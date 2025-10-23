Топ 5 магазинів натяжних стель у Львові

Мрієте про ідеальну натяжну стелю, яка підкреслить ваш інтер’єр та надасть приміщенню затишку? У Львові є кілька магазинів, де можна придбати підвісні стелі, а також замовити монтаж натяжних стель. А якщо ви бажаєте встановити стелю самостійно, зверніть увагу на магазин “Дійсілінг”. Тут продаються комплекти для самостійного монтажу стель. Надалі розповімо про цей магазин та інших надійних постачальників натяжних стель.

Компанія "Дійсілінг"

Адреса: вул. Струмочок, 9

вул. Струмочок, 9 Особливість: натяжні полотна від цієї компанії підійдуть приміщенню будь-якої форми

натяжні полотна від цієї компанії підійдуть приміщенню будь-якої форми Популярний продукт: комплекти для монтажу натяжних стель своїми руками

Компанія "Дійсілінг" постачає якісні натяжні стелі та пропонує встановити їх своїми руками. Комплекти для монтажу натяжних стель від цієї компанії містять: натяжне полотно, профіль для натяжної стелі, гарпун, платформи для світильників, шпатель, інші матеріали й комплектуючі. Щоб встановити стелю від "Дійсілінг", не потрібно теплової гармати або складних інструментів. У каталозі магазину є також стелі з фотодруком, які здатні кардинально змінити ваш інтер'єр. Для оформлення дитячої кімнати підійдуть стелі з казковими персонажами, а для вітальні чи спальні — вишукані стелі з геометричними малюнками. Встановлюючи стелю самостійно, ви заощаджуєте до 75% від вартості монтажу. Стелі від"Дійсілінг" — вибір практичних господарів!

Aura

Особливість: стелі з оригінальними візерунками

стелі з оригінальними візерунками Графік роботи: пн-сб з 9:00 до 18:00

пн-сб з 9:00 до 18:00 Популярний продукт: натяжна стеля з контурною підсвіткою

Магазин Aura спеціалізується на якісних натяжних стелях для дому та офісу, а також пропонує монтаж стель. Тут можна замовити багаторівневі стелі, стелі з фотодруком або оригінальними малюнками, а також стелю з інтегрованим LED-освітленням. Консультанти магазину допоможуть вам підібрати ідеальне полотно, адаптуючи його до розміру вашого приміщення та кольору стін. Спеціалісти магазину Aura працюють уже понад 8 років і за цей час встановили понад 178 000 м² натяжних полотен. Обирайте магазин Aura, якщо цінуєте високу якість стель та дотримання термінів робіт.

Velum

Адреса: вул. Промислова, 60

вул. Промислова, 60 Оцінка на Google Maps: 4,9/5

4,9/5 Особливість: оптимальне співвідношення ціни та якості

Компанія Velum пропонує монтаж якісних натяжних стель. У асортименті компанії — матові, сатинові та глянцеві натяжні стелі різних відтінків. Усі полотна виготовлені з сертифікованих матеріалів, які безпечні для здоров’я, не втрачають кольору і легко чистяться. Монтажники компанії працюють швидко, дотримуючись усіх стандартів якості. Velum часто пропонує акції та знижки: наприклад, якщо ви залишите онлайн-заявку на монтаж стелі, отримаєте знижку в розмірі 30%. Стелі Velum підійдуть всім, хто бажає прикрасити свій інтер'єр та заощадити.

Potolkoff

Графік роботи: пн-нд з 9:00 до 18:00

пн-нд з 9:00 до 18:00 Особливість: комплексний сервіс — від підбору стелі до монтажу

комплексний сервіс — від підбору стелі до монтажу Популярний продукт: ширяюча натяжна стеля

Відомий постачальник і монтажник натяжних стель у Львові з понад 10-річним досвідом. У каталозі компанії — матові, глянцеві та сатинові полотна, а також тканинні натяжні стелі. Компанія здійснює монтаж стель не тільки у Львові, а й по всій області, та має тисячі реалізованих проєктів. Компанія Potolkoff відома своєю увагою до деталей. Компанія пропонує комплексне обслуговування: від консультації до монтажу натяжної стелі. Гарантія на змонтовану стелю становить 12 років. Зверніться у компанію Potolkoff, якщо бажаєте встановити стелю “під ключ” без зайвого клопоту.

Компанія “Гарпун”

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 188А

вул. Богдана Хмельницького, 188А Графік роботи: пн-пт з 9:00 до 18:00

пн-пт з 9:00 до 18:00 Особливість: висока якість виконаних робіт

Компанія була заснована 16 років тому та зарекомендувала себе як надійний постачальник і монтажник натяжних стель. Компанія пропонує глянцеві, матові та сатинові стелі найрізноманітніших кольорів. Також клієнти цієї компанії часто замовляють стелю з контурною підсвіткою або ширяючу стелю — яка наче зависла в повітрі. При замовленні натяжних полотен площею більше 20 м² компанія пропонує акційну ціну — 463 грн/м². На сайті компанії є зручний калькулятор вартості монтажу залежно від розмірів і форми приміщення. Якщо ви хочете стелю, яка привертатиме максимум уваги, обирайте полотно від компанії “Гарпун”.

Обираючи колір та фактуру натяжної стелі, враховуйте ваш інтер'єр. Надалі подумайте про освітлення: LED-підсвітка або точкові світильники створюють в кімнаті затишну атмосферу. Щоб зрозуміти, чого ви насправді бажаєте, перегляньте фотографії різних підвісних стель. Обирайте натяжні стелі від перевірених постачальників — і ваш інтер’єр виглядатиме ідеально!