Кіноспілка провела благодійний забіг «Чисте небо»: 522 238 грн спрямовано на підтримку ППО

У Києві відбувся благодійний забіг «Чисте небо», організований ГО «Кіноспілка» у межах проєкту «Очі ППО». Подія об’єднала понад дві сотні учасників з усієї України та навіть з міст Європи, які вийшли на старт, щоб зібрати кошти для українських воїнів протиповітряної оборони. На потреби війська волонтери зібрали 522 238 гривень.

Благодійний забіг «Чисте небо» став частиною волонтерського проєкту «Очі ППО», який збирає кошти на електронно-оптичні комплекси тепловізійного виявлення українського виробництва. Ці системи допомагають військовим перехоплювати ворожі цілі та забезпечують перевагу в небі. Під час події зібрали 522 238 гривень на потреби 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку.

«Ми зібралися не просто пробігти дистанцію, а зробити свій внесок у безпеку українського неба. Один комплекс ми вже передали, другий вже готуємо до передачі, і не зупиняємось на досягнутому. Дякуємо кожному, хто долучився до нашої спільної справи, від партнерів до учасників забігу», — коментує Артем Колюбаєв, голова правління ГО «Кіноспілка».

До ініціативи приєдналися понад 200 учасників. Серед них військові, ветерани, люди з інвалідністю, молоді батьки з дітьми. Один з учасників подолав 5 км із протезом, а молода мама пробігла дистанцію з дитиною у візочку. Під час події відвідувачі могли побачити, як працюють дрони-перехоплювачі та FPV-дрони на симуляторі, який привезли військові 1020 ЗРАП. На локації також демонстрували пересувний пункт керування безпілотниками.

Значну підтримку проєкту надала «Фундація Течія», яка подвоїла всі зібрані під час забігу кошти.

«Такі події доводять, що спортивні заходи можуть перетворюватися на реальні прилади для ППО. Це про спільну відповідальність і нашу віру в силу єдності», — підкреслив засновник Фундації Олег Крот.

Серед партнерів події: Adidas, Garmin, Укрзолото, Фундація Течія, Smidyuk Academy, Gorgany, Interatletika, Avtoradio, Flight System Enterprise та інші. Для бігунів підготували подарунки, тож кожен учасник отримав унікальну медаль, виготовлену зі справжніх гільз, відстріляних під час збиття ворожих дронів. Компанія «Укрзолото» безкоштовно перетворила ці гільзи на пам’ятні нагороди.

Окрім цього, ГО «Кіноспілка» разом із Flight System Enterprise передали 10 комплексів дронів із наземною станцією до першої президентської бригади «Буревій».

До забігу також приєдналися друзі ініціативи: телеведучі Юрій Горбунов, Ігор Циганик, актори Владислав Никитюк та Іван Марунич, футбольний коментатор Роман Бебех та інші відомі українці.

Забіг «Чисте небо» є частиною проєкту «Очі ППО», тому організатори вже готують наступні спортивні благодійні події в Україні. Докладніше про нові події розповідають на сайті та у соцмережах ГО «Кіноспілка».