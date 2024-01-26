Понад 38 млн грн податків сплатила освітня мережа КМDШ за 2023 рік

Приватна освіта сьогодні входить до складу відповідальних українських бізнесів, які роблять внесок в економіку країни. Так, 38 290 805 грн податків до бюджетів різних рівнів сплатила мережа приватних ліцензованих шкіл і садочків КМDШ за 2023 рік.

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За словами засновника мережі, протягом минулого року КМDШ спрямовувала фокус на повернення учнів до повноцінного офлайн формату навчання із забезпеченням фізичної та емоційної безпеки дітей.

"Звітуємо про сплачені податки, адже це як ключовий показник того, що ми працюємо та живемо, виховуємо дітей, допомагаємо нашим захисникам, робимо все від нас залежне для перемоги", – написав Володимир Козленко на своїй сторінці в Facebook.

Окрім того, освітні заклади адаптували формати для дітей, які досі з різних причин не можуть відвідувати офлайн школу. Аби ці учні не розривали зв’язок із Україною і не втрачали національний контекст, навчання проходить в зручному синхронному чи асинхронному форматі.

Для офлайн-навчання всі школи і садочки мережі обладнанні сертифікованими укриттями, мають відповідні безпекові алгоритми, оснащені генераторами, а також мають в штаті підготовлену команду психологів та викладачів.

Нагадаємо, у 2022 році мережа КМDШ сплатила до державного бюджету понад 33 млн грн.