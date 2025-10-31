KRKR – офіційний дистриб’ютор корейської косметики в Україні

KRKR – не просто магазин косметики. Це історія про любов до краси, довіру та натхнення. Усе почалося ще у 2014 році, коли засновники бренду привезли перші партії корейських засобів для догляду за шкірою в Україну. Відтоді KRKR виріс у потужного партнера світових брендів, який задає стандарти якості та чесності у сфері б’юті. У нас можна купити косметику з сертифікатами. Це оригінальна продукція, що потрапляє до нас напряму від виробників, без посередників. Ми гарантуємо чистоту складу, безпеку і справжній ефект від використання.

KRKR – це бренд, якому довіряють

KRKR сьогодні – це:

Офіційний ексклюзивний дистриб’ютор світових брендів в Україні. Серед них відомі корейські, європейські та американські компанії. Один із лідерів ринку. За даними статистики, KRKR входить у ТОП 3 імпортерів корейської косметики та ТОП 7 постачальників засобів догляду за волоссям. Партнери по всій країні. Це аптеки, салони краси, інтернет-магазини, офлайн-маркетплейси й навіть лікарі-дерматологи. Серед наших партнерів – ISEI, MAKEUP, Fozzy Pharm, Goodwine, Епіцентр та багато інших. Прямі контракти з виробниками. Жодних посередників, лише офіційні постачання. Турбота про кожного клієнта. KRKR дарує бонуси, пробники, швидку доставку та консультації від експертів з догляду.

Ми не просто продаємо косметику – ми формуємо культуру турботи про себе!

Команда KRKR – люди, які створюють красу

Успіх KRKR.com.ua тримається на людях. Кожен член нашої команди – це професіонал, який не просто знає б’юті-індустрію, а живе нею щодня. Ми першими тестуємо новинки ринку, вивчаємо склади, стежимо за світовими трендами та навчаємось, щоб пропонувати українським клієнтам найкраще.

Наш принцип простий: ми не маємо менеджерів із продажу – ми маємо відділ турботи. Кожен співробітник KRKR ставиться до клієнтів так, ніби допомагає своєму другу. Ми слухаємо, радимо, підтримуємо та щиро радіємо вашим результатам.

Що робить KRKR особливим?

Серед головних переваг KRKR:

пропонуємо купити косметику від провідних брендів Південної Кореї;

від провідних брендів Південної Кореї; повна прозорість ланцюга постачання;

професійна експертиза у сфері догляду за шкірою та волоссям;

власні навчальні програми для партнерів і косметологів;

соціальна відповідальність та підтримка України.

Ми не прагнемо бути просто магазином. Ми будуємо спільноту людей, які цінують якість, природність і щирість.

Стабільність, розвиток і натхнення

Попри виклики останніх років, KRKR продовжує зростати. Ми продовжуємо роботу, зберегли колектив і розширили асортимент. Сьогодні KRKR – це сильний, стійкий бренд, який вірить у майбутнє України й підтримує своїх клієнтів навіть у найскладніші часи.

Ми впевнені, що справжня краса починається з любові – до себе, до людей, до своєї справи. І саме ця любов лежить в основі кожного продукту, кожного відправлення, кожної посмішки, яку отримує наш клієнт.

Як приєднатися до великої сім’ї KRKR?

Якщо ви поділяєте наші цінності, мрієте про роботу в б’юті-індустрії або хочете стати партнером – ми відкриті для співпраці. Просто залиште заявку, і наш відділ турботи зв’яжеться з вами.

KRKR – це не просто бізнес. Це турбота, чесність і любов до б’юті. Відкрийте для себе світ справжньої корейської косметики!