ERP системи в Україні: огляд, порівняння та як обрати у 2026

ERP система для бізнесу в Україні: чим відрізняється від бухгалтерії, огляд IT-Enterprise, Dynamics, SAP, Odoo та реальна вартість впровадження.

Спробуйте згадати свій минулий понеділок. Знову починали ранок із судорожного зведення залишків у трьох різних Excel-таблицях, поки у Viber кричав менеджер, а бухгалтерська програма вкотре «зависла» на пів слові? Якщо так, то ваш бізнес вже переріс свої дитячі штанці. Ринок автоматизації в Україні зараз переживає справжній землетрус. Питання легальності та безпеки софту у 2025–2026 — це питання виживання бізнесу.

Що таке ERP система і чим вона відрізняється від бухгалтерської програми

Коротка відповідь: бухгалтерська програма — це посмертний облік бізнесу. ERP система — це цифровий хребет компанії, який охоплює всі відділи одночасно.

ERP система (Enterprise Resource Planning) — це глобальне планування ресурсів підприємства, яке зшиває докупи фінанси, логістику, склади та кадри. Бухгалтерія тут — лише один із десятка гвинтиків усередині великого годинника.

Чим відрізняється бухгалтерія від ERP

Звичайна бухгалтерія фіксує те, що вже відбулося: сплачені податки, виписані накладні, рух грошей у минулому. Повноцінна ERP працює з майбутнім та теперішнім.

Приклад наскрізної автоматизації в реальному часі:

  • Менеджер у CRM закрив угоду
  • Склад у ту ж секунду побачив резерв
  • Закупівлі отримали сигнал про дефіцит сировини
  • Директор на екрані смартфона бачить чистий прибуток

Основні модулі ERP системи

Модуль Функція
Фінансовий облік Реальні гроші в реальному часі, управління боргами та касовими розривами
Складський облік і закупівлі Автоматичне формування замовлень постачальнику при дефіциті товару
Виробництво Розрахунок собівартості, планування завантаження обладнання, контроль браку
Кадри та зарплата Облік персоналу, KPI, нарахування заробітної плати

Коли бухгалтерія перестає справлятися:

  • Відділи звинувачують один одного у збитках
  • Тижнями шукаєте відповідь, де взяти гроші на закупівлю
  • Дані в різних Excel-таблицях не збігаються між собою

Ринок ERP в Україні: що змінилося після відходу 1С та BAS

Ключовий факт: використання продуктів 1С у держструктурах в Україні під суворою забороною. Продукти BAS ERP опинилися в зоні жорсткої турбулентності.

Для приватного бізнесу залишатися на цих системах — це як ходити мінним полем: рано чи пізно прилетить або технічний збій без підтримки, або репутаційний скандал.

Вакуум після відходу російського софту спровокував бійку за клієнта: на ринок вийшли як великі західні гравці, так і сильні локальні команди. Головна проблема — локалізація ERP. Підприємці шукають альтернативи, які вміють говорити з українським бізнесом його мовою: знають наше ПДВ, генерують українську податкову звітність і розуміють специфіку місцевого законодавства.

Порівняння топ ERP систем для українського бізнесу

Критерій IT-Enterprise Microsoft Dynamics 365 SAP S/4HANA Odoo
Цільова аудиторія Великі підприємства, виробництво Середній та великий бізнес Великі корпорації, міжнародні холдинги Середній бізнес, e-commerce
Модель розгортання SaaS (хмара), тонкий клієнт через браузер Хмара (Azure) Хмара Open-source, гнучке розгортання
Ключова перевага Промислові стандарти MRPII, MES, APS; українська розробка Інтеграція з Outlook, Excel, Azure; CRM та ERP в одному рішенні Штучний інтелект та предиктивна аналітика Конструктор з модулів; великий маркетплейс додатків
Локалізація під Україну Повна; українська розробка Потребує адаптації під українську бухгалтерію Потребує роботи консультантів Адаптована українською спільнотою
Головний мінус Висока вартість ліцензій, тривале впровадження Космічна вартість, місяці або роки впровадження
Для кого не підходить Малий та середній бізнес

Коротко про кожну систему

IT-Enterprise — повністю українська розробка, орієнтована на промислові стандарти MRPII, MES та APS. Підходить для великих виробничих підприємств. Має SaaS-версію, працює через браузер без встановлення на комп'ютери.

Microsoft Dynamics 365 — ідеально інтегрується з екосистемою Microsoft (Outlook, Excel, Azure). Поєднує CRM та ERP в одному рішенні. Висока вартість ліцензій і тривале впровадження.

SAP S/4HANA — еталон для великих корпорацій та міжнародних холдингів. Вбудований штучний інтелект і предиктивна аналітика. Космічна вартість і складність — не для малого та середнього бізнесу.

Odoo — open-source платформа-конструктор з великим маркетплейсом модулів. Оптимальний вибір для e-commerce та середнього бізнесу. Завдяки українській спільноті, непогано адаптована під місцеві податкові реалії.

Як обрати ERP систему: 5 ключових критеріїв

1. Розмір бізнесу

Якщо в штаті менше 20 активних користувачів — велика ERP система поховає бізнес під бюрократією. Починайте з простішого рішення.

2. Галузева специфіка

  • Торгівля: потрібна потужна система управління складом (WMS) та інтеграція з маркетплейсами
  • Виробництво: жорсткий облік сировини, технологічних карт, планування завантаження цехів

3. Локалізація під українські реалії

Прямо запитайте інтегратора: як програма працює з ДПС, чи підтримує ПРРО, чи є готова інтеграція з Новою Поштою, Приват24 або Монобанком? Якщо відповідь «ми це допишемо за окремі гроші» — тікайте.

4. Хмара або власний сервер (On-premise)

  • SaaS (хмара): не потрібен штатний сисадмін і власні сервери, підходить більшості бізнесів
  • On-premise: власне залізо — для великих заводів з міркувань безпеки даних

5. Наявність локального інтегратора

Досвідчений інтегратор ERP в Україні важливіший за бренд самої програми. Без якісної команди впровадження навіть найкраща система перетвориться на мертвий вантаж.

Скільки коштує впровадження ERP в Україні

Важливо: вартість ERP системи — це не тільки ліцензії. TCO (загальна вартість володіння) включає три складові.

Три складові вартості ERP

Складова Що входить
Ліцензії Вартість програмного забезпечення або підписки
Впровадження Робота програмістів та консультантів з налаштування
Навчання Підготовка персоналу до роботи з системою

Орієнтовні бюджети за сегментами

Прихована вартість: кастомізація

Найбільша пастка при впровадженні ERP — переробка системи «під себе». Кожна нестандартна доробка коштує значних ресурсів. Правило: дешевше змінити бізнес-процеси під логіку системи, ніж переписувати код під звички співробітників.

Послуги інтегратора часто коштують у кілька разів дорожче за самі ліцензії — але це плата за реальну масштабованість системи.

Ринок автоматизації в Україні у 2026 роках переживає трансформацію: відхід російського софту відкрив можливості для українських та міжнародних рішень. Вибір ERP системи — це стратегічна інвестиція в операційну ефективність бізнесу, а не витрата.