ERP системи в Україні: огляд, порівняння та як обрати у 2026

Спробуйте згадати свій минулий понеділок. Знову починали ранок із судорожного зведення залишків у трьох різних Excel-таблицях, поки у Viber кричав менеджер, а бухгалтерська програма вкотре «зависла» на пів слові? Якщо так, то ваш бізнес вже переріс свої дитячі штанці. Ринок автоматизації в Україні зараз переживає справжній землетрус. Питання легальності та безпеки софту у 2025–2026 — це питання виживання бізнесу.

Що таке ERP система і чим вона відрізняється від бухгалтерської програми

Коротка відповідь: бухгалтерська програма — це посмертний облік бізнесу. ERP система — це цифровий хребет компанії, який охоплює всі відділи одночасно.

ERP система (Enterprise Resource Planning) — це глобальне планування ресурсів підприємства, яке зшиває докупи фінанси, логістику, склади та кадри. Бухгалтерія тут — лише один із десятка гвинтиків усередині великого годинника.

Чим відрізняється бухгалтерія від ERP

Звичайна бухгалтерія фіксує те, що вже відбулося: сплачені податки, виписані накладні, рух грошей у минулому. Повноцінна ERP працює з майбутнім та теперішнім.

Приклад наскрізної автоматизації в реальному часі:

Менеджер у CRM закрив угоду

Склад у ту ж секунду побачив резерв

Закупівлі отримали сигнал про дефіцит сировини

Директор на екрані смартфона бачить чистий прибуток

Основні модулі ERP системи

Модуль Функція Фінансовий облік Реальні гроші в реальному часі, управління боргами та касовими розривами Складський облік і закупівлі Автоматичне формування замовлень постачальнику при дефіциті товару Виробництво Розрахунок собівартості, планування завантаження обладнання, контроль браку Кадри та зарплата Облік персоналу, KPI, нарахування заробітної плати

Коли бухгалтерія перестає справлятися:

Відділи звинувачують один одного у збитках

Тижнями шукаєте відповідь, де взяти гроші на закупівлю

Дані в різних Excel-таблицях не збігаються між собою

Ринок ERP в Україні: що змінилося після відходу 1С та BAS

Ключовий факт: використання продуктів 1С у держструктурах в Україні під суворою забороною. Продукти BAS ERP опинилися в зоні жорсткої турбулентності.

Для приватного бізнесу залишатися на цих системах — це як ходити мінним полем: рано чи пізно прилетить або технічний збій без підтримки, або репутаційний скандал.

Вакуум після відходу російського софту спровокував бійку за клієнта: на ринок вийшли як великі західні гравці, так і сильні локальні команди. Головна проблема — локалізація ERP. Підприємці шукають альтернативи, які вміють говорити з українським бізнесом його мовою: знають наше ПДВ, генерують українську податкову звітність і розуміють специфіку місцевого законодавства.

Порівняння топ ERP систем для українського бізнесу

Критерій IT-Enterprise Microsoft Dynamics 365 SAP S/4HANA Odoo Цільова аудиторія Великі підприємства, виробництво Середній та великий бізнес Великі корпорації, міжнародні холдинги Середній бізнес, e-commerce Модель розгортання SaaS (хмара), тонкий клієнт через браузер Хмара (Azure) Хмара Open-source, гнучке розгортання Ключова перевага Промислові стандарти MRPII, MES, APS; українська розробка Інтеграція з Outlook, Excel, Azure; CRM та ERP в одному рішенні Штучний інтелект та предиктивна аналітика Конструктор з модулів; великий маркетплейс додатків Локалізація під Україну Повна; українська розробка Потребує адаптації під українську бухгалтерію Потребує роботи консультантів Адаптована українською спільнотою Головний мінус — Висока вартість ліцензій, тривале впровадження Космічна вартість, місяці або роки впровадження — Для кого не підходить — — Малий та середній бізнес —

Коротко про кожну систему

IT-Enterprise — повністю українська розробка, орієнтована на промислові стандарти MRPII, MES та APS. Підходить для великих виробничих підприємств. Має SaaS-версію, працює через браузер без встановлення на комп'ютери.

Microsoft Dynamics 365 — ідеально інтегрується з екосистемою Microsoft (Outlook, Excel, Azure). Поєднує CRM та ERP в одному рішенні. Висока вартість ліцензій і тривале впровадження.

SAP S/4HANA — еталон для великих корпорацій та міжнародних холдингів. Вбудований штучний інтелект і предиктивна аналітика. Космічна вартість і складність — не для малого та середнього бізнесу.

Odoo — open-source платформа-конструктор з великим маркетплейсом модулів. Оптимальний вибір для e-commerce та середнього бізнесу. Завдяки українській спільноті, непогано адаптована під місцеві податкові реалії.

Як обрати ERP систему: 5 ключових критеріїв

1. Розмір бізнесу

Якщо в штаті менше 20 активних користувачів — велика ERP система поховає бізнес під бюрократією. Починайте з простішого рішення.

2. Галузева специфіка

Торгівля: потрібна потужна система управління складом (WMS) та інтеграція з маркетплейсами

потрібна потужна система управління складом (WMS) та інтеграція з маркетплейсами Виробництво: жорсткий облік сировини, технологічних карт, планування завантаження цехів

3. Локалізація під українські реалії

Прямо запитайте інтегратора: як програма працює з ДПС, чи підтримує ПРРО, чи є готова інтеграція з Новою Поштою, Приват24 або Монобанком? Якщо відповідь «ми це допишемо за окремі гроші» — тікайте.

4. Хмара або власний сервер (On-premise)

SaaS (хмара): не потрібен штатний сисадмін і власні сервери, підходить більшості бізнесів

не потрібен штатний сисадмін і власні сервери, підходить більшості бізнесів On-premise: власне залізо — для великих заводів з міркувань безпеки даних

5. Наявність локального інтегратора

Досвідчений інтегратор ERP в Україні важливіший за бренд самої програми. Без якісної команди впровадження навіть найкраща система перетвориться на мертвий вантаж.

Скільки коштує впровадження ERP в Україні

Важливо: вартість ERP системи — це не тільки ліцензії. TCO (загальна вартість володіння) включає три складові.

Три складові вартості ERP

Складова Що входить Ліцензії Вартість програмного забезпечення або підписки Впровадження Робота програмістів та консультантів з налаштування Навчання Підготовка персоналу до роботи з системою

Орієнтовні бюджети за сегментами

Прихована вартість: кастомізація

Найбільша пастка при впровадженні ERP — переробка системи «під себе». Кожна нестандартна доробка коштує значних ресурсів. Правило: дешевше змінити бізнес-процеси під логіку системи, ніж переписувати код під звички співробітників.

Послуги інтегратора часто коштують у кілька разів дорожче за самі ліцензії — але це плата за реальну масштабованість системи.

Ринок автоматизації в Україні у 2026 роках переживає трансформацію: відхід російського софту відкрив можливості для українських та міжнародних рішень. Вибір ERP системи — це стратегічна інвестиція в операційну ефективність бізнесу, а не витрата.