Агенція "Державний оператор тилу" заощадила 13,4 млрд грн завдяки Prozorro
Закупівельна агенція Міноборони “Державний оператор тилу” (ДОТ) заощадила понад 13,4 мільярда гривень державних коштів за результатами закупівель у січні–серпні 2025 року.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.
Використання системи Prozorro не лише дозволило досягти значної економії, а й сприяло підвищенню активності постачальників, які активно змагалися за отримання державних замовлень.
При цьому, попри заощадження, агенція змогла зберегти високу якість продукції.
Зокрема, зекономлено:
- майже 5,2 млрд грн під час закупівель продуктів харчування;
- орієнтовно 4,7 млрд грн – речового забезпечення;
- приблизно 3,5 млрд грн – пально-мастильних матеріалів.
Як зазначили у Міноборони, ефективності вдалося досягти завдяки системному підходу ДОТ до закупівель: проведенню ринкових консультацій, залученню нових учасників, прозорому проведенню процедур у системі Prozorro тощо.
Це призвело до активної конкуренції серед постачальників. За перемогу на торгах змагалися в середньому 3,2 потенційних контрагенти.
Найбільше – в закупівлях продуктів харчування – 8,4 потенційних контрагенти.
Нагадаємо, наприкінці липня ДОТ оголосив про нову хвилю тендерів на постачання предметів речового майна для військових.