День "Повернення" на ICTV2

ICTV2 покаже всі серії драмеді "Повернення" в один день: коли дивитися премʼєру.

ICTV2 назвав дату телепрем’єри драмеді "Повернення" про життя ветерана після служби. 22 лютого глядачі зможуть побачити всю історію повністю: канал покаже 8 серій поспіль з 14:00 до 21:00.

"Повернення" – це серіал про наше життя. Чесно, без прикрас, але з гумором, який тримає на плаву і на фронті, і в тилу. ICTV2 заради цього особливого та суспільно важливого проєкту змінює своє звичне премʼєрне програмування та пропонує глядачу повне занурення в історію, яку неможливо пропустити, бо вона стосується кожного з нас.

Про що серіал?

Сюжет. Головний герой, 33-річний Олександр Кречет (Євген Григор’єв), повертається до цивільного життя після важкого поранення та ампутації. Він намагається знайти себе у "мирному" Києві, але минуле не відпускає: у його голові оселяється голос загиблого побратима Сергія Верби (Олександр Рудинський). Щоб повернути борг другу, Кречет захищає його родину від підступного ворога, водночас навчаючись знову довіряти, любити та приймати цей новий, часто незрозумілий цивільний світ.

"Ми зняли історію про те, що найстрашніше для військового – повернутися та відчути себе тут чужим. Наш серіал – про можливість почути одне одного", – каже актор і військовослужбовець Євген Григор’єв.

Чому важливо не пропустити премʼєру?

Автентичність Понад 50% акторського складу – реальні ветерани та військові (понад 70 людей). Виконавець головної ролі Євген Григор’єв – чинний військовослужбовець, боєць батальйону Вовки Да Вінчі. Одну з головних ролей виконав громадський активіст і ветеран Олег Симороз, а ветеран нацгвардієць Олександр Міхов, що в минулому році на протезі піднявся на Кіліманджаро, став дублером Жені Григор’єва.

"Повернення" – це історія про пошук нового сенсу життя. Про той момент, коли важко підвестися, але потрібно йти далі. Такі моменти трапляються з кожним із нас – після втрат, поразок, травм. Ця історія починається з болю, але наповнює надією і бажанням рухатися далі. Саме тому вона буде актуальною в будь який час", – каже автор проєкту Дмитро Хрипун.

Високі стандарти виробництва

Зірковий каст

Каст серіалу об’єднав зірок українського кіно та театру. Головні ролі зіграли актор-військовослужбовець Євген Григор'єв (“Носоріг”) та міжнародно визнаний актор і володар BAFTA Олександр Рудинський. Разом з ними у головних ролях з’явились акторка, волонтерка Анастасія Пустовіт (“Перші ластівки”), зірка “Спіймати Кайдаша” Тарас Цимбалюк та Федір Гуринець, знайомий глядачам ICTV2 як Свят із серіалу “Розтин покаже”.

Також у серіалі з’явився колега Рудиського та Пустовіт з серіалу “Перші ластівки”, зірка проєкту “Служба 112” Олег Гоцуляк та Борис Савенко, який зіграв одну з головних ролей у фільмі “Ми були рекрутами”.

Саундтреком серіалу стала пісня "Касета" популярного виконавця Sad Svit.

Виробництво: продакшен Onset films

Режисерка-постановниця: Юлія Павлова

Оператор-постановник: Сергій Ревуцький

Художник-постановник: Олександр Батєнєв

Шоуранер: Дмитро Хрипун

Продюсер Onset films: Антон Мігунов

Сценаристи: Слава Бабенков, Юрій Русін, Дмитро Хрипун

Продюсерки ICTV2: Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз

Більше деталей та тизер – на офіційній сторінці.

Не пропусти гранд-показ усіх серій у неділю, 22 лютого, з 14:00 до 21:00 на телеканалі ICTV2. Прем’єра відбудеться за підтримки платформи кіно та телебачення Київстар ТБ, де серіал також буде доступний для онлайн-перегляду.