед основних напрямів роботи:

  • переклади для імміграційних потреб – для USCIS, IRCC, Green Card, Re-parole, постійного резидентства;
  • переклади для навчання та працевлаштування, зокрема для організації WES;
  • юридичні та спеціалізовані переклади – рішень судів, висновків експертиз, контрактів;
  • нотаріальне засвідчення перекладів;
  • присяжні переклади на польську мову з української, німецької та англійської.

Апостиль та легалізація документів

Бюро надає повний супровід процедури апостилювання та легалізації документів для їх використання за кордоном відповідно до вимог міжнародного законодавства.

Послуги включають:

  • проставлення апостиля у Львові та Києві;
  • легалізацію через МЗС Польщі у Варшаві;
  • консульську легалізацію;
  • підготовку та перевірку документів перед поданням;
  • повне оформлення без присутності клієнта.

Послуга актуальна для осіб, які оформлюють документи з метою навчання, укладення шлюбу, отримання громадянства, працевлаштування, відкриття бізнесу або проходження імміграційних процедур за кордоном.

Витребування документів з України та Польщі

Для клієнтів, які не мають можливості особисто отримати необхідні документи, агенція пропонує послугу їх витребування та отримання від імені клієнта.

Фахівці бюро допомагають отримати:

  • повторні свідоцтва органів РАЦС;
  • довідки з державних органів;
  • архівні документи;
  • освітні документи;
  • довідки про несудимість та інші офіційні підтвердження;

Після отримання документів можливе їх негайне направлення на переклад або легалізацію.

Нотаріальне засвідчення та юридичний супровід

Агенція надає повний комплекс нотаріальних та юридичних послуг, зокрема:

  • нотаріальне засвідчення перекладів;
  • засвідчення копій документів;
  • оформлення довіреностей;
  • консультації щодо коректного оформлення документів для різних країн;
  • нотаріальний переклад з російської мови.

Усі послуги доступні як безпосередньо у Львові, так і дистанційно.

Дистанційне обслуговування клієнтів з-за кордону

Переважна більшість клієнтів агенції знаходиться за межами України. Для їх зручності розроблено чіткий дистанційний процес співпраці:

  1. Клієнт надсилає скан або фотокопію документів. 
  2. Фахівці надають консультацію та розраховують вартість послуг.
  3. Клієнт здійснює оплату зручним для нього способом.
  4. Готові документи передаються в електронному вигляді або доставляються кур'єром.

Агенція обслуговує клієнтів із країн Європи, США, Канади та інших держав. Доставка готових документів здійснюється до США, Канади, Німеччини та інших країн.