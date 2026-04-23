Schulthess topLine: елітна побутова техніка з професійною надійністю вже в Україні

Ринок якісної пральної техніки для бізнесу поповнився знаковою новинкою: компанія ЛОНДРІ СЕРВІС — офіційний постачальник B2B-обладнання для пралень та хімчисток — оголошує про надходження серії topLine від швейцарського виробника Schulthess. Обладнання вже доступне для замовлення на www.prof.ua.

Schulthess: коли елітна побутова техніка зустрічається з професійною надійністю

Schulthess — швейцарський бренд із 1750 року, і за понад два з половиною століття він здобув статус еталона в сегменті преміальної побутової техніки для прання та сушіння. Машини Schulthess традиційно обирають там, де цінують довговічність, виняткову тихість ходу і бездоганну якість обробки будь-якого типу білизни — від делікатних тканин до щільного постільного. Водночас бренд здобув стійку репутацію в професійному сегменті: готелі, санаторії, спа-центри та заклади HoReCa по всій Європі довіряють Schulthess там, де обладнання працює в посиленому режимі і ціна відмови особливо висока. Серія topLine поєднує обидві ці якості: це техніка з ДНК люксового побутового бренду, що витримує реальне комерційне навантаження без жодних компромісів.

Серія topLine: що це таке

topLine — це пральні та сушильні машини із завантаженням 8 кг, розроблені для регулярної комерційної експлуатації без втрати якості та надійності. Клас енергоефективності A+++ скорочує витрати на електроенергію та воду до 30% порівняно зі стандартними рішеннями на ринку. Інверторний привід з прямою передачею забезпечує мінімальний знос вузлів, низький рівень шуму і оборотність барабана до 1400 об/хв при віджиманні. Електронне управління пропонує додаткові програми професійного прання, аквачистки та дезінфекції. Це спрощує роботу персоналу і дозволяє точно підібрати режим під тип текстилю та вимоги закладу.

Головна перевага для бізнесу: дві машини на місці однієї

Окремо варто виділити компактність рішення. Сушильна машина серії topLine конструктивно призначена для монтажу безпосередньо на пральну — стекова установка займає рівно стільки місця, скільки займає одна окрема машина. Для готельних пральних зон, невеликих підсобних приміщень і просторово обмежених об'єктів це принципово важливо: повноцінний цикл «прання + сушіння» вписується у мінімальний відбиток площі. Жодної перепланування, жодних додаткових квадратних метрів.

Для кого підходить topLine

Серія орієнтована на заклади, де якість обробки білизни безпосередньо формує враження про бренд: бутик-готелі та апарт-комплекси, спа і велнес-центри, медичні клініки та реабілітаційні заклади, ресторани і заклади HoReCa з власною службою прання. Підтверджений ресурс від 30 000 циклів і мінімальні витрати на обслуговування протягом усього терміну — це швейцарська надійність Schulthess у цифрах.

Сервіс і умови поставки

ЛОНДРІ СЕРВІС забезпечує повний цикл: консультацію з підбору конфігурації, доставку по Україні, пусконалагоджувальні роботи та гарантійне обслуговування. Менеджери компанії допоможуть розрахувати оптимальне рішення під конкретний об'єкт з урахуванням планування пральної зони та вимог до підключення. Для замовників, що формують парк із кількох комплектів, передбачені корпоративні умови та пріоритетний сервісний супровід. Детальні характеристики, актуальні ціни та умови поставок — на prof.ua або за запитом відділу продажів.