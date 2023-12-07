Як обрати міжкімнатні двері в стилі Лофт

Щоб створити приємну атмосферу, багато світла та відкритий простір, варто розглянути можливість встановлення сучасних дверей у стилі Лофт. Їх витончений дизайн зі сталі та скла додає стилю й гармонійно вписується у різні інтер'єри. Поєднавши з вашими меблями, двері завершать сучасний вигляд, який завжди буде актуальним.

Міжкімнатні двері в стилі Лофт

Двері лофт-стилю привертають увагу своєю мінімалістичною елегантністю, створюючи відчуття простору, що відповідає сучасним тенденціям у дизайні. Вони застосовуються як у новобудовах, так і при ремонті квартир, а також у будинках з різним плануванням.

Використання скла і металу у виробництві дверей-лофт дозволяє як об’єднувати, так і зонувати приміщення. Також такий прийом забезпечує природне освітлення й максимальну відкритість, а чіткі лінії дверей додають структури й дозволяють гармонійно розділити простір. Якісні міжкімнатні двері у місті Дніпро легко знайти у магазині 100 DVEREI. Професійну консультацію та монтаж гарантуємо!

Міжкімнатні двері STIL DOORS колекція LOFT

Колекція міжкімнатних дверей STIL DOORS у стилі LOFT представляє собою асортимент дверей, які відображають естетику та елементи цього промислового стилю. Особливостями даної колекції дверей є:

Промисловий дизайн. Ці двері відзначаються простими лініями, мінімалістичними формами та сучасними геометричними елементами, що відповідають естетиці лофт-дизайну. Використання матеріалів. Двері зазвичай виготовляються з металу, скла та дерева або їх комбінації, створюючи цікавий інтер'єрний акцент. Мінімалізм та функціональність. Вони надають відчуття простору та світла кімнатам, дозволяючи природному світлу проникати й розсіюватися. Кольори та фініші. Зазвичай використовуються нейтральні кольори, такі як чорний, сірий, білий, інколи зі структурою, що нагадує бетон або метал. Індивідуальний дизайн. Колекція може містити різноманітні варіанти дизайну, щоб кожен міг знайти оптимальний варіант для свого інтер'єру.

Ці міжкімнатні двері відображають естетику стилю лофт та можуть бути прекрасним вибором для тих, хто шукає сучасні та стильні рішення для свого простору.

Міжкімнатні двері DARUMI колекція Plato

Колекція Plato міжкімнатних дверей DARUMI у повній мірі відображає сучасні тенденції у дизайні приміщень. Ці двері можуть виготовляють з якісних матеріалів, таких як дерево, скло, метал або їх комбінації. Конструкція характеризується стійкістю і має високу якість виконання. Лінії та форми дверей можуть бути мінімалістичними, з сучасними геометричними елементами або навіть інноваційними дизайнерськими рішеннями.

Колекція Plato представляє Вам різноманітні варіації дизайну, які можна обрати залежно від ваших вподобань і стилю вашого приміщення. Тут ви знайдете різноманітні поверхні та фініші з нейтральними тонами або, навпаки, більш виразними кольорами. Всю цю красу ви можете доповнити якісною фурнітурою також у стилі лофт.

Міжкімнатні двері з колекції Plato можуть стати стильним та сучасним елементом для вашого інтер'єру, поєднуючи в собі естетику та функціональність.

Двері прихованого монтажу в стилі Лофт

Двері прихованого монтажу в стилі лофт - це відмінний вибір для створення сучасного інтер'єру з відчуттям простору та мінімалістичним дизайном. Двері прихованого монтажу повинні зливатися зі стіною та повторювати її колір та фактуру. Такий прийом додає інтер’єру легкості та простоти, що так властиво для стилю Лофт.

Окрім візуальних переваг у таких дверей є ще декілька функціональних. Ці двері мають спеціальне монтажне обладнання, яке дозволяє приховати кріплення, надаючи дверям ефект "літнього" вигляду. Це може бути виконано за допомогою рейки або спеціальної системи кріплення. Вони можуть бути виготовлені з металу, дерева, скла або їх комбінацій. Часто використовуються прозорі елементи, які дозволяють проникненню світла та збереженню відчуття простору. Двері прихованого монтажу можуть бути дуже функціональними, забезпечуючи зручний доступ між кімнатами без перешкод у вигляді видимих обрамлень або ручок.