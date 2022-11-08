Фонд Slots City Foundation від однойменного казино, який працює на допомогу ЗСУ

Збір коштів для ЗСУ фондом Slots City Foundation, який відраховує 10 гривень з кожного депозиту. Інша робота – закупка та ремонт обладнання, пошиття одягу для військових тощо

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Допомога ЗСУ від фонду Slots City

Під час російсько-української війни для наших громадян надзвичайно важливо підтримувати матеріально армію. Варто зазначити, що волонтерський рух, який виник в Україні ще в 2014 році, не має аналогів у всьому світі. Не залишаються також осторонь організації, діяльність яких, на перший погляд, зовсім не передбачає формат подібної допомоги. Як вдалий приклад можна навести онлайн казино Slots City, яке добре знають поціновувачі сучасних ігрових автоматів.

Slots City Foundation вже зібрав понад 7 млн гривень для ЗСУ

Як і до війни, компанія надає послуги всім бажаючим, працюючи зокрема і як наземне казино Slots City. Щодня, поповнюючи свої депозити, гості компанії стають своєрідними спонсорами Збройних Сил України. Адже в межах своєї діяльності онлайн казино Слотс Сіті започаткувало акцію, відповідно до якої з кожного депозиту гравця автоматично відраховується сума в 10 гривень. Проводити таку акцію організація планує протягом всього періоду, поки діє військовий стан в Україні. Причому відразу можна відзначити, що завдяки їй наземне казино Слотс Сіті змогло досить швидко зібрати перший мільйон і передати його для потреб наших військовиків.

Для того, щоб організувати доброчинні дії максимально прозоро та виважено, компанія переорієнтувала фонд Slots City Foundation на допомогу нашим військовим. На сайті фонду онлайн казино Слотс Сіті надає детальну інформацію з приводу того, скільки було зібрано та як саме були витрачені гроші. А між тим, за період діяльності фонду Слотс Сіті за допомоги волонтерів та небайдужих громадян України було зібрано 7 074 550 грн. Лише за один місяць червень загальна сума надходжень становила 2 675 800 грн.

Окрім того, на сайті фонду Slots City можна подавати заявку на допомогу, адже збирання коштів – не єдиний тип роботи, яку виконує ця організація. Перебуваючи постійно на зв’язку з військовими бригадами та з окремими воїнами, Slots City збирає інформацію щодо найнеобхідніших для них на даний момент речей, продуктів чи зброї.

Так, наприклад, завдячуючи шанувальникам ігрових автоматів, представники фонду вже змогли допомогти 35 окремим бригадам морської піхоти, 61 и 93 бригадам Збройних Сил України, а ще надіслали все необхідне для 112, 114, 122 ТРО ЗСУ. Окрім цього, компанія співпрацює з 94 и 228 батальйонам територіальної оборони.

У якому вигляду ще надходить допомога від фонду Slots City

Для нашої армії наземне казино Слотс Сіті купує, перш за все, засоби пересування і зв’язку. Так, його представники переправили хлопцям сім автомобілів, серед яких є одна вантажівка. Також для бійців закуповуються рації, тепловізори, снайперське обладнання. Організовуються компанією і ремонтні роботи транспорту та обладнання – для цього відшуковуються спеціалісти, які працюють у цьому напрямку. Важливо те, що нові закупи та відремонтована техніка передається замовникам безпосередньо, у форматі руки в руки.

Не забуває компанія і про вимушених переселенців. Для них також є доставляється гуманітарна допомога – речі, продукти, тощо. Це стає можливим, завдяки волонтерському руху «Рука допомоги». Тому, якщо ви відвідуєте казино Слотс Сіті для того, щоб внести депозит пограти в ігрові автомати онлайн Україна, знайте, що ваша частка в загальну справу нашої перемоги теж неодмінно працюватиме.