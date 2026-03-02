Самоклеючі обої — швидкий та доступний спосіб оновити стіни без ремонту

Самоклеючі обої нового покоління — це універсальний оздоблювальний матеріал, який дозволяє швидко оновити простір без складних ремонтних робіт. Вони поєднують декоративний вигляд, теплоізоляційні властивості та легкість встановлення, що робить самоклеючі обої популярними як у житлових квартирах, так і в комерційних приміщеннях.

Полотно має розмір 2800 × 500 × 1,8 мм та покриває приблизно 1,4 м² площі. Вага рулону становить близько 185 г, що робить матеріал зручним у транспортуванні та роботі. Температурний режим експлуатації — від -30°C до +80°C, тому покриття зберігає свої властивості навіть при значних перепадах температур.

Будова та технічні особливості самоклеючих шпалер

Шпалери мають багатошарову структуру, яка забезпечує не лише декоративний ефект, а й додаткові функціональні переваги. Верхній шар — це полімерна плівка з нанесеним принтом. Вона відзначається вологостійкістю, стійкістю до побутової хімії та температурних коливань. Антибактеріальне покриття сприяє підтриманню чистоти поверхні, а УФ-захист запобігає втраті кольору.

Серцевина виконана з XPE — зшитого спіненого поліетилену із замкнутою комірчастою структурою. Завдяки цьому матеріал має хороші теплоізоляційні властивості, підвищену міцність і пружність. При впливі високих температур він не загоряється, а плавиться, припиняючи цей процес після усунення джерела нагрівання.

Фольгований прошарок відбиває теплові хвилі, посилюючи ефект збереження тепла та виконуючи функцію додаткового бар’єра від вологи. Саме тому такі шпалери часто обирають для кухонь та інших приміщень із підвищеною вологістю. Надійність кріплення забезпечує подвійний клейовий шар із високим рівнем адгезії, захищений спеціальною плівкою до моменту монтажу.

Сфера застосування та переваги обоїв

Самоклеючі шпалери можна використовувати для оздоблення стін у спальнях, вітальнях, дитячих кімнатах, коридорах, а також в офісах, магазинах, салонах краси чи фітнес-центрах. Вони підходять і для оновлення меблів, дверей або інших рівних поверхонь.

Основні переваги матеріалу:

швидкий монтаж без додаткового клею;

економія часу та коштів;

вологостійкість і можливість очищення м’якими мийними засобами;

теплоізоляційний ефект;

антибактеріальні властивості;

стійкість до ультрафіолету;

безпечність і вогнестійкість (матеріал не горить, а плавиться).

Розрахунок кількості та монтаж самоклеючих обоїв

Щоб визначити потрібну кількість рулонів, необхідно перемножити довжину та висоту стіни й отриману площу поділити на площу одного рулону (приблизно 1,26 м²). Результат округлюється у більшу сторону. Рекомендується додати щонайменше один рулон запасу через можливі підрізання.

Перед поклейкою поверхня повинна бути чистою, сухою, рівною та без слідів грибка. Оптимальна температура для монтажу — 18–25°C без протягів. Якщо стіна пофарбована, бажано попередньо нанести ґрунтовку для кращого зчеплення.

Починати монтаж слід із кута, поступово знімаючи захисну плівку та акуратно притискаючи полотно до стіни. Розгладжування виконується зверху вниз від центру до країв, щоб уникнути появи повітряних бульбашок. Для оформлення кутів матеріал потрібно підрізати. Варто враховувати, що повторне переклеювання не передбачене.

Самоклеючі шпалери з утеплюючим шаром — це сучасний спосіб швидко та без зайвих витрат змінити вигляд приміщення, підвищивши його комфорт і енергоефективність. Замовити такі шпалери можна на сайті 50m.com.ua, де представлений широкий вибір фактур і кольорів для різних дизайнерських рішень.