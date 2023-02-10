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NFT-колекція з благодійною метою: деталі про проєкт UACatsDivision

NFT-колекція з благодійною метою: деталі про проєкт UACatsDivision

Український проєкт UACatsDivision спільно з платформою UNITED24 та виданням Incrypted запускає NFT-колекцію із зображеннями котиків ЗСУ. Продажі колекційних пухнастиків стартують 22 лютого 2023 року.

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Колекція включає 10 000 унікальних екземплярів, серед яких є пухнасті морпіхи, журналісти, медики тощо. Головна мета її запуску – не тільки долучитися до світової криптоспільноти, а й зібрати кошти на покупку чотирьох бойових одиниць техніки для першої української армії морських дронів.

Фото 2 — NFT-колекція з благодійною метою: деталі про проєкт UACatsDivision
Фото 3 — NFT-колекція з благодійною метою: деталі про проєкт UACatsDivision

Як повідомляє Міністр Цифрової Трансформації України Михайло Федоров, такі дрони здатні проводити морську розвідку, вести спостереження за територією та уражати цілі противника. 

Кожен NFT-кіт уособлює незламність українських героїв у боротьбі за свободу та незалежність. Після покупки він назавжди залишається у криптогаманці власника. Кота у форматі NFT можна використовувати як аватар соціальних мереж. Також він може бути предметом колекціонування та інвестицією. 

За прогнозами команди проєкту, благодійна ініціатива допоможе новачкам зробити перші кроки у криптосвіті та оцінити перспективи технології NFT.

NFT – невзаємозамінний токен блокчейну, який характеризується обмеженістю кількості та унікальністю. На сьогодні він використовується при створенні об’єктів цифрового мистецтва.