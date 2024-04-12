До Всесвітнього дня охорони праці проведуть онлайн-форум

До Всесвітнього дня охорони праці проект « Охорона праці та пожежна безпека» проведе онлайн-форум зі спеціалістами різних підприємств країни. У сучасних непростих умовах ми повинні розуміти, як захистити працівників від різноманітних опасностей, які нині існують на кожному кроці, надати фахівцям стабільність та впевненість у завтрашньому дні. Це завдання наразі ключове для кожної компанії в Україні.

Тому потрібно вивчати та максимально задіяти всі можливі інструменти для оптимізації роботи та обмінюватися цінним досвідом . Все це ви зможете зробити, якщо відвідаєте наш захід.

СЕРЕДА СПІКЕРІВ

Микола Середа, експерт з безпеки праці, постійний спікер проекту.

Євген Кучерявій, начальник відділу охорони праці компанії “Нова пошта”.

Андрій Сербін, директор ТОВ “НВК Патрон Демайнінг”.

Сергій Гунько, директор ТОВ "Дельта Плюс Україна".

Анна Дементьєва, інженерка з охорони праці.

Оксана Чернишова, заступник начальника відділу з питань праці Управління інспекційної діяльності у Сумській області Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

Андрій Олександрін, лікар-епідеміолог.

Представник Держпраці

ТЕМІ ФОРУМУ

✔ Ефективна комунікація керівника та фахівця з безпеки праці: найдієвіші стратегії залучення до заходів з безпеки праці у 2024 році

✔ Безпека у цифровій ері: оптимізація процесів через Електронний Документообіг

✔ Питання гуманітарного розмінування територій: нові опасности, які доводиться долати підприємствам

✔ Організація безпечної роботи в умовах війни: аналіз актуальних проблем та нововведень. Відповіді на запитання учасників

✔ Нова редакція європейського стандарту захисної взуття: як читати маркування та обирати правильний тип захисту

✔ Як побудувати систему управління охороною праці?

✔ Аналіз трудового законодавства: останні важливі нововведення та зміни

✔ Мінімальні вимоги до готовності реагування на інфекційні спалахи. Практичний кейс

До ціни квиток входить:

можливість пройти загальний курс з охорони праці з отриманням посвідчення державного зразка .

Піврічний доступ до електронної версії журналу «Охорона праці та пожежна безпека» . Щомісяця на платформі виходить випуск із найактуальнішими безпековими темами та документами для завантаження.

Крім корисної інформації та практичних рекомендацій, ви отримаєте:

Можливість проконсультуватися зі спікерами у ході виступів. Сертифікат, який засвідчує вашу долю у форумі. Запис форуму, щоб мати можливість переглянути повторно у зручну годину.

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