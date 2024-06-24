Переваги Green Way при підготовці до іспиту з ПДР

Green Way – сервіс із сучасним підходом до підготовки до іспиту з ПДР, що обіцяє гарантований успіх. Відомо, що показник безпеки на українських дорогах значно поступається іншим європейським країнам. Тому організатори навчального порталу поставили собі одразу дві мети – забезпечити кожного охочого знаннями, необхідними для отримання водійського посвідчення та сформувати культуру водіння, за якої дороги стануть максимально безпечними. Для цього в платформі було впроваджено багато інновацій, що мають популярність у водіїв. Розглянемо, які є плюси у Green Way і чому нове покоління водіїв віддає перевагу йому замість автошкіл, стандартних курсів та профільної літератури?

ПДР з ефектом занурення

Не секрет, що ПДР займають левову частку запитань на іспиті та служать основою для правильного водіння. Щоб кожен міг досконально вивчити, зрозуміти й запам'ятати правила, сервіс доповнив кожен пункт роз'ясненнями експертів, коментарями, детальними тривимірними ілюстраціями. Окремою перевагою Green Way є ПДР з відео – абсолютно всі пункти мають зрозумілий короткий ролик, що розкриває суть правила, наприклад:

На ньому відтворюються умови, прописані в конкретному пункті ПДР та демонструється послідовність й правильність дій водія.

Залежно від складності трактування правила, воно може доповнюватися кількома відео з прикладами не тільки послідовності правильних дій, а й не правильних, там, де найчастіше навіть досвідчені водії можуть припуститися помилки. Така візуалізація із зануренням у матеріал, що вивчається, дає змогу швидше зрозуміти та запам'ятати правило, уявити ситуацію в реальності, аби не тільки відповісти правильно на іспиті, а й застосувати потім у житті.

Можна проходити тести, які будуть на іспиті

На сервісі Green Way у користувача є колосальна можливість перевіряти свої знання на практиці. На ресурсі є найширша база тестів ПДР із точно такими самими питаннями, на які потрібно буде відповідати на іспиті. Зареєстровані користувачі можуть тренуватися на 30% таких тестів, передплатників з акаунтом «PRO» очікує всі 100%. Щоб підготовка проходила більш ефективно та цікаво, є можливість обрати вид тестування – за темами, помилками своїми та поширеними, у довільному порядку. Крім того, тести ПДР також супроводжуються коментарями та обговореннями учасників, що допомагає з'ясувати для себе спірні моменти. Можна сказати, що відповіді на запитання – найкраще тренування для складання іспиту, а його надати є можливість тільки у Green Way.

Великий вибір курсів

Хочете краще засвоїти певну тему, особливості водіння або ПДР загалом? На сервісі Green Way користувачам пропонується великий вибір онлайн курсів як платних, так й безкоштовних. Достатньо обрати потрібний і можна починати навчання. Курси також мають детальні описи, коментарі, перевіркові тести. Закінчивши курс учасник пройшовши фінальне тестування отримує іменний сертифікат, що також стимулює до навчання, впливає на впевненість у своїх силах і здібностях.

Аналіз успішності

Це ще одна перевага платформи для підготовки до іспиту на водійське посвідчення. Кожен зареєстрований користувач Green Way має особисту статистику, де відображаються досягнення в навчанні, кількість балів та часу. Звертаючи увагу на статистичні дані, аналізуючи їх, можна зрозуміти рівень підготовки.

Доступні ціни

Зараз для багатьох ціна стала важливим питанням, тому сервіс пропонує своїм користувачам максимально вигідні умови, які не може запропонувати жодна автошкола. Багато матеріалів, ПДР з відео, інфографіка, 30 % тестів надаються абсолютно безкоштовно. Однак для повноцінного навчання без платного акаунта «PRO» не обійтися.

З ним можна тренуватися по всій базі тестів, брати участь у змаганнях, отримати доступ до ще більшої інформації та ілюстрацій, розширений функціонал і знижку 10% на курси. Вартість платного пакета залежить від того, скільки часу ви плануєте ним користуватися і з якого пристрою відбуватиметься навчання. Таким чином кожен зможе підібрати для себе найвигідніші умови. Цікаво, що в разі неуспішного складання іспиту з ПДР з першого разу, гроші за платний пакет повертаються, але за умови, що перед тим, як піти до СЦ МВС, успішність користувача на платформі буде не меншою за 8 балів.