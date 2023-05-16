Донорство яйцеклітин при лікуванні безпліддя | Артеміда

Донорство яйцеклітин є одним із найефективніших способів лікування безпліддя, оскільки дозволяє вирішити проблему з народженням дитини у пар, де жінка не може завагітніти через проблеми із яйцеклітинами. Відповідно до статистики, використання донорських яйцеклітин на 40-50% збільшує шанси на вагітність та народження здорової дитини. Це пояснюється тим, що в програмах донорства використовуються виключно якісні ооцити, які повністю здорові. Донори, які надають свій матеріал, не лише допомагають безплідній парі стати батьками, але й отримують фінансову винагороду.

Що таке донорство яйцеклітин?

Донорство яйцеклітин є одним з допоміжних репродуктивних методів лікування безпліддя. Процедура абсолютно безболісна і передбачає отримання яйцеклітин від донора, які запліднюють спермою в лабораторних умовах. Готові ембріони пересаджують в матку пацієнтки, де відбувається імплантація і розвивається вагітність, яка не відрізняється від звичайної.

Процедура донорства яйцеклітин є досить ефективною для лікування безпліддя і протягом останніх років завдяки їй народилися сотні тисяч немовлят.

Кому потрібні донорські яйцеклітини?

Донорство яйцеклітин є важливою альтернативою для жінок, які не можуть зачати малюка через якість власних яйцеклітин або їх відсутність. Це може бути зумовлено різними причинами: раніше перенесені захворювання та операції, порушення репродуктивної системи, вікові зміни. Донорські яйцеклітини також можуть бути необхідні жінкам, які мають високий ризик передачі генетичних захворювань своїм дітям.

Стати донором яйцеклітин в центрі Артеміда

Донори ооцитів в центрі сурогатного материнства “Артеміда” отримують від 30 000 грн до 50 000 грн за програму донації.

Важливо звернути увагу, що кандидатка у донори має відповідати декільком важливим вимогам.

Перш за все, вік донорів у центрі “Артеміда” - від 19 до 30 років, а зріст - не менше 160 см. Жінок, які не народжували, у програму не беруть. Тому наявність рідної, здорової дитини - один із важливих критеріїв. Також у донора не має бути проблем із здоров'ям, спадкових захворювань та протипоказань до донорства. Якщо жінка - молода матуся, то у програмі донорства можна взяти участь лише після відсутності лактації впродовж 3-х циклів.

Для того, щоб стати донором яйцеклітин, необхідно пройти спеціальну підготовку, яка включає повне медичне обстеження. В центрі сурогатного материнства “Артеміда” обстеження та всі інші процедури для донора - безкоштовні. Також програма донації в Артеміді анонімна. Майбутні батьки малюка та жінка-донор - не знатимуть ні імен, ні контактів одне одного.

Дізнатися детальніше про етапи програми донорства яйцеклітин або заповнити заявку на участь - можна на офіційному сайті центру “Артеміда”.