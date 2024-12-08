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Який унітаз краще вибрати: види, форма, матеріал
Вибір унітазу - це важливий крок, особливо якщо ви плануєте встановити його для будинку або квартири. У продажу представлено безліч моделей, що відрізняються за формою, матеріалом, функціоналом і способом установки. Ознайомитися з асортиментом ви можете на - https://storgom.ua/ua/unitazy.
Серед безлічі моделей ви зможете знайти ідеальний варіант, який гармонійно впишеться в інтер'єр і забезпечить комфорт. У цій статті ми допоможемо вам визначитися, який унітаз краще вибрати, звертаючи увагу на його види, форму і матеріал.
Види унітазів
На ринку представлено різні види унітазів, що розрізняються за типом установки і конструкцією:
- Підлоговий - встановлюється безпосередньо на підлогу і підключається до системи каналізації. Підлоговий унітаз є найпоширенішим типом завдяки своїй простоті установки і універсальності.
- Підвісний - відрізняється сучасним дизайном і компактними розмірами. Кріпиться до стіни, що дає змогу легко очищати підлогу під ним. Підвісний унітаз надає ванній кімнаті сучасний і мінімалістичний вигляд. Завдяки прихованому бачку і відсутності основи на підлозі, він створює відчуття простору і легкості.
- Компактний - являє собою сантехнічний пристрій, спеціально розроблений для встановлення в невеликих приміщеннях. Він відрізняється зменшеними габаритами порівняно з традиційними моделями, що дає змогу економити простір у ванній кімнаті.
- Унітаз з функцією біде - це багатофункціональне рішення, що дає змогу поєднувати в одному пристрої унітаз і біде, що додає зручності. Унітаз-біде стає дедалі популярнішим завдяки своїй багатофункціональності та зручності. Він об'єднує у собі функції традиційного унітазу та біде, надаючи користувачам можливість поліпшеної гігієни та комфорту.
Матеріал унітазу
Особливу увагу варто звернути на матеріал унітазу. Найбільш поширеними є:
- Керамічний унітаз - являє собою сантехнічний пристрій, виготовлений з кераміки, що використовується для збору та видалення людських відходів. Кераміка є популярним матеріалом для виробництва унітазів завдяки своїй міцності, довговічності та естетичній привабливості. Вона стійка до плям і легко очищається, що робить її ідеальним вибором для ванних кімнат.
- Фаянсовий унітаз - доступний у широкому асортименті форм і кольорів, що дає змогу підібрати модель під будь-який інтер'єр ванної кімнати. Незважаючи на відмінності в довговічності порівняно з порцеляною, зовні обидва матеріали мають презентабельний вигляд.
Форма унітазу
Важливу роль у виборі відіграє форма унітазу. На ринку представлено безліч варіантів, які можуть відрізнятися за естетикою і зручністю використання. Ви можете вибрати класичну округлу форму, а також більш сучасні і незграбні варіанти.
Додаткові характеристики
Під час вибору унітазу також варто звернути увагу на додаткові характеристики:
- Унітаз з антисплеском - це сантехнічний пристрій, який запобігає розбризкуванню води, що робить його більш гігієнічними. Він має спеціальну конструкцію чаші та кута нахилу, що мінімізує ймовірність появи бризок, коли вода потрапляє на поверхню унітазу.
- Унітаз без обідка - відрізняється від традиційного відсутністю обідка, який зазвичай закриває верхній край чаші. Це робить його більш гігієнічним, оскільки немає важкодоступних місць для чищення, де можуть накопичуватися забруднення і мікроорганізми.
Який унітаз вибрати?
Отже, підбиваємо підсумки, який унітаз вибрати для будинку або для квартири. Усе залежить від ваших уподобань і умов. Якщо ви шукаєте доступний і надійний варіант, вибирайте підлоговий керамічний унітаз. Для малогабаритних приміщень краще підійдуть компактні або підвісні моделі. Якщо вам важливий дизайн і функціональність, розгляньте унітази з функцією біде.
Сподіваємося, що ця інформація допоможе вам зробити правильний вибір і оптимально облаштувати ваш санвузол!