Які книжкові серії читати?
Ще наприкінці 2000-х була помітна тенденція в кінематографі – збільшення якісного серіального продукту. Мильні опери замінили дороговартісні детективи й драми, що йшли по декілька сезонів. Сьогодні можна впевнено говорити про популярність книжкових серій. Читачі глибоко занурюються у сюжет, вживаються в сеттинг твору, переживають за героїв, вивчають історію кожного персонажа. Автору легко писати, бо він може дозволити собі зробити екскурс в життя героїв, детально описати епоху, місцевість тощо. Видавництво BookChef пропонує книжкові серії різних жанрів: детектив, фентезі, фантастика, любовний роман та інші.
Нові частини популярних книжкових серій
Не всі читачі починають читати серію з виходу першої книги, а потім відстежують продовження. Багато фанатів чекають виходу всього циклу, щоб купити всі книги відразу й насолодитися повним зануренням у сюжет. Весняні новинки – це нові частини книжкових серій, яких уже чекали.
- Прихильники міфологічного фентезі отримали сьому частину серії «Гадес і Персефона», яка називається «Доторк хаосу». Американська письменниця Скарлетт Сент-Клер перенесла богів-олімпійців, дріад, німф і сатирів у сучасні Афіни. Кохання між Гадесом і Персефоною переживало багато фаз і зовнішніх впливів, але залишається сильним і палким. В новій частині головні герої втягнуті у протистояння між богами. Мова йде про виживання людства, що ж зробить королева Підземного світу?
- Фанати книг Мосян Тонсьов вже з п’ятою частиною «Благословення Небесного Урядника». Читачі побачать Лінвень зовсім з іншого боку. Хва Чен змінюється й стає схожим на дванадцятирічного хлопчика. Сє Лянь мандрує з ним, наче дорослий з дитиною. У книзі 5 багато несподіваних поворотів сюжету, загадкових артефактів і дивовижних зустрічей.
- Серія історично-любовних романів американської письменниці Діани Ґеблдон «Чужоземка» поповнилася другою книгою «Бабка в бурштині». У центрі сюжету – мандрівниця в часі Клер Рендалл. Вона потрапляє у минуле, де знаходить кохання всього свого життя. З Шотландії Клер і Джеймі перебираються до Парижа, де прагнуть запобігти кривавому повстанню в Нагір’ї.
- «Народжена з крові й попелу» – четверта книга серії «Плоть і вогонь» Дженніфер Л. Арментраут. Тут читачі знову зустрінуться з Серою, Ніктосом і Колісом. Чи гідна Сера бути королевою богів? Назріває війна між богами, а ще ж є пророцтво, яке тяжіє над героїнею. Пристрасне кохання й боротьба зі злом – письменниця вміє поєднувати запальні моменти.
- «Сірка» – друга частина серії «Фейрі і алхімія». Трилогію в жанрі роментезі написала британська письменниця Келлі Гарт. Сюжет просто неймовірний: героїня випадково відкриває портал між двома світами. З’являється прекрасний фейрі й рятує її від смерті. Кохання? Все не так просто. Почуття, які пронизують Кінґфішера й Саеріс, весь час піддаються випробуванням. Тут багато таємниць і магії. Героїня матиме велику владу, але це не зробить її щасливою.
Шукайте книжкові серії, вони рятують від жорстокої реальності!