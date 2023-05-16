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Донорство яйцеклітин при лікуванні безпліддя | Артеміда
Донорство яйцеклітин є одним із найефективніших способів лікування безпліддя, оскільки дозволяє вирішити проблему з народженням дитини у пар, де жінка не може завагітніти через проблеми із яйцеклітинами. Відповідно до статистики, використання донорських яйцеклітин на 40-50% збільшує шанси на вагітність та народження здорової дитини. Це пояснюється тим, що в програмах донорства використовуються виключно якісні ооцити, які повністю здорові. Донори, які надають свій матеріал, не лише допомагають безплідній парі стати батьками, але й отримують фінансову винагороду.
Що таке донорство яйцеклітин?
Донорство яйцеклітин є одним з допоміжних репродуктивних методів лікування безпліддя. Процедура абсолютно безболісна і передбачає отримання яйцеклітин від донора, які запліднюють спермою в лабораторних умовах. Готові ембріони пересаджують в матку пацієнтки, де відбувається імплантація і розвивається вагітність, яка не відрізняється від звичайної.
Процедура донорства яйцеклітин є досить ефективною для лікування безпліддя і протягом останніх років завдяки їй народилися сотні тисяч немовлят.
Кому потрібні донорські яйцеклітини?
Донорство яйцеклітин є важливою альтернативою для жінок, які не можуть зачати малюка через якість власних яйцеклітин або їх відсутність. Це може бути зумовлено різними причинами: раніше перенесені захворювання та операції, порушення репродуктивної системи, вікові зміни. Донорські яйцеклітини також можуть бути необхідні жінкам, які мають високий ризик передачі генетичних захворювань своїм дітям.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Стати донором яйцеклітин в центрі Артеміда
Донори ооцитів в центрі сурогатного материнства “Артеміда” отримують від 30 000 грн до 50 000 грн за програму донації.
Важливо звернути увагу, що кандидатка у донори має відповідати декільком важливим вимогам.
Перш за все, вік донорів у центрі “Артеміда” - від 19 до 30 років, а зріст - не менше 160 см. Жінок, які не народжували, у програму не беруть. Тому наявність рідної, здорової дитини - один із важливих критеріїв. Також у донора не має бути проблем із здоров'ям, спадкових захворювань та протипоказань до донорства. Якщо жінка - молода матуся, то у програмі донорства можна взяти участь лише після відсутності лактації впродовж 3-х циклів.
Для того, щоб стати донором яйцеклітин, необхідно пройти спеціальну підготовку, яка включає повне медичне обстеження. В центрі сурогатного материнства “Артеміда” обстеження та всі інші процедури для донора - безкоштовні. Також програма донації в Артеміді анонімна. Майбутні батьки малюка та жінка-донор - не знатимуть ні імен, ні контактів одне одного.
Дізнатися детальніше про етапи програми донорства яйцеклітин або заповнити заявку на участь - можна на офіційному сайті центру “Артеміда”.