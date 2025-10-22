Оновлення Škoda Octavia: як змінився підхід бренду до комфорту та керованості

Škoda Octavia посідає центральне місце в модельній лінійці марки, залишаючись найбільш популярним автомобілем С-класу в Україні. Модель 2025 року отримала стильний дизайн, розширений набір технологій і більш сучасне оснащення, зберігши при цьому звичний баланс між практичністю і динамікою. Оновлена Октавія традиційно сприймається як універсальний вибір для міста й траси, пропонуючи великий багажник, просторий салон і високий рівень комфорту. З виходом нової версії увага ринку зосереджена на доопрацьованих двигунах, цифрових системах і комплектаціях, які роблять автомобіль актуальним для різних сценаріїв експлуатації.

Нові технології комфорту салону

Основне технологічне оновлення торкнулося мультимедійної системи. Головними елементами салону стали віртуальна панель приладів Virtual Cockpit з 10-дюймовим дисплеєм і 13-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи Škoda, доступний опціонально залежно від комплектації. Система MIB забезпечує керування за допомогою кнопок швидкого доступу до систем обігріву вітрового і заднього стекол, сидінь і керма.

Проєкційний дисплей (у деяких комплектаціях) виводить навігаційну інформацію безпосередньо на лобове скло, що підвищує безпеку водіння. Дані подаються за ступенем важливості через три рівні:

проєкційний дисплей;

Virtual Cockpit;

центральний екран.

Сидіння Ergo отримали поперекову підтримку з чотирма регулюваннями та поліпшену функцію масажу. Сертифікація German AGR підтверджує ергономічні якості, а підігрів і вентиляція доповнюють комфорт. Оновлене оздоблення салону використовує перероблені матеріали з поліпшеними тактильними властивостями. Оббивка сидінь виконана з тканини Melange recycled і штучної шкіри, накладки панелі приладів оформлені матеріалом Krepp recycled з декоративною строчкою.

Система KESSY Advanced з функцією Walk-away автоматично блокує замки під час віддалення від автомобіля. Віртуальна педаль дозволяє відкривати багажник рухом ноги під заднім бампером.

Зміни в керованості та системах безпеки

Технічна основа Octavia побудована на перевірених рішеннях з поліпшеннями. Передня підвіска типу McPherson з гвинтовими пружинами та стабілізатором поперечної стійкості застосовується на всіх версіях. Задня підвіска — багатоважільна незалежна для версій з двигуном 2,0 TFSI 4x4 і напівзалежна торсіонна балка для інших модифікацій.

Кермове управління «шестерня-рейка» з електропідсилювачем забезпечує точність та інформативність. Версія Sportline отримала багатофункціональне спортивне кермове колесо з перфорованою шкіряною обробкою.

Системи активної безпеки значно розширені. Превентивний адаптивний круїз-контроль використовує дані радара, а система GPS дозволяє прогнозувати умови руху на 1–2 км вперед. Адаптивна система підтримки смуги руху контролює положення автомобіля і попереджає про відхилення.

Система контролю простору спереду і ззаду з функцією захисту пішоходів використовує ультразвукові датчики та камери ближньої дії. Задні кутові радарні датчики виявляють учасників руху, що швидко наближаються збоку. Інтелектуальна система паркування самостійно знаходить місце і виконує маневрування без участі водія.

Ці технічні оновлення зміцнюють позиції Octavia в сегменті сімейних автомобілів. Широка лінійка двигунів покриває різні потреби покупців, а сучасні системи допомоги водієві перевершують стандарти та створюють перевагу перед конкурентами, які пропонують подібні технології в топових комплектаціях.