31,8 млрд грн доходу, інвестиції в масштабування та технологічну модернізацію – підсумки роботи EVA у 2025 році

Мережа EVA продемонструвала зростання фінансових показників, продовжила експансію, масштабувала e-commerce, посилила логістичну інфраструктуру, інвестувала в технологічні рішення та енергонезалежність.

За підсумками 2025 року чистий дохід компанії склав 31,8 млрд грн, що на 18% більше, ніж у 2024 році. Чистий прибуток становив 1,1 млрд грн. Обсяг інвестицій перевищив 1,1 млрд грн. Ключовими напрямами інвестування стали масштабування і модернізація роздрібної мережі, ребрендинг торгових точок, а також розвиток логістичної інфраструктури.

Розвиток мережі та підхід до вибору локацій

У 2025 році компанія відкрила 73 нових магазини та станом на 31 грудня 1167 торгових точок, продовжила розвиток концепту "EVA жіноча енергія" та преміального формату EVA BEAUTY. Водночас було представлено експериментальний компактний формат "EVA поруч" – до кінця року відкрито 10 таких торгових точок. Наразі формат проходить тестування та доопрацювання, після чого буде ухвалене рішення щодо перспектив його подальшого розвитку.

Рішення щодо відкриття нових магазинів у 2025 році ухвалювалися на основі детального аналізу міграційних потоків, споживчої динаміки та безпекових факторів. Водночас 15 магазинів було закрито, переважно через просування російських окупаційних військ. Два магазини в Києві були повністю зруйновані внаслідок обстрілів.

Результати преміального формату EVA BEAUTY та розширення бренд-портфеля

У 2025 році відкрито два нові магазини EVA BEAUTY – у Дніпрі та Чернівцях. Таким чином, мережа налічує 5 торгових точок преміального формату з фокусом на сервісному підході та асортименті професійних і нішевих брендів.

Середня конверсія EVA BEAUTY становить 35%. Середній чек зріс на 10,9%, а частка чеків користувачів спеціальної програми лояльності збільшилась на 8,6 в. п., до майже 80% (програма лояльності формату налічує понад 220 000 учасників).

Протягом року компанія отримала низку прямих контрактів та авторизацій і стала офіційним продавцем брендів Kérastase, Davines, La Sultane de Saba, Lacoste, Karl Lagerfeld, Collistar та ARTDECO. Ексклюзивно в Україну було завезено бренди Muzigae Mansion, IT Cosmetics, Urban Decay, Birkholz і Maison Maïssa.

Паралельно суттєво розширено представленість українських виробників. У 2025 році асортимент поповнився новими позиціями в категоріях догляду за обличчям і тілом (Malevich, Mr.Scrubber, Hollyskin, Solident, Barber Blend), парфумерії (HelloHelen, Away Today, 13 Perfumes) та декоративної косметики (ZOLA, LIPSS).

Загалом комерційний департамент залучив до співпраці понад 300 нових брендів. Частка українських брендів у структурі асортименту (офлайн та онлайн) наразі становить близько 25%.

EVA.UA: масштабування маркетплейсу та нова e-commerce стратегія

Частка онлайн-напряму у структурі виручки компанії перевищила 12%. Трафік зріс на 28% рік до року, кількість замовлень на 32%, товарообіг на понад 50%. Асортимент платформи EVA.UA на кінець 2025 року досяг позначки в 500 000 SKU. Близько 45% замовлень здійснюються через мобільний застосунок.

Наприкінці 2025 року компанія презентувала оновлену e-com стратегію, що передбачає створення єдиної онлайн-платформи для жінок в Україні, яка поєднує покупки, персональні рекомендації, бонусні програми та сервіс. Першим етапом реалізації стратегії стала комунікаційна кампанія "Ти у себе єдина", запущена напередодні Чорної п’ятниці. 28 листопада (в день Чорної п’ятниці) EVA.UA зафіксувала рекордну відвідуваність – понад 1 млн візитів за день. Компанія продовжує розвиток комунікаційної платформи, спрямованої на формування культури усвідомленої та послідовної турботи про себе.

