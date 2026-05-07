Що приготувати на кожен день: 7 простих і швидких страв

Зручне доставлення їжі трохи змінило ставлення українців до домашньої кухні. Але так хочеться інколи поласувати стравами, приготовленими власноруч на власній кухні. Тримайте наші ідеї для обіду та сніданку.

Що приготувати щодня?

Готуйте прості рецепти страв вдома. А компанія Торчин пропонує власну добірку — це чудові рецепти на кожен день.

Омлет

Час — 5–10 хв. Набір продуктів на 2 порції:

4 яйця;

50 мл молока;

2 ч. л. олії;

сіль на свій смак.

Яйця збивають виделкою, додають молоко, сіль. Суміш виливають на розпечену сковороду з олією. Накривають кришкою, смажать 5–7 хв.

Вівсяна каша з молоком

Час приготування — 20 хв. На 4 порції треба:

2 склянки вівсяної плющеної крупи;

4 склянки води;

сіль на свій смак;

1 склянку молока;

50 г вершкового масла.

Крупу тричі миють, заливають водою, доводять до закипання. Накривають кришкою, варять 10 хв на маленькому вогні. Потім додають молоко, варять ще 5 хв, знімають з плити, додають вершкове масло.

Курячі відбивні у клярі

Час — 30 хв. Набір продуктів на 5–6 порцій:

2 курячі філе;

3 ст. л. сметани;

3 ст. л. пшеничного борошна;

2–3 ст. л. олії;

сіль, приправа карі на свій смак.

Філе нарізають на шматочки, відбивають. Готують кляр — змішують яйця, сметану, сіль і карі. Відбивні занурюють у кляр, смажать на сковороді з олією кілька хвилин — спочатку з одного боку, потім з іншого.

Салат з консервованим горошком, кукурудзою та печерицями

Час — 20 хв. На 4–5 порцій потрібно взяти:

400 г свіжих печериць;

по 1 банці консервованої кукурудзи та зеленого горошку;

половину цибулини;

1 свіжий огірок;

3 ст. л. оливкової олії.

Печериці миють, чистять, нарізають скибочками, готують на розігрітій сковороді з олією. Митий огірок нарізають дрібними кубиками. У салатнику змішують кукурудзу, горошок, печериці, огірок, подрібнену цибулю. Солять на свій смак, перемішують, додають олію.

Сирна запіканка з родзинками та яблуком

Час — 1 година. На 6 порцій треба:

700 г кисломолочного сиру 5%;

2 яйця;

3 ст. л. манки;

1 ст. л. пшеничного борошна;

3 ст. л. цукру;

50 г родзинок;

1 яблуко;

по 1 ч. л. кориці, кардамону;

по 1 дрібці солі, харчової соди, ванільного цукру.

Змішують сир, яйця, цукор, додають соду, сіль, кардамон, манку. Дають крупі набрякнути 10 хв. Миють родзинки, обдають окропом, додають у тісто. Перемішують, перекладають у змащену вершковим маслом форму для запікання. Яблуко нарізають скибочками товщиною 1 мм. Викладають на сир на кшталт риб’ячої луски, посипають корицею. Випікають у духовці при 180–200 градусах 30–40 хв. Подають з медом, сметаною, джемом.

Запечена броколі зі сиром і яйцем

Час — 1 година. Набір продуктів на 4 порції:

1 голівка броколі;

3 яйця;

50 г консервованої кукурудзи;

половина болгарського перцю;

100 г твердого сиру;

1 ст. л. оливкової олії;

сіль на свій смак.

Броколі відварюють у підсоленій воді 3 хв. Ділять на суцвіття, додають солодкий перець, кукурудзу, сіль, прянощі. Викладають у форму, заливають збитими яйцями, посипають тертим сиром, запікають у духовці 25–30 хв при 200 °C.

Яблучна шарлотка

Час — 1 година. На 8 порцій треба:

3–4 яблука залежно від розміру;

50 г родзинок;

2 кружальця лимона;

4 яйця;

180 г цукру;

200 г пшеничного борошна;

0,5 ч. л. кориці;

0,5 ч. л. коріандру;

ванільний цукор, сіль, дрібку соди.

Яблука миють, ріжуть на чверті, видаляють серединки. Далі ріжуть скибочками, висипають у форму для випікання, додають миті родзинки, корицю, подрібнений лимон. Яйця збивають міксером з цукром, додають сіль, соду, коріандр, борошно. Рідким тістом заливають яблука. Випікають 30–40 хв до золотистого кольору.

Готуйте швидкі страви вдома та насолоджуйтеся смаком!