Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,21

+0,09

EUR

48,24

--0,05

Готівковий курс:

USD

41,32

41,25

EUR

48,55

48,39

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Агенція "Державний оператор тилу" заощадила 13,4 млрд грн завдяки Prozorro

ДОТ
ДОТ заощадив 13,4 млрд грн завдяки Prozorro

Закупівельна агенція Міноборони “Державний оператор тилу” (ДОТ) заощадила понад 13,4 мільярда гривень державних коштів  за результатами закупівель у січні–серпні 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Використання системи Prozorro не лише дозволило досягти значної економії, а й сприяло підвищенню активності постачальників, які активно змагалися за отримання державних замовлень.

При цьому, попри заощадження, агенція змогла зберегти високу якість продукції.

Зокрема, зекономлено:

  • майже 5,2 млрд грн під час закупівель продуктів харчування;
  • орієнтовно 4,7 млрд грн – речового забезпечення;
  • приблизно 3,5 млрд грн – пально-мастильних матеріалів.

Як зазначили у Міноборони, ефективності вдалося досягти завдяки системному підходу ДОТ до закупівель: проведенню ринкових консультацій, залученню нових учасників, прозорому проведенню процедур у системі Prozorro тощо.

Це призвело до активної конкуренції серед постачальників. За перемогу на торгах змагалися в середньому 3,2 потенційних контрагенти.

Найбільше – в закупівлях продуктів харчування – 8,4 потенційних контрагенти.

Нагадаємо, наприкінці липня ДОТ оголосив про нову хвилю тендерів на постачання предметів речового майна для військових. 

Автор:
Тетяна Бесараб