NFT-колекція з благодійною метою: деталі про проєкт UACatsDivision

Український проєкт UACatsDivision спільно з платформою UNITED24 та виданням Incrypted запускає NFT-колекцію із зображеннями котиків ЗСУ. Продажі колекційних пухнастиків стартують 22 лютого 2023 року.

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Колекція включає 10 000 унікальних екземплярів, серед яких є пухнасті морпіхи, журналісти, медики тощо. Головна мета її запуску – не тільки долучитися до світової криптоспільноти, а й зібрати кошти на покупку чотирьох бойових одиниць техніки для першої української армії морських дронів.

Як повідомляє Міністр Цифрової Трансформації України Михайло Федоров, такі дрони здатні проводити морську розвідку, вести спостереження за територією та уражати цілі противника.

Кожен NFT-кіт уособлює незламність українських героїв у боротьбі за свободу та незалежність. Після покупки він назавжди залишається у криптогаманці власника. Кота у форматі NFT можна використовувати як аватар соціальних мереж. Також він може бути предметом колекціонування та інвестицією.

За прогнозами команди проєкту, благодійна ініціатива допоможе новачкам зробити перші кроки у криптосвіті та оцінити перспективи технології NFT.

NFT – невзаємозамінний токен блокчейну, який характеризується обмеженістю кількості та унікальністю. На сьогодні він використовується при створенні об’єктів цифрового мистецтва.