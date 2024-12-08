Який унітаз краще вибрати: види, форма, матеріал

Вибір унітазу - це важливий крок, особливо якщо ви плануєте встановити його для будинку або квартири. У продажу представлено безліч моделей, що відрізняються за формою, матеріалом, функціоналом і способом установки. Ознайомитися з асортиментом ви можете на - https://storgom.ua/ua/unitazy .

Серед безлічі моделей ви зможете знайти ідеальний варіант, який гармонійно впишеться в інтер'єр і забезпечить комфорт. У цій статті ми допоможемо вам визначитися, який унітаз краще вибрати, звертаючи увагу на його види, форму і матеріал.

Види унітазів

На ринку представлено різні види унітазів, що розрізняються за типом установки і конструкцією:

Підлоговий - встановлюється безпосередньо на підлогу і підключається до системи каналізації. Підлоговий унітаз є найпоширенішим типом завдяки своїй простоті установки і універсальності.

Підвісний - відрізняється сучасним дизайном і компактними розмірами. Кріпиться до стіни, що дає змогу легко очищати підлогу під ним. Підвісний унітаз надає ванній кімнаті сучасний і мінімалістичний вигляд. Завдяки прихованому бачку і відсутності основи на підлозі, він створює відчуття простору і легкості.

Компактний - являє собою сантехнічний пристрій, спеціально розроблений для встановлення в невеликих приміщеннях. Він відрізняється зменшеними габаритами порівняно з традиційними моделями, що дає змогу економити простір у ванній кімнаті.

Унітаз з функцією біде - це багатофункціональне рішення, що дає змогу поєднувати в одному пристрої унітаз і біде, що додає зручності. Унітаз-біде стає дедалі популярнішим завдяки своїй багатофункціональності та зручності. Він об'єднує у собі функції традиційного унітазу та біде, надаючи користувачам можливість поліпшеної гігієни та комфорту.

Матеріал унітазу

Особливу увагу варто звернути на матеріал унітазу. Найбільш поширеними є:

Керамічний унітаз - являє собою сантехнічний пристрій, виготовлений з кераміки, що використовується для збору та видалення людських відходів. Кераміка є популярним матеріалом для виробництва унітазів завдяки своїй міцності, довговічності та естетичній привабливості. Вона стійка до плям і легко очищається, що робить її ідеальним вибором для ванних кімнат. Фаянсовий унітаз - доступний у широкому асортименті форм і кольорів, що дає змогу підібрати модель під будь-який інтер'єр ванної кімнати. Незважаючи на відмінності в довговічності порівняно з порцеляною, зовні обидва матеріали мають презентабельний вигляд.

Форма унітазу

Важливу роль у виборі відіграє форма унітазу. На ринку представлено безліч варіантів, які можуть відрізнятися за естетикою і зручністю використання. Ви можете вибрати класичну округлу форму, а також більш сучасні і незграбні варіанти.

Додаткові характеристики

Під час вибору унітазу також варто звернути увагу на додаткові характеристики:

Унітаз з антисплеском - це сантехнічний пристрій, який запобігає розбризкуванню води, що робить його більш гігієнічними. Він має спеціальну конструкцію чаші та кута нахилу, що мінімізує ймовірність появи бризок, коли вода потрапляє на поверхню унітазу.

Унітаз без обідка - відрізняється від традиційного відсутністю обідка, який зазвичай закриває верхній край чаші. Це робить його більш гігієнічним, оскільки немає важкодоступних місць для чищення, де можуть накопичуватися забруднення і мікроорганізми.

Який унітаз вибрати?

Отже, підбиваємо підсумки, який унітаз вибрати для будинку або для квартири. Усе залежить від ваших уподобань і умов. Якщо ви шукаєте доступний і надійний варіант, вибирайте підлоговий керамічний унітаз. Для малогабаритних приміщень краще підійдуть компактні або підвісні моделі. Якщо вам важливий дизайн і функціональність, розгляньте унітази з функцією біде.

Сподіваємося, що ця інформація допоможе вам зробити правильний вибір і оптимально облаштувати ваш санвузол!