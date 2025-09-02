Як легалізуватися в Чехії українцям на тимчасовому захисті

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році до Чехії прибуло понад 500 тисяч українців. Багато з них успішно інтегрувалися в чеське суспільство: вони працюють, навчаються, створюють сім’ї та сприяють розвитку місцевої економіки. Для значної частини повернення до України може бути ускладненим через зруйновану інфраструктуру, відсутність роботи чи безпекові ризики. Це спонукає українців шукати можливості для довгострокової легалізації в Чехії та інших країнах ЄС.

Тимчасовий захист: поточний статус і перспективи

Наразі українці в Чехії перебувають під тимчасовим захистом відповідно до Директиви ЄС, ухваленої у березні 2022 року. Цей статус (vízum strpění) надає право на проживання, роботу, освіту та соціальну підтримку без складних бюрократичних процедур. Нещодавно ЄС продовжив дію тимчасового захисту до 4 березня 2027 року. Після цієї дати українцям доведеться обирати між отриманням іншого виду посвідки на проживання, робочої чи навчальної візи або поверненням до України.

Важливо зазначити, що масовий від’їзд українців із Чехії після 2027 року може негативно вплинути на економіку країни. За даними чеського уряду, значна частина українців працює в таких ключових секторах, як виробництво, охорона здоров’я, IT та будівництво. Втрата цих працівників може призвести до дефіциту робочої сили. Тому Чехія, ймовірно, розробить програми для утримання кваліфікованих мігрантів, які вже інтегрувалися в суспільство.

На рівні ЄС уже розглядаються ініціативи щодо переходу від тимчасового захисту до національних дозволів на проживання. Чехія може запровадити спрощені процедури для отримання робочих віз або посвідок на постійне проживання для тих, хто працює на дефіцитних або висококваліфікованих посадах. Проте для інших категорій українців може виникнути ризик депортації, якщо вони не встигнуть легалізуватися.

Множинне громадянство в Україні: що змінилося?

18 червня 2025 року Верховна Рада України ухвалила закон №4502-IX, який дозволяє множинне громадянство для українців із низкою винятків та застережень. Закон набуде чинності 16 січня 2026 року. Це рішення спрямоване на підтримку української діаспори та зміцнення зв’язків із громадянами за кордоном, а також на вирішення демографічної кризи, спричиненої війною. Для українців у Чехії це відкриває можливість отримувати громадянство іншої країни ЄС, зберігаючи українське.

Як отримати друге громадянство в ЄС?

Ми поспілкувалися з юристом компанії Eudoc Яворницьким Іллею Борисовичем, щоб він пояснив, як українці можуть залишитися в Європі після закінчення тимчасового захисту. За його словами, один із найефективніших способів легалізації — отримання громадянства іншої країни ЄС. Оскільки паспорт будь-якої держави-члена ЄС надає право на проживання та роботу в будь-якій іншій країні Євросоюзу, зокрема в Чехії, це може бути оптимальним рішенням. Найшвидший шлях — через програми репатріації (відновлення громадянства за походженням), які пропонують, наприклад, Польща, Угорщина чи Румунія.

Яворницький Ілля: «Багато українців мають історичні зв’язки з Польщею чи Угорщиною через етнічне походження або минулі міграції. Це дає змогу претендувати на громадянство за спрощеною процедурою. Процес триває від 1 до 2 років і не вимагає постійного проживання в країні, достатньо подати документи та, у деяких випадках, скласти присягу. Після отримання паспорта ЄС ви матимете повні права, включно з можливістю жити та працювати в Чехії без обмежень».

Такий підхід дозволяє уникнути невизначеності після 2027 року та забезпечити стабільне майбутнє для себе та своєї родини. Для тих, хто потребує професійної підтримки, міграційні фахівці компанії Eudoc надають безоплатні консультації для українців за кордоном. Вони допоможуть оцінити ваші шанси на легалізацію та підготувати необхідні документи.

Легалізація в Чехії — це інвестиція в безпеку та нові можливості. Звернувшись до фахівців, ви зможете розробити чіткий план дій, щоб залишитися в Європі на законних підставах після закінчення тимчасового захисту.