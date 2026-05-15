Бюро перекладів "Експрес" – офіційний переклад, легалізація та юридичний супровід клієнтів
Бюро перекладів "Експрес" – це спеціалізована агенція з офіційного перекладу, нотаріального засвідчення та легалізації документів, що працює в Україні та надає послуги дистанційно клієнтам по всьому світу.
Головний офіс компанії розташований у Львові. Завдяки налагодженій системі онлайн-обслуговування, клієнти з будь-якої країни можуть отримати повний комплекс послуг без необхідності особистої присутності.
Офіційний переклад документів
Агенція виконує сертифіковані та нотаріально засвідчені переклади особистих, освітніх, юридичних і корпоративних документів для подання до державних органів, університетів, роботодавців та міжнародних установ.
Серед основних напрямів роботи:
- переклади для імміграційних потреб – для USCIS, IRCC, Green Card, Re-parole, постійного резидентства;
- переклади для навчання та працевлаштування, зокрема для організації WES;
- юридичні та спеціалізовані переклади – рішень судів, висновків експертиз, контрактів;
- нотаріальне засвідчення перекладів;
- присяжні переклади на польську мову з української, німецької та англійської.
Апостиль та легалізація документів
Бюро надає повний супровід процедури апостилювання та легалізації документів для їх використання за кордоном відповідно до вимог міжнародного законодавства.
Послуги включають:
- проставлення апостиля у Львові та Києві;
- легалізацію через МЗС Польщі у Варшаві;
- консульську легалізацію;
- підготовку та перевірку документів перед поданням;
- повне оформлення без присутності клієнта.
Послуга актуальна для осіб, які оформлюють документи з метою навчання, укладення шлюбу, отримання громадянства, працевлаштування, відкриття бізнесу або проходження імміграційних процедур за кордоном.
Витребування документів з України та Польщі
Для клієнтів, які не мають можливості особисто отримати необхідні документи, агенція пропонує послугу їх витребування та отримання від імені клієнта.
Фахівці бюро допомагають отримати:
- повторні свідоцтва органів РАЦС;
- довідки з державних органів;
- архівні документи;
- освітні документи;
- довідки про несудимість та інші офіційні підтвердження;
Після отримання документів можливе їх негайне направлення на переклад або легалізацію.
Нотаріальне засвідчення та юридичний супровід
Агенція надає повний комплекс нотаріальних та юридичних послуг, зокрема:
- нотаріальне засвідчення перекладів;
- засвідчення копій документів;
- оформлення довіреностей;
- консультації щодо коректного оформлення документів для різних країн;
- нотаріальний переклад з російської мови.
Усі послуги доступні як безпосередньо у Львові, так і дистанційно.
Дистанційне обслуговування клієнтів з-за кордону
Переважна більшість клієнтів агенції знаходиться за межами України. Для їх зручності розроблено чіткий дистанційний процес співпраці:
- Клієнт надсилає скан або фотокопію документів.
- Фахівці надають консультацію та розраховують вартість послуг.
- Клієнт здійснює оплату зручним для нього способом.
- Готові документи передаються в електронному вигляді або доставляються кур'єром.
Агенція обслуговує клієнтів із країн Європи, США, Канади та інших держав. Доставка готових документів здійснюється до США, Канади, Німеччини та інших країн.