СТРУМ – єднання, яке живить «Азов»

Українці докорінно змінили поняття волонтерства й донорства за час повномасштабної війни. Донині жодна країна світу не мала подібного досвіду: забезпечення воюючої армії шляхом благодійності.

Феномен українського волонтерства

У 2022 році час грав не за нас. Вільна мить, витрачена на бюрократичні процеси, досі коштує життя захисника. Тому українці почали жертвувати все, що могла потребувати армія в перші тижні великої війни:

великі бізнеси обʼєднувалися, щоби забезпечувати найдорожчими та найбільш важкодоступними товарами;

впливовці, лідери думок та представники спільнот відкривали фонди з метою акумулювати кошти;

небайдужі пропонували власні домівки як пункти обігріву, хаби для ВПО та військових.

СТРУМ – як спосіб допомогти

Із хаосу, який заполонив останній тиждень лютого 2022 року, виросло структуроване волонтерство.

Бригади та підрозділи отримують підтримку по-різному: когось перманентно забезпечує дружній фонд, у когось є благодійник, який допомагає з купівлею потрібної техніки.

Натомість 12-ту бригаду НГУ «Азов» живить СТРУМ та офіційний відділ фандрейзингу – АЗОВ.ONE.

Що таке підписка СТРУМ?

Це обʼєднання свідомих і активних громадян, які допомагають «Азову» захищати країну. Підписка СТРУМ дає змогу планувати закупівлі згідно потреб бригади, оптимально розподіляти кошти й нарощувати силу протидії ворогу.

Ситуація на фронті надзвичайно динамічна, а швидка реакція на зміни – запорука збереження життя та здоровʼя бійця.

На що йдуть кошти?

Чисельність бійців «Азову» росте, а з цим і потреби у забезпеченні. Тому СТРУМ допомагає знімати навантаження, забезпечуючи такими речима:

рації з комплектуючими;

спорядження;

транспорт, включно зі спецтехнікою;

різноманітні БПЛА;

електроніка та багато іншого.

За серпень сума підписок перетнула позначку у 3 мільйони гривень. На сайті strum.azov.one розміщені детальні звіти з надходженнями та закупівлями.

Прозоре ведення звітності волонтерських обʼєднань – одне із значних надбань країни на користь єдності.

Оформити підписку СТРУМ для підтримки Азову

Як оформити підписку на СТРУМ?

Для початку необхідно визначитися з розміром посильного донату, який буде надходити на СТРУМ щомісяця.

Потім ввести контактні дані й платіжні реквізити.

Обрану суму можна редагувати в особистому кабінеті. Скасувати підписку так само легко, як і створити.

СТРУМ – єднання, яке живить «Азов»

Реферальна програма.

Донорство для українця – це не про співчуття.

Це про обʼєднання, підтримку, прояв взаєморозуміння і поваги. А стати його частиною – честь.

Розказати про СТРУМ легко за допомогою реферальної програми. Кожен новий підписник – це збільшення мережі безперебійного живлення «Азову» і запорука продовження української історії.

Захистимо та відбудуємо разом. Оформлюйте підписку СТРУМ.