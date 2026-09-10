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Домофон для багатоквартирного будинку: як обрати систему та скільки коштує встановлення

Домофони для багатоквартирного будинку: види та вибір
Домофони для багатоквартирного будинку: види та вибір

Сучасне безпекове обладнання допоможе вам мінімізувати ризики проникнення у приміщення сторонніх осіб. Якщо ви прагнете знайти оптимальне рішення, ми рекомендуємо заздалегідь розібратися у всіх нюансах зазначених пристроїв. Тому у цій статті ми детально розповімо вам про домофони для багатоквартирного будинку, а також про їх особливості та принципи підключення. 

Які бувають домофони для багатоквартирного будинку

Представлені в продажу моделі відрізняються не тільки функціоналом, але й способом передачі сигналу. Тому вам слід визначитися з форматом отримання інформації:

  1. Класичний аудіодомофон. Дозволить вам лише чути гостя та дистанційно відчиняти двері.
  2. Прогресивний відеодомофон. Додатково транслює зображення відвідувача в реальному часі та фіксує простір перед входом.

Домофони для багатоквартирного будинку бувають аналоговими або цифровими. Перші працюють за принципом телефонного комутатора, а другі – від мережі інтернет.

Виклична панель і трубка чи монітор: з чого складається система

Працездатність всієї домофонної мережі залежить від взаємодії зовнішніх та внутрішніх пристроїв. До них відносяться:

  • виклична панель, що встановлюється на вході в будинок;
  • трубка або відеомонітор, які знаходяться у квартирі.

Ключовим фактором при заміні чи модернізації системи вважається відповідність типу під'їзного підключення, інакше пристрої не працюватимуть. 

Як підключити домофон: базові принципи

Під час робіт використовується спеціальна схема підключення домофона. При застосуванні аналогових систем в багатоквартирному будинку зазвичай прокладають один дріт, до якого підключають кожного абонента. У разі встановлення цифрових систем під’єднання здійснюється до вже існуючої мережі під'їзду через спеціальний модуль сполучення. 

Спроба самостійного монтажу часто призводить до помилок:

  • використання невідповідних кабелів;
  • відсутності герметизації з'єднань;
  • неправильної полярності дротів. 

Тому довіряти такі роботи варто професіоналам. 

На що звернути увагу при виборі домофона

Збираєтесь вибрати конкретну модель? Тоді виконайте наступні кроки:

  1. Подивіться на якість зображення. Вона визначається у мегапікселях та повинна становити не менше 2 Мп.
  2. Оцініть зручність відкривання. Сучасні пристрої підтримують ключі, картки, коди та навіть керування зі смартфона. 
  3. Зверніть увагу на вуличну панель. Вона повинна бути стійкою до вологи (показник IP65 або IP66) й морозів (робочий діапазон до -40°C).

Під час заміни обладнання перевіряйте його сумісність зі старою проводкою під'їзду, щоб уникнути втрати якості сигналу.

Скільки коштує домофон і від чого залежить ціна

Вартість домофонної системи визначається типом обладнання, кількістю абонентів, брендом та складністю монтажних робіт. Наприклад, простий аудіозв'язок обійдеться вам дешевше, ніж сучасний домофон з камерою. Щоб підібрати оптимальне рішення та придбати надійне обладнання, звертайтеся до гіпермаркету Bezpeka-SHOP. Його кваліфіковані менеджери допоможуть вам зробити правильний вибір, проконсультують перед покупкою, а також на етапі експлуатації.

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