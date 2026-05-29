ERP системи в Україні: огляд, порівняння та як обрати у 2026
Спробуйте згадати свій минулий понеділок. Знову починали ранок із судорожного зведення залишків у трьох різних Excel-таблицях, поки у Viber кричав менеджер, а бухгалтерська програма вкотре «зависла» на пів слові? Якщо так, то ваш бізнес вже переріс свої дитячі штанці. Ринок автоматизації в Україні зараз переживає справжній землетрус. Питання легальності та безпеки софту у 2025–2026 — це питання виживання бізнесу.
Що таке ERP система і чим вона відрізняється від бухгалтерської програми
Коротка відповідь: бухгалтерська програма — це посмертний облік бізнесу. ERP система — це цифровий хребет компанії, який охоплює всі відділи одночасно.
ERP система (Enterprise Resource Planning) — це глобальне планування ресурсів підприємства, яке зшиває докупи фінанси, логістику, склади та кадри. Бухгалтерія тут — лише один із десятка гвинтиків усередині великого годинника.
Чим відрізняється бухгалтерія від ERP
Звичайна бухгалтерія фіксує те, що вже відбулося: сплачені податки, виписані накладні, рух грошей у минулому. Повноцінна ERP працює з майбутнім та теперішнім.
Приклад наскрізної автоматизації в реальному часі:
- Менеджер у CRM закрив угоду
- Склад у ту ж секунду побачив резерв
- Закупівлі отримали сигнал про дефіцит сировини
- Директор на екрані смартфона бачить чистий прибуток
Основні модулі ERP системи
|Модуль
|Функція
|Фінансовий облік
|Реальні гроші в реальному часі, управління боргами та касовими розривами
|Складський облік і закупівлі
|Автоматичне формування замовлень постачальнику при дефіциті товару
|Виробництво
|Розрахунок собівартості, планування завантаження обладнання, контроль браку
|Кадри та зарплата
|Облік персоналу, KPI, нарахування заробітної плати
Коли бухгалтерія перестає справлятися:
- Відділи звинувачують один одного у збитках
- Тижнями шукаєте відповідь, де взяти гроші на закупівлю
- Дані в різних Excel-таблицях не збігаються між собою
Ринок ERP в Україні: що змінилося після відходу 1С та BAS
Ключовий факт: використання продуктів 1С у держструктурах в Україні під суворою забороною. Продукти BAS ERP опинилися в зоні жорсткої турбулентності.
Для приватного бізнесу залишатися на цих системах — це як ходити мінним полем: рано чи пізно прилетить або технічний збій без підтримки, або репутаційний скандал.
Вакуум після відходу російського софту спровокував бійку за клієнта: на ринок вийшли як великі західні гравці, так і сильні локальні команди. Головна проблема — локалізація ERP. Підприємці шукають альтернативи, які вміють говорити з українським бізнесом його мовою: знають наше ПДВ, генерують українську податкову звітність і розуміють специфіку місцевого законодавства.
Порівняння топ ERP систем для українського бізнесу
|Критерій
|IT-Enterprise
|Microsoft Dynamics 365
|SAP S/4HANA
|Odoo
|Цільова аудиторія
|Великі підприємства, виробництво
|Середній та великий бізнес
|Великі корпорації, міжнародні холдинги
|Середній бізнес, e-commerce
|Модель розгортання
|SaaS (хмара), тонкий клієнт через браузер
|Хмара (Azure)
|Хмара
|Open-source, гнучке розгортання
|Ключова перевага
|Промислові стандарти MRPII, MES, APS; українська розробка
|Інтеграція з Outlook, Excel, Azure; CRM та ERP в одному рішенні
|Штучний інтелект та предиктивна аналітика
|Конструктор з модулів; великий маркетплейс додатків
|Локалізація під Україну
|Повна; українська розробка
|Потребує адаптації під українську бухгалтерію
|Потребує роботи консультантів
|Адаптована українською спільнотою
|Головний мінус
|—
|Висока вартість ліцензій, тривале впровадження
|Космічна вартість, місяці або роки впровадження
|—
|Для кого не підходить
|—
|—
|Малий та середній бізнес
|—
Коротко про кожну систему
IT-Enterprise — повністю українська розробка, орієнтована на промислові стандарти MRPII, MES та APS. Підходить для великих виробничих підприємств. Має SaaS-версію, працює через браузер без встановлення на комп'ютери.
Microsoft Dynamics 365 — ідеально інтегрується з екосистемою Microsoft (Outlook, Excel, Azure). Поєднує CRM та ERP в одному рішенні. Висока вартість ліцензій і тривале впровадження.
SAP S/4HANA — еталон для великих корпорацій та міжнародних холдингів. Вбудований штучний інтелект і предиктивна аналітика. Космічна вартість і складність — не для малого та середнього бізнесу.
Odoo — open-source платформа-конструктор з великим маркетплейсом модулів. Оптимальний вибір для e-commerce та середнього бізнесу. Завдяки українській спільноті, непогано адаптована під місцеві податкові реалії.
Як обрати ERP систему: 5 ключових критеріїв
1. Розмір бізнесу
Якщо в штаті менше 20 активних користувачів — велика ERP система поховає бізнес під бюрократією. Починайте з простішого рішення.
2. Галузева специфіка
- Торгівля: потрібна потужна система управління складом (WMS) та інтеграція з маркетплейсами
- Виробництво: жорсткий облік сировини, технологічних карт, планування завантаження цехів
3. Локалізація під українські реалії
Прямо запитайте інтегратора: як програма працює з ДПС, чи підтримує ПРРО, чи є готова інтеграція з Новою Поштою, Приват24 або Монобанком? Якщо відповідь «ми це допишемо за окремі гроші» — тікайте.
4. Хмара або власний сервер (On-premise)
- SaaS (хмара): не потрібен штатний сисадмін і власні сервери, підходить більшості бізнесів
- On-premise: власне залізо — для великих заводів з міркувань безпеки даних
5. Наявність локального інтегратора
Досвідчений інтегратор ERP в Україні важливіший за бренд самої програми. Без якісної команди впровадження навіть найкраща система перетвориться на мертвий вантаж.
Скільки коштує впровадження ERP в Україні
Важливо: вартість ERP системи — це не тільки ліцензії. TCO (загальна вартість володіння) включає три складові.
Три складові вартості ERP
|Складова
|Що входить
|Ліцензії
|Вартість програмного забезпечення або підписки
|Впровадження
|Робота програмістів та консультантів з налаштування
|Навчання
|Підготовка персоналу до роботи з системою
Орієнтовні бюджети за сегментами
Прихована вартість: кастомізація
Найбільша пастка при впровадженні ERP — переробка системи «під себе». Кожна нестандартна доробка коштує значних ресурсів. Правило: дешевше змінити бізнес-процеси під логіку системи, ніж переписувати код під звички співробітників.
Послуги інтегратора часто коштують у кілька разів дорожче за самі ліцензії — але це плата за реальну масштабованість системи.
Ринок автоматизації в Україні у 2026 роках переживає трансформацію: відхід російського софту відкрив можливості для українських та міжнародних рішень. Вибір ERP системи — це стратегічна інвестиція в операційну ефективність бізнесу, а не витрата.