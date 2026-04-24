- Категорія
- Новини компаній
- Дата публікації
-
Де замовити квіти в Києві: 5 сервісів, які реально працюють у 2026
Квіти — це одна з тих речей, де важливо не просто “замовити”, а не облажатись. Бо картинка на сайті — це одне, а те, що приїде кур’єром — зовсім інше.
- 🌷 Proflowers.ua — коли потрібно швидко, зручно і без нервів
- 🌸 DonPion — коли хочеш “вау”
- 💐 Lepestki — баланс між стилем і онлайн-сервісом
- 🌺 Florina.ua — коли головне не витратити багато
- 🌹 Camellia — стара школа, яка працює
- 🧠 Загальний висновок
У Києві сервісів доставки квітів багато, але якщо відсіяти випадкові магазини і сумнівні сторінки, залишається кілька перевірених варіантів. Я зібрав 5 сервісів, які дійсно використовують і які не підводять у критичні моменти (день народження, побачення, “вибач мене” і т.д.).
🌷 Proflowers.ua — коли потрібно швидко, зручно і без нервів
Якщо коротко: це сервіс, який закриває 90% ситуацій.
Ти прокинувся і зрозумів, що забув про дату? Треба відправити квіти з-за кордону? Не хочеш ризикувати з невідомими інстаграм-магазинами? — це якраз той варіант.
Що реально вирізняє Proflowers зараз:
- доставка по Києву може бути вже через кілька годин
- працюють 24/7, що критично для “пізно згадав”
- безкоштовна доставка — дрібниця, але приємно
- можна оплатити з будь-якої країни
- і що важливо — є самовивіз, причому не тільки в Києві, а по Україні
Останній пункт про те що ноді зручніше самому забрати букет (або проконтролювати якість), ніж чекати кур’єра.
По букетах: це не зовсім дизайнерський сегмент, але виглядає акуратно і відповідає очікуванням. Без сюрпризів — а це в цій ніші вже великий плюс.
👉 Висновок: якщо не хочеш експериментів — бери тут
🌸 DonPion — коли хочеш “вау”
DonPion — це вже інша історія. Тут не про “просто квіти”, а про ефект.
Їхні букети виглядають так, ніби їх збирали для Pinterest або Instagram. Багато півоній, об’ємні композиції, стильна упаковка.
Але є нюанс:це не універсальний сервіс. Тут:
- дорожче
- менше варіантів “на кожен день”
Зате якщо потрібно:
- справити враження
- подарунок дівчині / дружині
- щось “не як у всіх”
— тоді це один із найкращих варіантів у Києві.
💐 Lepestki — баланс між стилем і онлайн-сервісом
Lepestki — це щось середнє між масмаркетом і дизайнерською флористикою.
У них:
- сучасні букети
- нормальний, зручний сайт
- відчувається, що сервіс робили під онлайн
Це хороший варіант, якщо тобі важливо, щоб букет виглядав сучасно, але без переплати за люкс.
Єдине — ціни трохи вище середнього, але ти платиш за стиль і подачу.
🌺 Florina.ua — коли головне не витратити багато
Florina — це вже про практичність.
Тут не буде дизайнерських рішень чи wow-ефекту, зате:
- ціни нижчі
- часто є акції
- можна швидко взяти простий букет
Це нормальний варіант для:
- колег
- знайомих
- “просто знак уваги”
Але якщо це щось важливе — краще дивитись у бік інших сервісів.
🌹 Camellia — стара школа, яка працює
Camellia — це один із найбільш “земних” і стабільних варіантів.
Без зайвого хайпу, зате:
- свої теплиці
- контроль якості
- великий вибір
Букети тут більш класичні, іноді навіть трохи “олдскульні”, але ти майже завжди розумієш, що отримаєш.
Це хороший варіант, якщо:
- не хочеш ризикувати
- потрібна стабільність
- важливі свіжі квіти
🧠 Загальний висновок
Якщо говорити чесно, то вибір залежить не від “кращий/гірший”, а від ситуації:
- хочеш без проблем і швидко → Proflowers
- потрібно вразити → DonPion
- хочеш стиль, але без люксу → Lepestki
- потрібно дешево і просто → Florina
- важлива стабільність → Camellia
Але якщо виділити один універсальний варіант —👉 зараз це Proflowers.ua, особливо через їхню велику партнерську мережу та роботу по всій Україні.
Це той випадок, коли сервіс просто закриває більшість задач без зайвого ризику.