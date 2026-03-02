Запланована подія 2

Від плантації до чашки: як народжується смак кави

кава
Коли ви відкриваєте пачку свіжообсмажених зерен або замовляєте каву в кав’ярні, навряд чи замислюєтесь, скільки всього вона вже пройшла до цього моменту. Насправді шлях кави — це складний ланцюг процесів, у якому важлива кожна деталь: від роботи фермерів до рішень обсмажчика. У Idealist Coffee & Co. розповідають, який маршрут проходить ідеаліст кава, перш ніж опинитися у вашому напої.

Усе починається на плантації

Кавові дерева ростуть у регіонах поблизу екватора, де висотність, погодні умови та багаті на поживні речовини ґрунти створюють ідеальний теруар. Саме він значною мірою формує характер майбутньої кави. Коли ягоди дозрівають, їх зривають вручну, відбираючи лише стиглі, адже від цього дуже залежить якість усієї партії. Одразу після збору каву обробляють митим (зерно очищують від м’якоті та ферментують у воді), натуральним (ягоди сушать з м’якоттю) або хані (частина м’якоті залишається на зерні під час сушіння) методом. Це основні класичні способи обробки. Але останнім часом ви часто могли бачити на пакованні написи на кшталт: анаеробна обробка, лактоферментація, термал шок. Усе це нові експериментальні методи обробки, які додають смаку незвичних відтінків.   Після сушіння зерну дають трохи відлежатися, сортують і пакують у спеціальні мішки, які захищають його під час транспортування.

З ферми до обсмажчика

Далі зелена кава зазвичай морем транспортується до європейських хабів, а потім до імпортерів і обсмажувальних виробництв. У дорозі вона може перебувати кілька місяців, тому особливо важливо підтримувати правильні умови зберігання: контроль вологості, вентиляцію та захист від перепадів температур. Навіть невеликі порушення можуть вплинути на майбутній смак.

В Україні є кілька компаній, які займаються імпортом зеленого зерна. Але перш ніж купити каву в них чи в європейських партнерів команда обсмажчиків Idealist Coffee & Co має оцінити численні зразки. Для цього проводяться дегустації та перевіряються фізико-хімічні показники:

  • кількість дефектів, 
  • щільність зерна, 
  • вологість тощо.

Обсмажування — ключовий етап трансформації

Коли зерно потрапляє в ростерію, завдання обсмажчика підібрати для нього такий профіль, який підкреслить природні характеристики цього лота та відчуватиметься максимально збалансовано в чашці. На фінальний смак напою також суттєво впливає спосіб заварювання. Саме тому ми пропонуємо різні ступені обсмаження: світліші для фільтра або більш насичені для еспресо.

Після обсмаження кава проходить період дегазації, пакується в захисному середовищі та вирушає до наших кав’ярень, магазинів або безпосередньо на кухні наших споживачів.

У середньому від дозрівання кавової ягоди до перетворення її на обсмажене зерно проходить близько пів року, і кожна деталь на цьому шляху впливає на те, як у результаті смакуватиме ваша чашка.