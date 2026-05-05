Видання Prof Build відзначило найефективніших жінок будівельної галузі

28 квітня 2026 року видання Prof Build за підтримки Конфедерації будівельників України відзначив найефективніших жінок будівельної галузі на заході "Філігранність майбутнього: стійкість та енергія змін лідерок будівельної галузі".

Захід зібрав героїнь спецвипусків журналу Prof Build Woman’s 2025 і 2026 років та учасниць рейтингу найефективніших жінок будівельного бізнесу України. Це жінки, які безпосередньо впливають на стратегію розвитку ринку, очолюють значущі інфраструктурні проєкти та впроваджують стратегічні інновації у девелопменті, архітектурі, виробництві та забезпеченні будівельними матеріалами, а також у профільному консалтингу, законотворчості та професійній підготовці кадрів.

"Сьогодні здійснилася моя давня мрія – зібрати вас разом, щоб відзначити ваш неоціненний внесок у будівельну галузь та розвиток України. Будівельна галузь проходить складний, проте надзвичайно важливий етап трансформації. І саме зараз ми бачимо, наскільки вагому роль у ньому відіграють жінки: як лідерки, експертки та професіоналки, які ухвалюють стратегічні рішення і впевнено ведуть проєкти вперед.

Дякую кожній учасниці, нашим партнерам та команді за те, що стали частиною цієї події. Спільними зусиллями ми формуємо сильну спільноту, яка вже сьогодні визначає майбутнє архітектури та будівництва в Україні", – підкреслила у вітальному слові засновниця та головна редакторка Prof Build Світлана Шах.

Під час заходу головна редакторка презентувала другий спеціальний випуск Prof Build Woman’s, а також вручила дипломи та подарунки від партнерів героїням спецвипусків журналу.

Дипломи, нагороди і подарунки також отримали лідерки та учасниці першого та єдиного в Україні рейтингу найефективніших жінок будівельного бізнесу. У ньому взяли участь 27 представниць різних сегментів – від девелопменту до виробництва й консалтингу, а професійна спільнота активно долучилася до онлайн-голосування.

Учасників події привітала Олена Дмітрієва, перша заступниця голови правління "Глобус Банку", який виступив фінансовим партнером івенту.

"Наш банк системно співпрацює з представниками будівельної галузі. На сьогодні 30% кредитного портфеля банку становлять кредити забудовникам, а 50% від загального обсягу наданих гарантій – це гарантії будівельним компаніям.

Я хочу подякувати Світлані Шах за організацію заходу. Стійкість будь-якої організації нині значною мірою визначається наявністю жінок у її керівному складі. Збільшення представництва жінок в управлінні – це світовий тренд, адже існує пряма залежність між успішністю бізнесу та гендерним балансом у менеджменті. Українська будівельна галузь також демонструє відповідність цим глобальним тенденціям. За статистикою, із двох тисяч будівельних компаній, відкритих минулого року, 434 очолюють жінки. Це становить 21%, що вже наближається до загальносвітового показника у 28%. Вітчизняна будівельна галузь активно розвивається в межах цього тренду і, цілком імовірно, невдовзі може навіть випередити середньосвітові темпи.

Бажаю жінкам успіхів у досягненні професійних та кар'єрних цілей. Чоловікам же – розуміння того, що жінки-лідерки доповнюють команду та роблять компанії ефективнішими", – зазначила пані Олена.

У своєму виступі Лев Парцхаладзе, президент Конфедерації будівельників України відзначив важливість Prof Build у висвітленні діяльності галузі та підтримав ініціативи видання.

"Перш за все, щиро дякую вам за вашу діяльність і внесок у розвиток галузі. Складно назвати Prof Build лише журналом – це значно ширша платформа, яка системно висвітлює діяльність усього будівельного ринку: від архітекторів і виробників до об’єднань ключових гравців. Важливо, що на сторінках видання представлені думки та матеріали професіоналів, які формують бачення розвитку галузі.

Сьогоднішня подія – це чудова ініціатива. І, можливо, є лише одна "проблема" – талановитих жінок у нашій галузі настільки багато, що відзначити кожну з них видається вкрай складним. Саме тому надзвичайно правильно, що ви започаткували цей рейтинг, адже ми маємо бачити обличчя лідерок ринку, знати їхні здобутки та відстежувати їхні професійні успіхи", – переконаний пан Лев..

Програма події включала серію відбулися смол-токів, де учасниці висловили свої думки про те, яких елементів бракує сучасній "архітектурі змін" для переходу від точкових успіхів до системного масштабування, що є головними орієнтирами професійної ефективності та що – важливіше для успіху "гри в довгу".

Генеральним партнером події виступила компанія MCI (Мистецтво в сучасному інтер'єрі), заснована Іриною Лещинською.

"Подібні події формують середовище, у якому з’являються нові підходи та професійні зв’язки, – прокоментувала пані Ірина. – Наш бренд працює на перетині мистецтва та дизайну, тому для нас важливо бачити зростання інтересу до змістовних рішень і індивідуального підходу в інтер’єрі. Ми розглядаємо простір як інструмент, що впливає на сприйняття та формує статус".

Окрім обговорень та нагородження, відбувся розіграш подарунків від партнерів та благодійні збори коштів на підтримку Сил оборони України та реабілітації поранених захисників.

По закінченню офіційної частини учасники заходу перейшли до дружнього спілкування та фотосесії.

Партнерами заходу стали компанії: SanStore, KREISEL, Axor, Beehive Cosmetics, MSP-Архітектори вражень, французьке вино Maison Castel, AQUA Миргород, Інститут ветеранів "Архітектура стійкості", ICVD – Міжнародний Клуб Вінтажних Напоїв, художниця Ольга Шинкаренко та Благодійний фонд "Україна – перезавантаження".

Подію висвітлили медіапартнери: Trueua.info, Build Portal, Property Times, RE:UKRAINE, Womo.ua, Delo.ua, 33 канал та but.in.ua.

