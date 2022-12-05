Cambridge.ua заряджає знаннями. Не відкладайте англійську "на потім"!

Перший Кембриджський освітній центр відкриває набір на новий семестр навчання англійської мови, що стартує у січні 2023 року. Відкладати вивчення іноземної вже немає куди, тож запрошуємо дізнатися про різноманітні програми цієї зими.

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Перший Кембриджський освітній центр відкриває набір на новий семестр навчання англійської мови, що стартує у січні 2023 року. Відкладати вивчення іноземної вже немає куди, тож запрошуємо дізнатися про різноманітні програми цієї зими. Серед них:

Загальна англійська

Розмовна англійська

Лексика і граматика

Англійська без домашки

Англійська для роботи

Підготовка до Кембриджських іспитів

Підготовка до IELTS, TOEFL

Деяким з курсів приділимо більше уваги, щоб детально розглянути програму навчання та її особливості.

Курс загальної англійської розрахований на вивчення нового матеріалу та підвищення рівня володіння мовою. Студенти вдосконалюють кожну з необхідних навичок: читання, аудіювання, письмо та говоріння. Групи формуються відповідно до наявного рівня знань: від Beginner до Proficiency. Заняття у школі англійської мови проходять за зручним графіком два-три рази на тиждень.

Переваги курсу:

системність: розроблена оптимальна програма та збалансовано підібрані навчальні матеріали для досягнення максимального ефекту;

досвідчені викладачі, які завжди перебувають на зв'язку зі студентами та надають персональний фідбек;



безкоштовні розмовні клуби у вихідні, що є ще додатковим повноцінним заняттям на тиждень.



Курс «Розмовна англійська» допомагає перейти від сходинки «багато розумію, але не говорю» до «спілкуюся англійською впевнено».

Студенти вчаться підтримувати розмову на будь-яку тему англійською та збагачують свій словниковий запас. Навчання проходить на основі матеріалів з TED Talks, YouTube-каналів, різноманітних подкастів та англомовних ресурсів. Завдяки цьому група обговорює події та ситуації, наближені до реального життя, а також вивчає актуальну лексику.

Також у Першому Кембриджському освітньому центрі розроблені спеціальні курси “Англійська для роботи”. Їхні основні переваги:

чіткий фокус кожної програми,

невелика тривалість,



прокачування одразу двох галузей знань – англійської та ділового спілкування.



У зимовому семестрі-2023 є можливість приєднатися до програми "Бізнес-зустрічі" та "Презентації", а також до курсів юридичної англійської. Вони розроблені для юристів, які працюють у міжнародних компаніях, студентів юридичного факультету та перекладачів, котрі мають справу з юридичною документацією.

Тривалість курсів англійської становить від 2 до майже 5 місяців, тож важливо, щоб заняття проходило у комфортній атмосфері з бажаним навантаженням. Переконатися у цьому можна ще перед початком повноцінного навчання. Так у майбутніх студентів є можливість відвідати безоплатний пробний урок у групі, котра почала вже займатися і в ній є вільні місця.

Процес відбувається за такою схемою:

1. Людина проходить тест на визначення рівня володіння англійською. Це можна зробити онлайн чи офлайн в офісі Першого Кембриджського освітнього центру в Києві.

2. Відповідно до поточного рівня знань їй пропонують безплатний пробний урок на курсі. Викладача попереджають про пробне заняття, щоб він міг заздалегідь надати необхідні матеріали.

3. Після пробного заняття менеджер зв’язується із майбутнім студентом, аби почути його враження. Також зворотний зв’язок щодо відповідності рівня надає викладач.

4. Коли всі моменти обговорено, можна сміливо приєднуватися до курсу.

Кожен студент Першого Кембриджського освітнього центру має персонального менеджера, який в індивідуальному порядку допомагає у будь-якій ситуації. А після успішного проходження навчання студенти одержують сертифікат із зазначенням рівня володіння англійською.

Контакти освітнього центру:

м. Київ

метро Золоті Ворота,

вул. Ярославів Вал, 13/2Б

(044) 580 33 00

(095) 580 33 00

(063) 580 33 00

(098) 580 33 00

[email protected]

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