Сайт Києва 44.ua пропонує українському бізнесу інформаційну підтримку

Повномасштабна війна перевернула все з ніг на голову. Особливо страждають підприємці, для яких війна стала чималим випробуванням. Планувати бізнес під звуки сирен та постійних ракетних обстрілів стає все дедалі важче. Хтось втрачає дохід чи клієнтів, дехто переорієнтував підприємство на соціальну складову, а хтось взагалі вирішив поставити все на паузу до кращих часів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Але кожен з нас, і економіка країни в цілому, має працювати.

Тому навіть в умовах страшної війни, чимало українських компаній проявили стійкість. Вони не лише зберігають, а й створюють нові робочі місця. Шукають нові ідеї для бізнесу та роблять конкретні кроки задля відновлення економіки країни.

Ми переконані, що українське підприємництво має величезний потенціал. Тому у ці скрутні часи сайт Києва 44. ua пропонує бізнесу інформаційну підтримку.

Наше інформаційне поле відкрите для представників як великого, так і малого та середнього бізнесу.

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І пам’ятайте, що за кризовими моментами, стресами та форс-мажорами завжди приховані нереалізовані можливості. Головне зараз - діяти! І не мовчати. Віримо у наш бізнес. Віримо, що ця криза принесе нові перспективи. Все буде Україна!