Катерина Блажко: українка, яка допомагає відновити кар’єру в Америці з нуля

Ще кілька років тому Катерина Блажко сама стояла перед питанням, знайомим кожному іммігранту: з чого почати в новій країні, де навіть звичайна довідка перетворюється на квест. Але замість страху вона обрала системність — вивчила бюрократичні процеси США до деталей і згодом перетворила цей досвід на справу життя.

Сьогодні Катерина — засновниця License Solution Consulting, компанії, яка допомагає українцям легально відновити свій професійний шлях у Сполучених Штатах. Вона створила міст між українськими дипломами й американськими вимогами, довівши, що навіть найскладніші документи можна перетворити на історії успіху.

Її професійне минуле тісно пов’язане з адміністративною сферою, юридичними процесами й консалтингом. Вона вміє знаходити логіку там, де інші бачать лише хаос, і завжди наголошує: за кожним документом стоїть людина — з мріями, страхами та бажанням почати заново.

"Я знаю, як це — опинитися в чужій системі, де ти ніби знову вчишся ходити, — каже Катерина. — Саме тому я хочу, щоб кожен українець у США мав поруч людину, яка не просто пояснить кроки, а проведе через увесь процес до результату".

Катерина Блажко

З її клієнтами пов’язані десятки успішних історій.

Ярина, перукар із України, отримала ліцензію в одному з найскладніших штатів — Нью-Джерсі — всього за півтора місяця.

Олег, стиліст із Флориди, завдяки правильно оформленим документам зміг уникнути іспиту.

А Руслана з Техасу отримала свою ліцензію без затримок після виправлення помилок попередніх консультантів.

Катерина особисто супроводжує кожного клієнта — від аналізу дипломів і перекладів до комунікації з державними бордами та підготовки до іспитів. Її підхід — це поєднання точності, людяності й абсолютної прозорості.

"Для мене це не просто робота, — каже вона. — Це спосіб допомогти нашим людям повернути віру у власні сили й побачити, що у США можна не лише виживати, а й розвиватися".

Сьогодні License Solution Consulting стала символом підтримки українців у США. Катерина Блажко не просто оформлює документи — вона відкриває двері до нового професійного життя, де досвід, здобутий в Україні, стає цінним і затребуваним у новій країні.