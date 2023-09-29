Інвестиції в нерухомість України: перспективи зростання під час війни та після

В умовах військового стану та активної стадії війни ситуація з нерухомістю в Україні стає під питанням для багатьох інвесторів. Їх можуть відштовхувати велику кількість факторів: починаючи від банального ризику руйнування нерухомого майна, так і від ризиків окупації регіону або просто падіння попиту (відповідно і ціни) на об'єкти. Хоча дані побоювання не є безпідставними, якщо коректно і виважено підійти до процесу вибору об'єкта нерухомості для придбання — інвестор може мати гарний прибуток.

Для цього необхідно вибирати найбільш безпечні та вигідні на перспективу варіанти. У цій статті ми розглянемо перспективи інвестування в нерухомість України як під час війни, так і після її закінчення, навівши можливі приклади для успішного вкладення фінансів. Однак, самостійно такі рішення приймати не рекомендується, якщо у вас немає досвіду в інвестиціях і ви не знаєте можливих підводних каменів даного ринку. У такому разі необхідно звернутися за консультацією до професійного агентства нерухомості або приватних фахівців.

Історичний досвід інших країн

Історія пам'ятає чимало випадків, коли країни, що пройшли через серйозні військові конфлікти, успішно розвивалися, піднімали свою економіку і ціни на нерухомість зростали в кілька разів. Розглянемо один із найочевидніших прикладів — Німеччину, яка зазнала поразки та капітулювала під час Другої світової війни і зазнала величезних втрат і руйнувань.

Чинники вплинули на швидке відновлення та розвиток Німеччини:

Економічне відновлення: Після війни Німеччина отримала фінансову допомогу різних джерел, включаючи Маршаловський план США. Ці кошти були спрямовані на відновлення зруйнованої інфраструктури та виробничих потужностей. Економічні реформи, проведені у повоєнні роки, сприяли створенню стабільної та конкурентоспроможної економіки.

Після війни Німеччина отримала фінансову допомогу різних джерел, включаючи Маршаловський план США. Ці кошти були спрямовані на відновлення зруйнованої інфраструктури та виробничих потужностей. Економічні реформи, проведені у повоєнні роки, сприяли створенню стабільної та конкурентоспроможної економіки. Міжнародна торгівля: Німеччина активно розвивала міжнародні торговельні відносини, укладаючи угоди про вільну торгівлю з іншими країнами та беручи участь у європейській інтеграції. Це сприяло розвитку експорту та припливу іноземних інвестицій.

Німеччина активно розвивала міжнародні торговельні відносини, укладаючи угоди про вільну торгівлю з іншими країнами та беручи участь у європейській інтеграції. Це сприяло розвитку експорту та припливу іноземних інвестицій. Розвиток інфраструктури: Німеччина інвестувала у розвиток транспортної інфраструктури, включаючи будівництво доріг, залізниць та аеропортів. Це сприяло кращому зв'язку між регіонами країни та покращенню умов для бізнесу.

А також багато інших пунктів. Після війни, перші десять років проводилися активні реформи та відновлення країни, а через 20-30 років Німеччина стала однією з найсильніших економічних держав у світі. Все це стало можливим завдяки допомозі інших держав та внутрішнім змінам. Відповідно попит на нерухомість та її цінність кратно зросла і ті, хто заздалегідь прийняв рішення інвестувати у цей напрямок (за важких умов) отримували надприбутки з часом. Аналогічні ситуації були і ряді інших країн, таких як Польща, Японія і так далі.

Чому на Україну чекає схожий сценарій?

Вже зараз уряд готує базу для подальшого відновлення країни та її економіки, яка дуже постраждала через вторгнення Росії. Наприклад, МЗС України та уряд укладає договори з іншими країнами-союзниками згідно з якими, багато країн взяли на себе зобов'язання відновити інфраструктуру та нерухомість в окремих селах, містах чи цілих регіонах постраждалих від військових дій. Такі регіони можуть стати значно кращими та привабливішими для життя та бізнесу, ніж були до війни. Також, не варто забувати про те, що Україна має вкрай високу ймовірність вступу до Європейського Союзу після закінчення бойових дій, що приверне величезну кількість іноземних інвестицій у бізнес різних категорій. Одним із важливих факторів є той факт, що природа України вкрай цікава для туристів з усіх куточків світу (чого варті одні Карпати чи Одеське узбережжя). Все це може говорити про те, що перспективи розвитку економіки країни дуже високі і це може безпосередньо підвищити попит на нерухомість в Одесі, Києві, Харкові, Львові та інших містах.

Яка нерухомість може бути вигідною для інвестицій?

В Україні існують кілька видів нерухомості, які можуть бути вигідними для потенційних інвесторів, але при врахуванні поточних обставин ми розглянемо найбезпечніші та найвигідніші напрями. Експертні ріелтори та агентства нерухомості зазначають, що серед середніх та великих інвесторів зараз користується попитом комерційна нерухомість у промислових регіонах, і житлова – у курортних.

Комерційна нерухомість

З цієї категорії, варто звернути особливу увагу на виробничі приміщення в Одесі, а також офісні та складські приміщення. Це зумовлено тим, що саме промисловість буде першим об'єктом для вливання інвестицій, яка за собою “тягне економіку”. Малий, середній та великий виробничий бізнес також розширюватиметься і виходитиме на нові ринки, у тому числі і Європейський. Також, багато компаній, які перейшли на віддалений формат роботи із-за війни, після її закінчення будуть повертатися у офіси (і в багатьох випадках — шукати нові приміщення).Фахівці прогнозують зростання попиту такі об'єкти після закінчення військових дій.

Житлова нерухомість

У зв'язку з тим, що багато українців вимушено залишили свої будинки з різних причин: починаючи від простої небезпеки початку бойових дій поблизу, так і через руйнування їхнього власного житла. Переселенці, які тривалий час проживали в нових регіонах, часто прийматимуть рішення про зміну постійного місця проживання на нове, що також підвищить попит такі об'єкти в регіонах, які не сильно постраждали від атак. У тому числі, одні з найпопулярніших будуть ті, що поблизу моря, наприклад, в Одесі.

Підбиваючи підсумки: чи може інвестиція в об'єкти нерухомості зараз бути вигідною?

Певна відповідь – так, у довгостроковій перспективі. Але це можливо лише за дотримання всіх рекомендацій від досвідчених експертів, розважливому та ретельному підході до вибору об'єкта. Не варто виключати можливості появи форс-мажорів різного рівня критичності, але на етапі вибору можна убезпечити себе від більшості проблем. Розглядайте об'єкти у максимально безпечних регіонах, які добре захищені. Також, постійно аналізуйте новини у сфері економіки та нерухомості, у тому числі — інформацію про можливі іноземні інвестиції у той чи інший регіон країни. Вдалий вибір об'єкта це більшість успіху у питаннях інвестиції в нерухомість.