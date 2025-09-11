Агенція "Державний оператор тилу" заощадила 13,4 млрд грн завдяки Prozorro

Закупівельна агенція Міноборони “Державний оператор тилу” (ДОТ) заощадила понад 13,4 мільярда гривень державних коштів за результатами закупівель у січні–серпні 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Використання системи Prozorro не лише дозволило досягти значної економії, а й сприяло підвищенню активності постачальників, які активно змагалися за отримання державних замовлень.

При цьому, попри заощадження, агенція змогла зберегти високу якість продукції.

Зокрема, зекономлено:

майже 5,2 млрд грн під час закупівель продуктів харчування;

орієнтовно 4,7 млрд грн – речового забезпечення;

приблизно 3,5 млрд грн – пально-мастильних матеріалів.

Як зазначили у Міноборони, ефективності вдалося досягти завдяки системному підходу ДОТ до закупівель: проведенню ринкових консультацій, залученню нових учасників, прозорому проведенню процедур у системі Prozorro тощо.

Це призвело до активної конкуренції серед постачальників. За перемогу на торгах змагалися в середньому 3,2 потенційних контрагенти.

Найбільше – в закупівлях продуктів харчування – 8,4 потенційних контрагенти.

Нагадаємо, наприкінці липня ДОТ оголосив про нову хвилю тендерів на постачання предметів речового майна для військових.