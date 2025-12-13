- Категорія
СТРУМ – єднання, яке живить «Азов»
Українці докорінно змінили поняття волонтерства й донорства за час повномасштабної війни. Донині жодна країна світу не мала подібного досвіду: забезпечення воюючої армії шляхом благодійності.
Феномен українського волонтерства
У 2022 році час грав не за нас. Вільна мить, витрачена на бюрократичні процеси, досі коштує життя захисника. Тому українці почали жертвувати все, що могла потребувати армія в перші тижні великої війни:
- великі бізнеси обʼєднувалися, щоби забезпечувати найдорожчими та найбільш важкодоступними товарами;
- впливовці, лідери думок та представники спільнот відкривали фонди з метою акумулювати кошти;
- небайдужі пропонували власні домівки як пункти обігріву, хаби для ВПО та військових.
СТРУМ – як спосіб допомогти
Із хаосу, який заполонив останній тиждень лютого 2022 року, виросло структуроване волонтерство.
Бригади та підрозділи отримують підтримку по-різному: когось перманентно забезпечує дружній фонд, у когось є благодійник, який допомагає з купівлею потрібної техніки.
Натомість 12-ту бригаду НГУ «Азов» живить СТРУМ та офіційний відділ фандрейзингу – АЗОВ.ONE.
Що таке підписка СТРУМ?
Це обʼєднання свідомих і активних громадян, які допомагають «Азову» захищати країну. Підписка СТРУМ дає змогу планувати закупівлі згідно потреб бригади, оптимально розподіляти кошти й нарощувати силу протидії ворогу.
Ситуація на фронті надзвичайно динамічна, а швидка реакція на зміни – запорука збереження життя та здоровʼя бійця.
На що йдуть кошти?
Чисельність бійців «Азову» росте, а з цим і потреби у забезпеченні. Тому СТРУМ допомагає знімати навантаження, забезпечуючи такими речима:
- рації з комплектуючими;
- спорядження;
- транспорт, включно зі спецтехнікою;
- різноманітні БПЛА;
- електроніка та багато іншого.
За серпень сума підписок перетнула позначку у 3 мільйони гривень. На сайті strum.azov.one розміщені детальні звіти з надходженнями та закупівлями.
Прозоре ведення звітності волонтерських обʼєднань – одне із значних надбань країни на користь єдності.
Як оформити підписку на СТРУМ?
Для початку необхідно визначитися з розміром посильного донату, який буде надходити на СТРУМ щомісяця.
Потім ввести контактні дані й платіжні реквізити.
Обрану суму можна редагувати в особистому кабінеті. Скасувати підписку так само легко, як і створити.
Реферальна програма.
Донорство для українця – це не про співчуття.
Це про обʼєднання, підтримку, прояв взаєморозуміння і поваги. А стати його частиною – честь.
Розказати про СТРУМ легко за допомогою реферальної програми. Кожен новий підписник – це збільшення мережі безперебійного живлення «Азову» і запорука продовження української історії.
Захистимо та відбудуємо разом. Оформлюйте підписку СТРУМ.