Власні торгові марки: розширення портфеля та нові категорії

Портфель компанії налічує понад 70 власних торгових марок. У 2025 році було запущено нові лінійки та бренди, серед яких: аромати для авто Elmantes; б’юті-гаджети та аксесуари для укладання волосся GStyle; безаміачна крем-фарба PODIUM італійського виробництва; засоби для стайлінгу MagiQ; тонуючі маски IQ code; лінійка догляду за проблемною шкірою MAY face. Розвиток отримали також нові для ВТМ категорії – "Дієта, харчування, вітаміни" та "Медичний кабінет".

Частка ВТМ у продажах у натуральному вимірі становила 38,5%, що на 2,3 в.п. більше, ніж у 2024 році. Продукція власних торгових марок компанії отримала нагороди міжнародних конкурсів Vertex, European Private Label Awards та PLMA International Salute to Excellence Awards.

Логістика: зростання продуктивності та цифровізація процесів

У 2025 році EVA зосередилася на підвищенні ефективності та технологічній модернізації логістики без розширення складських площ. Продуктивність складів роздрібної мережі зросла на 10%, e-commerce напряму – на 29%.

Протягом року компанія модернізувала процеси відбору, контролю та пакування замовлень, автоматизувала облік витратних матеріалів у WMS та створила єдину систему управлінських дашбордів для оперативного контролю й аналітики. Запроваджено систему зворотного зв’язку під час доставки товарів у магазини, що підвищило операційну дисципліну та якість сервісу. Також було актуалізовано модель AS IS складських процесів і сформовано централізовану базу даних для підвищення прозорості управлінських рішень. Інфраструктурні вдосконалення на e-commerce-майданчиках у Львові та Броварах забезпечили підвищення швидкості та стабільності обробки замовлень і мінімізацію помилок.

Інновації та енергонезалежність

У 2025 році EVA розпочала впровадження гібридних кас самообслуговування. Станом на кінець року встановлено 116 гКСО у 116 магазинах. Близько 15% клієнтів уже користуються цим форматом розрахунку, що зменшує навантаження на персонал у пікові години та підвищує пропускну здатність торгових точок.

Частка електронних чеків зросла до 85,3% (проти 82,13% у 2024 році).

Окремим напрямом інновацій стало посилення енергонезалежності. На розподільчих центрах у Львові, Дніпрі та Броварах встановлено сонячні електростанції сумарною потужністю 2 302 кВт (2,3 МВт).

EVA забезпечує робочими місцями понад 14 700 співробітників. Фото надане пресслужбою компанії

Соціальна відповідальність: робочі місця, податки та підтримка культури

EVA забезпечує робочими місцями понад 14 700 співробітників і створила понад 600 нових робочих місць у 2025 році. Компанія є одним із найбільших платників податків у галузі – обсяг сплачених податків склав 5,1 млрд грн. Крім того, за 2025 рік EVA разом із партнерами та клієнтами реалізувала низку проєктів корпоративної соціальної відповідальності: "Відчувай на максимум", "Місія – життя", "Додай ходу", "Підтримай життя", "Запали зірку тепла", "Оперативний штаб". До ініціатив компанії долучилися понад 1,4 млн людей, що дало змогу спрямувати 27,3 млн грн на підтримку Сил оборони України та гуманітарні потреби.

Компанія також підтримує українських митців і культурні ініціативи: EVA BEAUTY у Дніпрі оформлений ілюстраціями Кріс Цвенгер та роботами художниці Notuko (Наталки Брічук); компанія стала партнером вистави "Ребелія" творчого об’єднання "МУР", фільму "Малевич" режисерки Дар’ї Онищенко та вистави "Дещо дивне сталося зі мною" Дмитра Сухолиткого-Собчука, долучились до кампаній від платформи "Культурні сили" – "Різдвяний портал" та "Серце у крижаній брилі".

2025-й для EVA став періодом системного масштабування в умовах високої ринкової та безпекової турбулентності. Компанія продемонструвала збалансовану модель розвитку, завершила рік із посиленими позиціями на ринку та сформованою основою для подальшого зростання.