Чого очікувати бізнесу від Чорної п’ятниці 2025

Український e-commerce готується до Чорної п’ятниці — головного розпродажу року. На платформі Хорошоп працює значна частина українських інтернет-магазинів, тому ми запросили реальні дані за 2024 рік. За їх даними, саме на Чорну п’ятницю припав максимум активності: інтернет-магазини на платформі обробили 53 774 замовлення, тоді як середній показник протягом року становив близько 35 000 на день.

Аналітика ринку демонструє зміни у споживчій поведінці: покупці стали більш обережними та вибірковими. За опитуваннями Inweb, 83% українців торік не планували покупок на Чорну п’ятницю, а 64% не довіряли чесності акцій. Щоб пропозиція виглядала переконливо для покупця, очікуваний мінімальний рівень знижки — 30%. Найбільший інтерес в споживачів до техніки та гаджетів — ноутбуків, смартфонів, зарядних станцій тощо.

Згідно з даними eSputnik, динаміка продажів у період Чорної п’ятниці суттєво відрізняється залежно від галузі. Найбільший ріст замовлень фіксувався в нішах одягу та аксесуарів, книг та товарів для дітей. Втім зростання середнього чеку спостерігалось й в інших категоріях, до +18%. Агенція Webpromo відзначила, що значна частина попиту стабільно припадає на побутову техніку — кавоварки, міксери, інші дрібні девайси. Пошукова активність та рекламні кампанії до періоду розпродажів починаються ще 11 листопада, — у Всесвітній день шопінгу, коли великі міжнародні маркетплейси запускають знижки.

У 2024 році також збільшився обсяг покупок у розстрочку. Це свідчить про готовність українців обирати дорожчі товари за умови зручних фінансових інструментів. Понад 54% транзакцій відбувались з мобільних пристроїв. Якщо оцінювати купівельну поведінку за віковим показником, покоління міленіалів і Gen Z демонструють найбільшу активність в онлайн-покупках. До 34% обирають преміум-бренди, до 31% схильні до імпульсивних покупок, а 76% використовують або планують використовувати ШІ-технології для шопінгу.

При підготовці до розпродажу бізнесу варто зосередитися на прозорій ціні, стабільності та демонстрації реальних переваг товарів. У 2025 році Чорна п’ятниця стане для українського бізнесу важливим періодом конкуренції за увагу та довіру покупців, де на перший план виходитимуть чесні знижки та якісна комунікація.

До 28 листопада ще залишається достатньо часу, щоб запустити інтернет-магазин і встигнути заробити на Чорній п’ятниці. За наявності вдалої ідеї, розуміння, який товар продавати та де його швидко закупити, бізнес може оперативно підготуватися до розпродажу й отримати помітний приріст продажів навіть за короткі терміни.

Джерело: Хорошоп