Квіти — це одна з тих речей, де важливо не просто “замовити”, а не облажатись. Бо картинка на сайті — це одне, а те, що приїде кур’єром — зовсім інше.

У Києві сервісів доставки квітів багато, але якщо відсіяти випадкові магазини і сумнівні сторінки, залишається кілька перевірених варіантів. Я зібрав 5 сервісів, які дійсно використовують і які не підводять у критичні моменти (день народження, побачення, “вибач мене” і т.д.).

🌷 Proflowers.ua — коли потрібно швидко, зручно і без нервів

Якщо коротко: це сервіс, який закриває 90% ситуацій.

Ти прокинувся і зрозумів, що забув про дату? Треба відправити квіти з-за кордону? Не хочеш ризикувати з невідомими інстаграм-магазинами? — це якраз той варіант.

Що реально вирізняє Proflowers зараз:

доставка по Києву може бути вже через кілька годин

працюють 24/7 , що критично для “пізно згадав”

, що критично для “пізно згадав” безкоштовна доставка — дрібниця, але приємно

— дрібниця, але приємно можна оплатити з будь-якої країни

і що важливо — є самовивіз, причому не тільки в Києві, а по Україні

Останній пункт про те що ноді зручніше самому забрати букет (або проконтролювати якість), ніж чекати кур’єра.

По букетах: це не зовсім дизайнерський сегмент, але виглядає акуратно і відповідає очікуванням. Без сюрпризів — а це в цій ніші вже великий плюс.

👉 Висновок: якщо не хочеш експериментів — бери тут

🌸 DonPion — коли хочеш “вау”

DonPion — це вже інша історія. Тут не про “просто квіти”, а про ефект.

Їхні букети виглядають так, ніби їх збирали для Pinterest або Instagram. Багато півоній, об’ємні композиції, стильна упаковка.

Але є нюанс:це не універсальний сервіс. Тут:

дорожче

менше варіантів “на кожен день”

Зате якщо потрібно:

справити враження

подарунок дівчині / дружині

щось “не як у всіх”

— тоді це один із найкращих варіантів у Києві.

💐 Lepestki — баланс між стилем і онлайн-сервісом

Lepestki — це щось середнє між масмаркетом і дизайнерською флористикою.

У них:

сучасні букети

нормальний, зручний сайт

відчувається, що сервіс робили під онлайн

Це хороший варіант, якщо тобі важливо, щоб букет виглядав сучасно, але без переплати за люкс.

Єдине — ціни трохи вище середнього, але ти платиш за стиль і подачу.

🌺 Florina.ua — коли головне не витратити багато

Florina — це вже про практичність.

Тут не буде дизайнерських рішень чи wow-ефекту, зате:

ціни нижчі

часто є акції

можна швидко взяти простий букет

Це нормальний варіант для:

колег

знайомих

“просто знак уваги”

Але якщо це щось важливе — краще дивитись у бік інших сервісів.

🌹 Camellia — стара школа, яка працює

Camellia — це один із найбільш “земних” і стабільних варіантів.

Без зайвого хайпу, зате:

свої теплиці

контроль якості

великий вибір

Букети тут більш класичні, іноді навіть трохи “олдскульні”, але ти майже завжди розумієш, що отримаєш.

Це хороший варіант, якщо:

не хочеш ризикувати

потрібна стабільність

важливі свіжі квіти

🧠 Загальний висновок

Якщо говорити чесно, то вибір залежить не від “кращий/гірший”, а від ситуації:

хочеш без проблем і швидко → Proflowers

→ Proflowers потрібно вразити → DonPion

→ DonPion хочеш стиль, але без люксу → Lepestki

→ Lepestki потрібно дешево і просто → Florina

→ Florina важлива стабільність → Camellia

Але якщо виділити один універсальний варіант —👉 зараз це Proflowers.ua, особливо через їхню велику партнерську мережу та роботу по всій Україні.

Це той випадок, коли сервіс просто закриває більшість задач без зайвого ризику.